Участники увидят Карельский дом Матти Пиетинена, здания с уникальными орнаментами, и узнают о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🗺️ Исторический маршрут
- 📚 Библиотека Аалто
- 🌍 Культурное наследие
- 🎨 Вид на выборгский архипелаг
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Библиотека Аалто
- Карельский дом Матти Пиетинена
- Рыночная площадь
- Эспланада
Описание экскурсии
Маршрут составлен так, что, нарушая хронологию, вы всё равно получите цельное представление о сложной судьбе Выборга — города, побывавшего в составе пяти государств: Шведского королевства, Российской империи, Финляндии, Советского Союза и России.
Вы увидите Карельский дом Матти Пиетинена, здание с мишками и белками купца Маркелова.
Рассмотрите дома на Красной площади, витражные потолки банков и зооморфные орнаменты.
Узнаете, кто такие Лаллукка и Хякли и почему реставрация может быть поводом для гордости.
Пройдёте по Эспланаде, подниметесь к бывшему Музею изящных искусств — сегодня это филиал Эрмитажа. С высоты откроется вид на порт, морские дали и выборгский архипелаг.
Остановитесь у хлебозавода Хуттунена — проекта, получившего золото на выставке в Париже.
Увидите знаменитую библиотеку Аалто, средневековые улочки Каменного города и самый старый жилой дом России.
Прогуляетесь по улице Водной заставы, заглянете в Рыцарский дом, на Прогонную и Рыночную площади, подойдёте к башням и замку.
Погрузитесь в финское наследие через облик города — это поможет понять особенности менталитета карелов, финнов, русских. И осознать, насколько они на самом деле близки.
Организационные детали
- Экскурсия предназначена для взрослой аудитории
- Все здания осматриваем снаружи
- Экскурсию проводят гиды из нашей команды, которые либо родились в Выборге, либо давно здесь проживают