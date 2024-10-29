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ставятся неправильно). Слушать это просто неинтересно. Нет нормальной единой карты, где указан маршрут, по которому нужно следовать. Мы прослушали несколько точек и бросили это дело, абсолютно не зацепило и желания слушать дальше не было. Однозначно не стоит денег. Не вложено никакой души здесь, продают просто плохо собранный шаблон. Квест заключался в том, что нужно было ответить на неинтересный вопрос типа теста с линейным выбором.