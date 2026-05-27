Эта прогулка — способ взглянуть на Выборг глазами человека, который давно живёт здесь и знает его изнутри. Вы пройдёте по набережным и улочкам Старого города, услышите истории горожан и почувствуете атмосферу места, где переплелись разные культуры и судьбы.

Описание экскурсии

Набережная и драккары

Прогуляемся вдоль бухты Большого Ковша и осмотрим знаменитые корабли викингов.

Городской парк

Вы окажетесь в зелёной части города и узнаете о меценатах, которые помогали его развивать.

Рыночная площадь

Побываем в сердце Старого города, где особенно чувствуется европейский характер Выборга.

Старый город

Отыщем Круглую башню, усадьбу Бюргера, Дом на скале и Часовую башню.

Площадь Старой Ратуши

Завершим маршрут с видом на Выборгский замок.

На протяжении всей прогулки я буду делиться легендами, историями любви и городскими анекдотами, а также познакомлю вас с редкими материалами о Выборге.

Организационные детали