Круглая башня

Шведский король Густав Ваза посетил Выборг и обнаружил, что его фортификации находятся в плачевном состоянии. Тогда король распорядился укрепить город от возможного нападения врага. В 1550 году Гансом Бергеном была построена башня-рондель. Она отстояла на 17 метров от городских стен и соединялась с ещё одной башней двумя простенками. Между двумя башнями был вырыт ров, а над ним располагался подъёмный мост. Всё же сооружение называлось барбакан и призвано было контратаковать наступающего противника во фланг. Толщина стен башни достигала 3, 5 метра с внутренней стороны, с внешней она была ещё больше.

Парадная площадь

Когда-то здесь проходили парады и смотры войск. При императоре Павле I их принимал будущий фельдмаршал Кутузов. Здесь же рядом с лютеранской церковью памятник Микаэлю Агриколе и скульптура медведя — символ утраченного Выборга.

Соборная площадь

Совсем недолго выборгским наместником был принц Вюртембергский, однако оставил о себе незабываемую память. Рядом со зданием надворного суда дом его председателя — Карла Густава Маннергейма. Спасо-Преображенский православный кафедральный собор, построенный ещё при Екатерине II, был действующим и в советское время.

Башня Ратуши

Лишь одна из 10 (12) башен, сохранившаяся от стены Каменного города. Она же была свидетельницей «выборгского грома» — самого громкого события в истории города.

Доминиканцы — «чёрные братья» построили свой собор ещё в XV веке.

Выборгский трамвай ходил по улицам города, начиная с 1912 года.

Благодаря францисканцам выборгский крендель стал кулинарным символом города.

Бюргер-горожанин, защитник города. «Мой дом — моя крепость» — девиз «усадьбы бюргера».

Рыцарский дом в 1798 году был подарен Мальтийскому ордену, а в XIX веке католики вернулись в Выборг и в этом доме обосновался Костёл святого Гиацинта.

Векрут, как гласила городская молва, был так богат, что «в его доме полы мыли шампанским, а бельё отправляли стирать в Париж». В этом же доме впоследствии жила возлюбленная, а затем и жена Витуса Беринга.

Торгильс Кнутссон — шведский маршал, основатель Выборгского Замка. Памятник ему по праву стоит перед зданием Старой Ратуши.