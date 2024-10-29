Выборг — уникальный город, в котором сохранилось множество средневековых построек и памятников.
Тем интереснее изучать его в интерактивном формате! На квесте вы будете не просто слушателями и наблюдателями, а активными исследователями.
Увидите главные достопримечательности и соберёте увлекательные факты о местах, которые встретятся вам на пути.
Тем интереснее изучать его в интерактивном формате! На квесте вы будете не просто слушателями и наблюдателями, а активными исследователями.
Увидите главные достопримечательности и соберёте увлекательные факты о местах, которые встретятся вам на пути.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
Во время квеста:
- вы побываете возле древних фортификационных укреплений, которые защищали город.
- раскроете историю красной брусчатки.
- поупражняетесь в знании архитектурных стилей.
- выясните, какие секреты хранят подвалы Рыцарского дома.
- познакомитесь с главным символом Выборга и узнаете историю его появления.
- поймёте, как «Выборгский гром» спас город от завоевания.
- разведаете, как выглядели средневековые дома.
- запомните легенды старого Выборга.
На маршруте вы встретите:
- выборгский трамвай.
- самый старый жилой дом России.
- Спасо-Преображенский собор.
- Круглую башню и рыночную площадь.
- усадьбу Бюргера.
- Рыцарский дом.
- часовую башню.
- площадь Старой Ратуши.
- башню Святого Олафа.
- Ведьмин Дом.
- и многое другое.
Как будет проходить квест:
- Это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит на старте маршрута.
- После оплаты мы пришлём вам инструкцию для авторизации на сайте, где вы будете проходить квест, и контакты менеджера, на случай если у вас возникнут вопросы.
- Для участия нужно подключение к интернету. Вся группа может пройти квест с одного мобильного устройства.
- На маршруте — 19 точек. Длина пути — около 3 км. Примерное время прохождения — 240 минут.
- В любой момент вы можете поставить квест на паузу, чтобы отдохнуть или перекусить.
Организационные детали
- Рекомендуем квест для взрослых и детей с 7 лет.
- Для школьной группы можем провести программу с участием актёров. Подробности обсудим в личной переписке.
- Вход на Замковый остров (это финальная точка экскурсии) открыт до определённого часа. Если вы планируете пройти квест за один день, рекомендуем уточнить время его работы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Выборге
Провела экскурсии для 34 туристов
Мы сервис самостоятельных квест-экскурсий. Это мобильный гид, который в игровой форме покажет самые интересные места города. Вы не просто слушатели, а активные участники. Решайте задания, удивляйтесь фактам и узнавайте больше.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
29 окт 2024
Не понравилось совершенно. Начиная с того, что сделана экскурсия очень формально. Электронная озвучка, это значит, что начитан текст электронным голосом, без интонаций, расставлениия акцентов и знаков препинания, с ошибками (ударения
Похожие экскурсии из Выборга
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3750₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
3 мар в 10:00
15 мар в 10:00
1660₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300₽ за всё до 6 чел.