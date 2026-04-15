Улицы Выборга хранят следы множества эпох, а булыжники помнят шаги шведских королей и финских архитекторов.
Неслучайно его называют городом-лабиринтом! С нами вы не запутаетесь в хитросплетениях истории и не собьётесь с пути.
Увидите единственный в России рыцарский замок европейского типа и узнаете, где лучше всего пить кофе или местное пиво.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Выборгский замок — главную цитадель города.
- *площадь Старой Ратуши — сердце средневекового Выборга времён расцвета Ганзейского союза.
- Часовую башню, которую называют хранительницей времени.
- Рыцарский дом — здесь легенды о защитниках крепости оживают прямо в камне.
- улицу Южного вала — когда‑то её назвали самой красивой улицей Финляндии.
- дом Бюргера — одно из старейших жилых зданий города.
- Рыночную площадь и Круглую башню — уютные символы Выборга.
Вы узнаете
- Как Выборг умудрился стать узлом шведской, финской и русской культур, не растеряв своего лица.
- Почему Часовая башня не упала, даже когда рухнул собор, и кто каждый год забирается на её шпиль.
- Какие тайны скрывают Рыцарский дом и стены Старой Ратуши: от купеческих заговоров до рыцарских клятв.
- Кто на самом деле строил Выборг, кто его защищал до последнего камня.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Выборге
Мы много лет работаем в туризме. Выборг- любимый и родной город. Здесь мы живем и вдохновляемся этим удивительным средневековым гордом, городом семи веков, четырех культур и четырех языков! Выборг — это
Входит в следующие категории Выборга
