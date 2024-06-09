Квест-бродилка по средневековому Выборгу

Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Когда-то сотрудники музея изящных искусств спрятали старинный документ, история которого тесно связана с вашими предками.

И вам предстоит его отыскать! В увлекательном путешествии по местам средневекового Выборга вы будете разгадывать хитроумные головоломки — чтобы найти таинственный манускрипт.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Готовы отправиться на поиски? Решая оригинальные загадки, которые будут приходить на телефон, вы познакомитесь с главными достопримечательностями средневекового Выборга — в Старом городе и за его пределами. А отыскать загадочный документ помогут старинная карта с секретом и схема, очень напоминающая алхимические рисунки.

Как проходит квест

  • Квест-игра проходит на платформе 12codes. Ссылка и коды доступа приходят вам на электронную почту сразу после покупки и действительны в течение 3 месяцев.
  • Все задания выпускаются по порядку на платформе, она же принимает ответы, там же можно взять подсказки
  • Квест проходит без гида, но в случае затруднений вы всегда можете связаться с организаторами по телефону

Организационные детали

  • Вся игра и коды доступа приходят на почту сразу после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду.
  • Квест рассчитан на взрослых, но дети также могут принять участие и играть в команде с вами. Рекомендуемый возраст — от 12 лет.
  • После оплаты вы получите доступ к программе для 5 человек. Если вас больше, необходимо приобрести 2 программы и разделиться на группы.
  • Длительность маршрута — около 13 км, его можно пройти пешком или проехать на автомобиле
  • Вход на один из объектов маршрута платный — 100 руб. /чел.
  • Запаситесь небольшим перекусом, бумажками, ручками и зарядными устройствами

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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