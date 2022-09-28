На байдарках – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «На байдарках» в Выборге, цены от 2 480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках уходим в закат
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
На байдарках уходим в закат
Вечерний релакс-сплав по заливу Выборга
Начало: Петровская набережная, 31
«Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой, а уже после отправимся в открытый залив»
6 июля в 21:00
7 июля в 21:00
31002 480 за человека
На байдарках вокруг выборгского замка
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
На байдарках вокруг выборгского замка
Полюбоваться крепостью с воды и насладиться активным отдыхом
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
«Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой»
30 июня в 16:00
7 июля в 16:00
31002 480 за человека
На байдарках - в парк Монрепо
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
На байдарках - в парк Монрепо
Попробовать себя в гребле, полюбоваться идиллическими пейзажами и устроить пикник на острове
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
«Из центра Выборга мы выйдем на байдарках в открытую бухту Защитная и отправимся в сторону скального парка Монрепо»
Завтра в 15:00
30 июня в 11:00
46003 680 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 сентября 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
    Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский
  • М
    Мария
    19 августа 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
    Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала иВсем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
    Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информациюЗамечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информациюЗамечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2022
    На байдарках уходим в закат
    Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!
  • Д
    Денис
    6 июня 2022
    На байдарках уходим в закат
    В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде и после отправились в
    читать дальше

    маршрут вокруг Выборгского замка и в Защитную бухту на встречу закату. Вся экскурсия заняла 2 часа. Байдарка, весла, спасжилеты и прочее снаряжение в отличном состоянии. Очень рекомендую огранизатора и эту экскурсию для активного времяпрепровождения в Выборге.

    В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на водеВ первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на водеВ первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде
  • D
    Dmitriy
    30 июня 2021
    На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
    Очень понравилась, рекомендовали своим близким обязательно покататься на байдарках, так как это интересный, необычный опыт🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На байдарках»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На байдарках уходим в закат
  2. На байдарках вокруг выборгского замка
  3. На байдарках - в парк Монрепо
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На байдарках" можно забронировать 3 экскурсии от 2 480 до 3 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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