Таинственный, загадочный, волшебный Выборг предстанет перед вами в своем вечернем наряде. Полутона и яркие огни, тени и фонари. Тихая романтика старинных улиц и мостовых.
Мы приглашаем Вас на вечернюю прогулку 👣 по старинным улочкам, где в свете фонарей каменные стены кажутся еще более загадочными, а в арках Старого города будто кроются невидимые стражи истории 📖 увидите все основные достопримечательности 🏛️ города в свете фонарей:
библиотеку А. Аалто
Бастион Панцерлакс
выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»
Ратушную
Часовую и Круглую Башни
каскад площадей
руины доминиканского монастыря
Костел Св. Гиацинта
Выборгский Замок
Кульминацией прогулки станет подъем на главную смотровую площадку — башню Св. Олафа на Замковом острове 🏝️, откуда весь город 🏙️ будет как на ладони!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билет на башню Св. Олафа (150 руб/чел)
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Рыночная площадь
Место завершения
🏁 Ратушная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.