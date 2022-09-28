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скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
На байдарках уходим в закат
Вечерний релакс-сплав по заливу Выборга
Начало: Петровская набережная, 31
«Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой, а уже после отправимся в открытый залив»
6 июля в 21:00
7 июля в 21:00
31002 480₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
На байдарках вокруг выборгского замка
Полюбоваться крепостью с воды и насладиться активным отдыхом
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
«Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой»
30 июня в 16:00
7 июля в 16:00
31002 480₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
4 часа
На байдарках - в парк Монрепо
Попробовать себя в гребле, полюбоваться идиллическими пейзажами и устроить пикник на острове
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
«Из центра Выборга мы выйдем на байдарках в открытую бухту Защитная и отправимся в сторону скального парка Монрепо»
Завтра в 15:00
30 июня в 11:00
46003 680₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 сентября 2022Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
- ММария19 августа 2022Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
- ЕЕкатерина31 июля 2022Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
- ТТатьяна17 июля 2022Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!
- ДДенис6 июня 2022В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде и после отправились в
- DDmitriy30 июня 2021На байдарках и каяках по Выборгу и парку МонрепоОчень понравилась, рекомендовали своим близким обязательно покататься на байдарках, так как это интересный, необычный опыт🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На байдарках»
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