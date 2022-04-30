ежедневно в 16:00

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о том, как обращаться с веслом — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.

Сплав. Водная прогулка длится около 1,5 часов. Вместе мы обойдем со всех сторон Выборгский замок, проплывем под Крепостным, Петровским и Финляндским мостами. Набережные города с воды выглядят еще атмосфернее и отлично получаются на снимках.

Организационные детали

С вами будет один из наших инструкторов, если в группе будет более 10 человек — 2 инструктора

Максимальное число человек в группе — 20

В стоимость тура входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки

Участие детей и питомцев