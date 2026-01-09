Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Выборге, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Пешая
2.5 часа
353 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Выборг: путешествие в Скандинавию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотоприключение в старинном Выборге
Пешая
Автобусные
1.5 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоприключение в старинном Выборге
Откройте для себя Выборг с новой стороны: средневековые замки, секретные места и вкуснейшие крендели ждут вас на фотопрогулке
Начало: Около желтого выборгского Трамвая
3 фев в 09:30
4 фев в 09:30
13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Пешая
Автобусные
2.5 часа
34 отзыва
Водная прогулка
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
8960 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    9 января 2026
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    6 января были на пешеходной экскурсии по Выборгу, экскурсия прошла комфортно, не смотря на сильный мороз. Маршрут был построен таким образом, что бы мы не успевали замерзнуть. Материал подавался доступно, со ссылками на исторические справки.
    Экскурсовода рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2026
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. Интересно, увлекательно, душевно. Даже 20-ти градусный мороз не помешал нам получить огромное удовольствие от общения с умным, знающим, увлеченным человеком. Обязательно вернемся в Выборг! С уважением, Константин, Татьяна, Ирина.
  • А
    Анна
    31 декабря 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Кажется, найден самый прекрасный экскурсовод Выборга❤️
    Это не просто экскурсия, - это любовь к городу, к истории, к жизни, к наследию.
    С
    читать дальше

    Ириной хочется гулять каждый вечер и говорить не только про Выборг и Скандинавию, но и про все на свете.
    Многогранный, глубокий человек и профессионал, с которым очень легко.
    Много уникальной информации и про исторический и про современный Выборг, которая вам поможет обратить внимание на интереснейшие детали и почувствовать этот замечательеый город душой.
    Спасибо ❤️
    Буду ждать новых встреч ❤️❤️❤️

  • В
    Валерия
    22 декабря 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Благодарим Ирину за интересную и познавательную экскурсию!
  • И
    Ирина
    18 декабря 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Экскурсия удивительная! Советую однозначно👍
    Ирина потрясающий рассказчик, столько информации и так интересно преподносит!
    Экскурсия удивительная! Советую однозначно👍
  • К
    Кристина
    11 декабря 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Очень понравилось. Ирине, огромная благодарность за столь подробную и интересную экскурсию
  • О
    Олег
    17 ноября 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Гид Ирина умница! Интересно, сочно и завлекательно) однозначно рекомендуем!
  • О
    Ольга
    14 ноября 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Огромное спасибо Ирине за путешествие по Выборгу! Прекрасная экскурсия с великолепным гидом, который знает и любит город. И мы его полюбили, и хотим вернуться еще. Отдельное спасибо за крендели, которые нам удалось попробовать, несмотря на ажиотаж Крендель феста.
  • В
    Влад
    8 ноября 2025
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Очень хорошая и содержательная обзорная для знакомства с городом.
    Мы увидели и узнали все самое важное и главное. Потом гуляли сами,
    читать дальше

    читали и поняли, что Елена нам показала и направила на самые важные и значимые объекты. Любит город, знает свой город.
    Полезные рекомендации по самостоятельному изучению города, ресторанам и тп.
    Приятный и располагающий к себе собеседник. Супер контакт с детьми. Наши дети (10, 20) слушали все и помнят многие детали.

  • Е
    Евгений
    6 ноября 2025
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Экскурсию провела нам Людмила.
    Если мы изначально скептически отнеслись(так как не прочитали, что это организация экскурсоводов), то все наши ожидания с
    читать дальше

    первой улыбки и знакомства разбились в пух и прах.

    Прекрасный человек, замечательный экскурсовод, который ведёт в духе времени. Прекрасные истории, смех, забота о нас.
    Благодаря её историями о Выборге узнали много интересного и эксклюзивного.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Выборг: путешествие в Скандинавию;
  2. Фотоприключение в старинном Выборге;
  3. Выборг, в который невозможно не влюбиться.
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Круглая Башня;
  2. Самое главное;
  3. Выборгский замок;
  4. Часовая башня;
  5. Выборгская Старая Ратуша;
  6. Рыночная площадь;
  7. Парк Монрепо;
  8. Библиотека Алвара Аалто;
  9. Усадьба Бюргера;
  10. Костёл Святого Гиацинта.
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2026
Сейчас в Выборге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 407 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
