Самостоятельный квест–маршрут по Старому Городу.
Отправляйтесь со старинной картой на поиски древнего манускрипта по узким улочкам средневекового Выборга.
Отправляйтесь со старинной картой на поиски древнего манускрипта по узким улочкам средневекового Выборга.
Ближайшие даты:
28
фев
фев
29
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город
- Музей шоколада
- Круглая башня
- Часовая Башня
- Башня Ратуши
- Выборгский замок
- Костел Святого Гиацинта
Описание
Что вас ожидает: Легенда игры: Вы ввязались в поиски старинного документа, история которого связана с вашими предками. Документ 16 века был спрятан где-то в Выборге перед самой войной сотрудниками местного Музея Изящных искусств. Единственное, что вам сейчас известно, что в городе есть три места, где знают, как найти документ, а для его получения нужен пароль… Задача усложняется тем, что путь к документу может указать «скрытая» карта и схема, очень похожая на многие алхимические рисунки. Особенности игры:
увлекательный маршрут по старому Выборгу • игра проходит на специальной игровой платформе, доступной с телефона • захватывающий сюжет • множество оригинальных заданий и хитроумных головоломок • карта с секретом • исторические здания и памятники • дистанция 5 км.
- игровое время от 3 часов • маршрут построен так, чтобы можно было подумать и погреться • время игры не ограничено Организационные детали:.
- Вся игра проходит на платформе 12codes, ссылка и коды доступа приходят на почту сразу после покупки.
- Платформа 12codes — это сайт, на нем выпускаются по порядку все задания, он же принимает ответы, там же можно взять подсказки.
- В случае затруднений всегда можно связаться с организаторами.
• Мы любим Выборг. Мы знаем где самый вкусный кофе, где самый вкусный крендель, а где можно и поужинать. Важная информация:
- Это самостоятельный маршрут, гид на нем не предусмотрен. Всю информацию Вам расскажет Ваш телефон.
- Важно! На маршруте предусмотрены локации, которые работают по расписанию. Рекомендуем начинать игру не ранее 12 часов, а завершать не позднее 19.
- На игре задействована территория Замкового острова ближе к финалу игры. Посещения музея квест не предусматривает. Если Вы желаете посетить музей в Замке, то на это следует уделить отдельное время. Рекомендуем в таком случае сначала посетить музей, а затем начинать игру.
- Игра не ограничена по времени. Вы можете в любой момент прерваться и завершить ее хоть через месяц.
- На игре не предусмотрен гид, но его можно добавить за дополнительную плату.
- После покупки игры Вам придет доступ к игровой платформе. Игра запустится сразу после того, как Вы перейдете по этой ссылке.
- По одной ссылке может единовременно находиться в игре до 5 устройств — это удобно, если Вам нужно разделиться для поиска или сел телефон. Однако, соревноваться по одной ссылке не получится - после перехода на отгаданный уровень на одном устройстве, обновятся данные на всех. Поэтому, если Вы желаете соревноваться с друзьями, нужно приобрести столько доступов, сколько играет команд.
ежедневно с 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит полностью квест на игровой платформе и раздаточный материал
- Который Вы получите в ходе прохождения
- Что не входит
- Трансфер до Выборга
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Выборг, Рыночная площадьЗавершение: Петровский парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 12:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это самостоятельный маршрут, гид на нем не предусмотрен. Всю информацию Вам расскажет Ваш телефон.
- Важно! На маршруте предусмотрены локации, которые работают по расписанию. Рекомендуем начинать игру не ранее 12 часов, а завершать не позднее 19.
- На игре задействована территория Замкового острова ближе к финалу игры. Посещения музея квест не предусматривает. Если Вы желаете посетить музей в Замке, то на это следует уделить отдельное время. Рекомендуем в таком случае сначала посетить музей, а затем начинать игру.
- Игра не ограничена по времени - Вы можете в любой момент прерваться и завершить ее хоть через месяц.
- На игре не предусмотрен гид, но его можно добавить за дополнительную плату.
- После покупки игры Вам придет доступ к игровой платформе. Игра запустится сразу после того, как Вы перейдете по этой ссылке.
- По одной ссылке может единовременно находиться в игре до 5 устройств - это удобно, если Вам нужно разделиться для поиска или сел телефон.
- Однако, соревноваться по одной ссылке не получится - после перехода на отгаданный уровень на одном устройстве, обновятся данные на всех. Поэтому, если Вы желаете соревноваться с друзьями, нужно приобрести столько доступов, сколько играет команд
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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