Полина — Организатор в Выборге

читать дальше собой друзей и/или семью, скачать игру в телефон, а игровой движок сам проведёт вас по маршруту. Все сценарии наших квестов, сюжеты и маршруты созданы только нами и никогда не продаются как товар в других фирмах. С нами сложно, но интересно!

Мы петербургская компания, которая с 2009 года делает квесты для коллективов, семей и компаний друзей. В 2019 году мы запустили квест-экскурсии, которые можно пройти самостоятельно. Для этого достаточно взять с