ежедневно в 16:00

Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о том, как обращаться с веслом — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.
Сплав. Водная прогулка длится около 1,5 часов. Вместе мы обойдем со всех сторон Выборгский замок, проплывем под Крепостным, Петровским и Финляндским мостами. Набережные города с воды выглядят еще атмосфернее и отлично получаются на снимках.