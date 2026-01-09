читать дальше

Ириной хочется гулять каждый вечер и говорить не только про Выборг и Скандинавию, но и про все на свете.

Многогранный, глубокий человек и профессионал, с которым очень легко.

Много уникальной информации и про исторический и про современный Выборг, которая вам поможет обратить внимание на интереснейшие детали и почувствовать этот замечательеый город душой.

Спасибо ❤️

Буду ждать новых встреч ❤️❤️❤️