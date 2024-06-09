Когда-то сотрудники музея изящных искусств спрятали старинный документ, история которого тесно связана с вашими предками.
И вам предстоит его отыскать! В увлекательном путешествии по местам средневекового Выборга вы будете разгадывать хитроумные головоломки — чтобы найти таинственный манускрипт.
И вам предстоит его отыскать! В увлекательном путешествии по местам средневекового Выборга вы будете разгадывать хитроумные головоломки — чтобы найти таинственный манускрипт.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Готовы отправиться на поиски? Решая оригинальные загадки, которые будут приходить на телефон, вы познакомитесь с главными достопримечательностями средневекового Выборга — в Старом городе и за его пределами. А отыскать загадочный документ помогут старинная карта с секретом и схема, очень напоминающая алхимические рисунки.
Как проходит квест
- Квест-игра проходит на платформе 12codes. Ссылка и коды доступа приходят вам на электронную почту сразу после покупки и действительны в течение 3 месяцев.
- Все задания выпускаются по порядку на платформе, она же принимает ответы, там же можно взять подсказки
- Квест проходит без гида, но в случае затруднений вы всегда можете связаться с организаторами по телефону
Организационные детали
- Вся игра и коды доступа приходят на почту сразу после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду.
- Квест рассчитан на взрослых, но дети также могут принять участие и играть в команде с вами. Рекомендуемый возраст — от 12 лет.
- После оплаты вы получите доступ к программе для 5 человек. Если вас больше, необходимо приобрести 2 программы и разделиться на группы.
- Длительность маршрута — около 13 км, его можно пройти пешком или проехать на автомобиле
- Вход на один из объектов маршрута платный — 100 руб. /чел.
- Запаситесь небольшим перекусом, бумажками, ручками и зарядными устройствами
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — Организатор в Выборге
Мы петербургская компания, которая с 2009 года делает квесты для коллективов, семей и компаний друзей. В 2019 году мы запустили квест-экскурсии, которые можно пройти самостоятельно. Для этого достаточно взять сЗадать вопрос
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