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Экскурсия по вечернему Выборгу

5
3 отзыва
ВыборгINFO
ВыборгINFO – Гид из Выборга
Мы приглашаем Вас на вечернюю прогулку 👣 по старинным улочкам, где в свете фонарей, каменные стены кажутся еще более загадочными, а в арках старого города будто кроются невидимые стражи истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 150 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по вечернему Выборгу
Экскурсия по вечернему Выборгу

Что вы увидите

  • Библиотека А. Аалто
  • Бастион Панцерлакс
  • Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»
  • Ратушная
  • Часовая и Круглая Башни
  • Каскад площадей
  • Руины доминиканского монастыря
  • Костел Св. Гиацинта
  • Выборгский Замок
  • Замковый остров
Таинственный, загадочный, волшебный Выборг предстанет перед вами в своем вечернем наряде. Полутона и яркие огни, тени и фонари. Тихая романтика старинных улиц и мостовых.
Мы приглашаем Вас на вечернюю прогулку 👣 по старинным улочкам, где в свете фонарей каменные стены кажутся еще более загадочными, а в арках Старого города будто кроются невидимые стражи истории 📖 увидите все основные достопримечательности 🏛️ города в свете фонарей:
  • библиотеку А. Аалто
  • Бастион Панцерлакс
  • выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»
  • Ратушную
  • Часовую и Круглую Башни
  • каскад площадей
  • руины доминиканского монастыря
  • Костел Св. Гиацинта
  • Выборгский Замок
Кульминацией прогулки станет подъем на главную смотровую площадку — башню Св. Олафа на Замковом острове 🏝️, откуда весь город 🏙️ будет как на ладони!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на башню Св. Олафа (150 руб/чел)
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Рыночная площадь
Место завершения
🏁 Ратушная площадь
Экскурсия по вечернему Выборгу
Экскурсия по вечернему Выборгу
Экскурсия по вечернему Выборгу
Экскурсия по вечернему Выборгу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВыборгINFO
ВыборгINFO
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3 отзыва оставили туристы

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