ежедневно в 16:00

Средневековые крепости часто окружены водой, и выборгский замок не исключение. Водная прогулка на байдарках позволяет увидеть его со всех сторон.После инструктажа и тренировки на спокойной воде, участники отправляются в плавание,

наслаждаясь видами на город и Башню Олафа. В сопровождении опытного инструктора можно проплыть под Крепостным, Петровским и Финляндским мостами. В стоимость тура включены аренда плавсредства, герметичная сумка, спасательный жилет, весло и фото на смартфон. Участвовать могут взрослые, дети и домашние питомцы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для водной прогулки на байдарках вокруг выборгского замка - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой для плавания. (150 symbols).

Сейчас август — это идеальное время.