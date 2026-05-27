Эта прогулка — способ взглянуть на Выборг глазами человека, который давно живёт здесь и знает его изнутри.
Вы пройдёте по набережным и улочкам Старого города, услышите истории горожан и почувствуете атмосферу места, где переплелись разные культуры и судьбы.
Описание экскурсии
Набережная и драккары
Прогуляемся вдоль бухты Большого Ковша и осмотрим знаменитые корабли викингов.
Городской парк
Вы окажетесь в зелёной части города и узнаете о меценатах, которые помогали его развивать.
Рыночная площадь
Побываем в сердце Старого города, где особенно чувствуется европейский характер Выборга.
Старый город
Отыщем Круглую башню, усадьбу Бюргера, Дом на скале и Часовую башню.
Площадь Старой Ратуши
Завершим маршрут с видом на Выборгский замок.
На протяжении всей прогулки я буду делиться легендами, историями любви и городскими анекдотами, а также познакомлю вас с редкими материалами о Выборге.
Организационные детали
- По желанию можно сделать кофе-брейк или попробовать выборгский крендель (оплачивается отдельно)
- С вами буду я, гид Ольга
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег и Ольга — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 4441 туриста
Мы мама и сын, живём в Выборге почти всю жизнь. Вдохновлённые его обликом и историей, более 10 лет назад решили начать знакомить с городом наших гостей. Показывать все его грани как изнутри, так и со стороны: с гранитных скал и холмов. С радостью проведём для вас экскурсию в любое время года.
от 6500 ₽ за экскурсию