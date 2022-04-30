ежедневно в 16:00

На байдарках вокруг выборгского замка

Полюбоваться крепостью с воды и насладиться активным отдыхом

Мини-группа
Средневековые крепости для защиты обычно окружены водой — так просто не подступиться! Но у нас есть выход для тех, кто хочет со всех сторон разглядеть выборгский замок.

После инструктажа и тренировки на спокойной воде вы отправитесь в плавание, наслаждаясь видом на город и Башню Олафа.

Составить вам компанию и стать пассажирами на «борту» могут не только ваши дети, но и питомцы.
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках вокруг выборгского замка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о том, как обращаться с веслом — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.

Сплав. Водная прогулка длится около 1,5 часов. Вместе мы обойдем со всех сторон Выборгский замок, проплывем под Крепостным, Петровским и Финляндским мостами. Набережные города с воды выглядят еще атмосфернее и отлично получаются на снимках.

Организационные детали

  • С вами будет один из наших инструкторов, если в группе будет более 10 человек — 2 инструктора
  • Максимальное число человек в группе — 20
  • В стоимость тура входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки

Участие детей и питомцев

  • Участие в сплаве могут принять взрослые, дети в сопровождении родителей, а также домашние питомцы.
  • Если ваш ребенок до 10 лет либо питомец садится третьим на байдарку, сплав для него бесплатный. Если вашему ребенку или питомцу требуется отдельное второе место на байдарке, оплачивается полный билет.
  • Просим при заказе сообщать, сколько детей и питомцев с вами участвует в сплаве — это нужно за тем, чтобы мы могли подготовить спасательный жилет по размеру

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Кривоносова
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 16:00

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