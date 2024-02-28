увлекательный маршрут по старому Выборгу • игра проходит на специальной игровой платформе, доступной с телефона • захватывающий сюжет • множество оригинальных заданий и хитроумных головоломок • карта с секретом • исторические здания и памятники • дистанция 5 км.

Что вас ожидает: Легенда игры: Вы ввязались в поиски старинного документа, история которого связана с вашими предками. Документ 16 века был спрятан где-то в Выборге перед самой войной сотрудниками местного Музея Изящных искусств. Единственное, что вам сейчас известно, что в городе есть три места, где знают, как найти документ, а для его получения нужен пароль… Задача усложняется тем, что путь к документу может указать «скрытая» карта и схема, очень похожая на многие алхимические рисунки. Особенности игры: