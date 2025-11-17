Мои заказы

Свет и тени Выборга

Архитектура Выборга - это калейдоскоп эпох: от средневековой готики до северного модерна. Посетите замок, башни и библиотеку Аалто с гидом-инсайдером
Экскурсия «Свет и тени Выборга» предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю города, который был частью пяти государств.

Участники увидят Карельский дом Матти Пиетинена, здания с уникальными орнаментами, и узнают о
значимых личностях, таких как Лаллукка и Хякли. Прогулка по Эспланаде и посещение филиала Эрмитажа откроют захватывающие виды на порт и архипелаг.

Участники также оценят финское наследие через облик города, осознавая общность карелов, финнов и русских

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🗺️ Исторический маршрут
  • 📚 Библиотека Аалто
  • 🌍 Культурное наследие
  • 🎨 Вид на выборгский архипелаг
Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Библиотека Аалто
  • Карельский дом Матти Пиетинена
  • Рыночная площадь
  • Эспланада

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, что, нарушая хронологию, вы всё равно получите цельное представление о сложной судьбе Выборга — города, побывавшего в составе пяти государств: Шведского королевства, Российской империи, Финляндии, Советского Союза и России.

Вы увидите Карельский дом Матти Пиетинена, здание с мишками и белками купца Маркелова.

Рассмотрите дома на Красной площади, витражные потолки банков и зооморфные орнаменты.

Узнаете, кто такие Лаллукка и Хякли и почему реставрация может быть поводом для гордости.

Пройдёте по Эспланаде, подниметесь к бывшему Музею изящных искусств — сегодня это филиал Эрмитажа. С высоты откроется вид на порт, морские дали и выборгский архипелаг.

Остановитесь у хлебозавода Хуттунена — проекта, получившего золото на выставке в Париже.

Увидите знаменитую библиотеку Аалто, средневековые улочки Каменного города и самый старый жилой дом России.

Прогуляетесь по улице Водной заставы, заглянете в Рыцарский дом, на Прогонную и Рыночную площади, подойдёте к башням и замку.

Погрузитесь в финское наследие через облик города — это поможет понять особенности менталитета карелов, финнов, русских. И осознать, насколько они на самом деле близки.

Организационные детали

  • Экскурсия предназначена для взрослой аудитории
  • Все здания осматриваем снаружи
  • Экскурсию проводят гиды из нашей команды, которые либо родились в Выборге, либо давно здесь проживают

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Выборга
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 20011 туристов
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!

Входит в следующие категории Выборга

