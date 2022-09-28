Н Наталья На байдарках вокруг выборгского замка Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!

М Мария На байдарках вокруг выборгского замка Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))

Е Екатерина На байдарках вокруг выборгского замка Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.

Т Татьяна На байдарках уходим в закат Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!

Д Денис На байдарках уходим в закат читать дальше маршрут вокруг Выборгского замка и в Защитную бухту на встречу закату. Вся экскурсия заняла 2 часа. Байдарка, весла, спасжилеты и прочее снаряжение в отличном состоянии. Очень рекомендую огранизатора и эту экскурсию для активного времяпрепровождения в Выборге. В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде и после отправились в