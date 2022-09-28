ежедневно в 16:00

Средневековые крепости часто окружены водой, и выборгский замок не исключение. Водная прогулка на байдарках позволяет увидеть его со всех сторон.
После инструктажа и тренировки на спокойной воде, участники отправляются в плавание,
После инструктажа и тренировки на спокойной воде, участники отправляются в плавание,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚣♂️ Уникальные виды на выборгский замок
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🐾 Возможность взять питомцев
- 📸 Отличные фото на память
- 👨🏫 Опытные инструкторы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для водной прогулки на байдарках вокруг выборгского замка - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой для плавания. (150 symbols).
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Башня Олафа
- Крепостной мост
- Петровский мост
- Финляндский мост
Описание экскурсии
Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о том, как обращаться с веслом — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.
Сплав. Водная прогулка длится около 1,5 часов. Вместе мы обойдем со всех сторон Выборгский замок, проплывем под Крепостным, Петровским и Финляндским мостами. Набережные города с воды выглядят еще атмосфернее и отлично получаются на снимках.
Организационные детали
- С вами будет один из наших инструкторов, если в группе будет более 10 человек — 2 инструктора
- Максимальное число человек в группе — 20
- В стоимость входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки
Участие детей и питомцев
- Участие в сплаве могут принять взрослые, дети в сопровождении родителей, а также домашние питомцы. Каждому ребёнку нужен отдельный взрослый.
- Если ваш ребенок до 10 лет либо питомец садится третьим на байдарку, сплав для него бесплатный. Если вашему ребенку или питомцу требуется отдельное второе место на байдарке, оплачивается полный билет:
— от 2 до 5 лет — бесплатно
— от 6 до 9 лет — 2400 рублей
— от 10 до 14 лет — 2800 рублей
- Просим при заказе сообщать, сколько детей и питомцев с вами участвует в сплаве — это нужно за тем, чтобы мы могли подготовить спасательный жилет по размеру
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Детям от 2 до 5 лет
|Бесплатно
|Детям от 6 до 9 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Железнодорожная улица, 5, Выборг, Ленинградская обл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 9 часов 40 минут
Провели экскурсии для 240 туристов
Мы занимаемся организацией активного отдыха на воде, разрабатываем интересные маршруты с необычного ракурса — с воды! Постоянно работаем над повышением качества наших услуг и уровнем сервиса. Мы влюбляем в каякинг, дарим эмоции и погружаем в единение с природой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
Иван
Ответ организатора:
Какая красота, ваши фото полностью предают атмосферу этого короткого заплыва, замок во всей его красе, уточки, цветочки и всё это в самом центре средневекового города, до которого рукой подать всего час на электричке. Ждём Вас на более длительные сплавы.
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Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
Иван
Ответ организатора:
Екатерина, рады, что Вам понравилось и готовы предложить Вам более длительные путешествия в окрестностях Выборга. Ждём на прогулку в парк Монрепо или в поход на 2 дня.
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Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
Иван
Ответ организатора:
Мария, благодарим Вас за участие и восторг, приезжайте ещё, посмотрим с Вами наикрасивейший природный парк Монрепо с воды.
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Я человек городской, с первого раза влюбилась в этот вид спорта.
Спасибо команде за подход, профессионализм, спокойную атмосферу, интересную ненавязчивую беседу! Я была с 2 детьми и все прошло прекрасно! Дети и я впервые рассмотрели как растут кувшинки! Однозначно поедем ещё!
Спасибо команде за подход, профессионализм, спокойную атмосферу, интересную ненавязчивую беседу! Я была с 2 детьми и все прошло прекрасно! Дети и я впервые рассмотрели как растут кувшинки! Однозначно поедем ещё!
Иван
Ответ организатора:
Яна, очень рады Вашей обратной связи, будем ждать Вас на прогулку снова.
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Море впечатлений!!!!! Восторг!!!!! Ожидание было, что сейчас вместо отдыха ради детей буду рабом на галерах, но каково было удивление, когда все оказалось посильно, весело и очень азартно!!! Огромное спасибо Елене и Ивану, нашим инструктором!!!!!! Ребята, вы на столько смогли заразить любовью к подобного вида время провождению, что уже смотрю 2-3 дневные заплыв с вами!!!!!!!
Иван
Ответ организатора:
Софья, как же мы рады что на планете земля родился новый каякер, благодарим Вас за такой искренний и благодарный отзыв, ждём Вас на сплавы-перезагрузки на 2-3 дня.
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В
Очень понравилось, 1,5 часа пролетели незаметно, для ребёнка 7-ми лет маршрут тоже посильный.
Иван
Ответ организатора:
Валерия, рады предложить Вам более длительный маршрут в парк Монрепо, 4-5 часов удовольствия. Погребём и вкусно перекусим на острове, а если повезет с погодой ещё и искупаемся.
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