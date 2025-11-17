Экскурсия «Свет и тени Выборга» предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю города, который был частью пяти государств.Участники увидят Карельский дом Матти Пиетинена, здания с уникальными орнаментами, и узнают о

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, что, нарушая хронологию, вы всё равно получите цельное представление о сложной судьбе Выборга — города, побывавшего в составе пяти государств: Шведского королевства, Российской империи, Финляндии, Советского Союза и России.

Вы увидите Карельский дом Матти Пиетинена, здание с мишками и белками купца Маркелова.

Рассмотрите дома на Красной площади, витражные потолки банков и зооморфные орнаменты.

Узнаете, кто такие Лаллукка и Хякли и почему реставрация может быть поводом для гордости.

Пройдёте по Эспланаде, подниметесь к бывшему Музею изящных искусств — сегодня это филиал Эрмитажа. С высоты откроется вид на порт, морские дали и выборгский архипелаг.

Остановитесь у хлебозавода Хуттунена — проекта, получившего золото на выставке в Париже.

Увидите знаменитую библиотеку Аалто, средневековые улочки Каменного города и самый старый жилой дом России.

Прогуляетесь по улице Водной заставы, заглянете в Рыцарский дом, на Прогонную и Рыночную площади, подойдёте к башням и замку.

Погрузитесь в финское наследие через облик города — это поможет понять особенности менталитета карелов, финнов, русских. И осознать, насколько они на самом деле близки.

