Таинственный, загадочный, волшебный Выборг предстанет перед вами в своем вечернем наряде. Полутона и яркие огни, тени и фонари. Тихая романтика старинных улиц и мостовых.

библиотеку А. Аалто

Бастион Панцерлакс

выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»

Ратушную

Часовую и Круглую Башни

каскад площадей

руины доминиканского монастыря

Костел Св. Гиацинта

Выборгский Замок

Кульминацией прогулки станет подъем на главную смотровую площадку — башню Св. Олафа на Замковом острове 🏝️, откуда весь город 🏙️ будет как на ладони!

Мы приглашаем Вас на вечернюю прогулку 👣 по старинным улочкам, где в свете фонарей каменные стены кажутся еще более загадочными, а в арках Старого города будто кроются невидимые стражи истории 📖 увидите все основные достопримечательности 🏛️ города в свете фонарей: