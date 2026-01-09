Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВыборг: путешествие в Скандинавию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоприключение в старинном Выборге
Откройте для себя Выборг с новой стороны: средневековые замки, секретные места и вкуснейшие крендели ждут вас на фотопрогулке
Начало: Около желтого выборгского Трамвая
3 фев в 09:30
4 фев в 09:30
13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
8960 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис9 января 20266 января были на пешеходной экскурсии по Выборгу, экскурсия прошла комфортно, не смотря на сильный мороз. Маршрут был построен таким образом, что бы мы не успевали замерзнуть. Материал подавался доступно, со ссылками на исторические справки.
Экскурсовода рекомендую.
- ТТатьяна8 января 2026Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. Интересно, увлекательно, душевно. Даже 20-ти градусный мороз не помешал нам получить огромное удовольствие от общения с умным, знающим, увлеченным человеком. Обязательно вернемся в Выборг! С уважением, Константин, Татьяна, Ирина.
- ААнна31 декабря 2025Кажется, найден самый прекрасный экскурсовод Выборга❤️
Это не просто экскурсия, - это любовь к городу, к истории, к жизни, к наследию.
С
- ВВалерия22 декабря 2025Благодарим Ирину за интересную и познавательную экскурсию!
- ИИрина18 декабря 2025Экскурсия удивительная! Советую однозначно👍
Ирина потрясающий рассказчик, столько информации и так интересно преподносит!
- ККристина11 декабря 2025Очень понравилось. Ирине, огромная благодарность за столь подробную и интересную экскурсию
- ООлег17 ноября 2025Гид Ирина умница! Интересно, сочно и завлекательно) однозначно рекомендуем!
- ООльга14 ноября 2025Огромное спасибо Ирине за путешествие по Выборгу! Прекрасная экскурсия с великолепным гидом, который знает и любит город. И мы его полюбили, и хотим вернуться еще. Отдельное спасибо за крендели, которые нам удалось попробовать, несмотря на ажиотаж Крендель феста.
- ВВлад8 ноября 2025Очень хорошая и содержательная обзорная для знакомства с городом.
Мы увидели и узнали все самое важное и главное. Потом гуляли сами,
- ЕЕвгений6 ноября 2025Экскурсию провела нам Людмила.
Если мы изначально скептически отнеслись(так как не прочитали, что это организация экскурсоводов), то все наши ожидания с
