Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок

Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга

4.5
106 отзывов
Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга.

Вы пройдёте мимо старинной Круглой башни, которая была построена ещё в XVI веке, прогуляетесь по Парадной и Соборной площади, а также сможете увидеть Спасо-Преображенский собор, здание городского парламента и узнаете историю этого небольшого, но очень атмосферного городка.
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок

Что вы увидите 🤩

  • Круглая башня – рондель
  • Парадная площадь
  • Дом наместника
  • Дом Маннергейма
  • Башня Ратуши
  • «Выборгский гром»
  • Собор «чёрных братьев»
  • Выборгский трамвай
  • Дом Кутузова
  • «Чёртова церковь»
  • Собор францисканцев
  • Усадьба бюргера
  • Дом на скале
  • Рыцарский дом
  • Гранитный дворец
  • Дом Епископа
  • Старый кафедральный собор
  • Дом Векрута
  • Старая Ратуша
  • Торгильс Кнутссон
  • Кордегардия
Круглая башня
Шведский король Густав Ваза посетил Выборг и обнаружил, что его фортификации находятся в плачевном состоянии. Тогда король распорядился укрепить город от возможного нападения врага. В 1550 году Гансом Бергеном была построена башня-рондель. Она отстояла на 17 метров от городских стен и соединялась с ещё одной башней двумя простенками. Между двумя башнями был вырыт ров, а над ним располагался подъёмный мост. Всё же сооружение называлось барбакан и призвано было контратаковать наступающего противника во фланг. Толщина стен башни достигала 3, 5 метра с внутренней стороны, с внешней она была ещё больше.
Парадная площадь
Когда-то здесь проходили парады и смотры войск. При императоре Павле I их принимал будущий фельдмаршал Кутузов. Здесь же рядом с лютеранской церковью памятник Микаэлю Агриколе и скульптура медведя — символ утраченного Выборга.
Соборная площадь
Совсем недолго выборгским наместником был принц Вюртембергский, однако оставил о себе незабываемую память. Рядом со зданием надворного суда дом его председателя — Карла Густава Маннергейма. Спасо-Преображенский православный кафедральный собор, построенный ещё при Екатерине II, был действующим и в советское время.
Башня Ратуши
Лишь одна из 10 (12) башен, сохранившаяся от стены Каменного города. Она же была свидетельницей «выборгского грома» — самого громкого события в истории города.
Доминиканцы — «чёрные братья» построили свой собор ещё в XV веке.
Выборгский трамвай ходил по улицам города, начиная с 1912 года.
Благодаря францисканцам выборгский крендель стал кулинарным символом города.
Бюргер-горожанин, защитник города. «Мой дом — моя крепость» — девиз «усадьбы бюргера».
Рыцарский дом в 1798 году был подарен Мальтийскому ордену, а в XIX веке католики вернулись в Выборг и в этом доме обосновался Костёл святого Гиацинта.
Векрут, как гласила городская молва, был так богат, что «в его доме полы мыли шампанским, а бельё отправляли стирать в Париж». В этом же доме впоследствии жила возлюбленная, а затем и жена Витуса Беринга.
Торгильс Кнутссон — шведский маршал, основатель Выборгского Замка. Памятник ему по праву стоит перед зданием Старой Ратуши.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (12+)
450 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Большая прогулка по Старому городу
  • Прогулка по Замковому острову
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входной билет в музей Выборгского Замка
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по расписанию

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