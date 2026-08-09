Наш квест превращает прогулку по старым мостовым в увлекательное расследование: вы сами решаете, куда повернуть, сами ищете ответы и сами собираете историю Выборга — шведского, финского и русского. Никаких скучных лекций — только загадки, легенды и неожиданные открытия в вашем смартфоне!
Описание квеста
Вы пройдёте по историческому центру и увидите более 25 объектов — от средневекового замка до памятника трамваю. Вот лишь часть вопросов, на которые вы найдёте ответы:
- зачем на брусчатке Рыночной площади выбиты номера
- почему Круглую башню в народе прозвали Толстой Катериной»
- как подпольный бар в Чёртовой церкви обманывал неверных жён
- где учился создатель финской письменности
- какое чудо техники установил в городе германский консул Роте
- почему выборгский трамвай называли фениксом
Ключевые точки маршрута
Драккары, Круглая башня, Чёртова церковь, Усадьба бюргера, Рыцарский дом, Часовая башня, Выборгский замок, Ведьмин дом, Аллея славы, памятник трамваю. Всего — 21 остановка, на каждой вас ждут вопросы, ребусы и задания на внимательность.
Организационные детали
- Квест проходит без сопровождения гида
- На маршруте есть музеи с платным входом. Посещать их необязательно, но если решите зайти, квест подождёт
Технические детали
- Каждый вопрос, описание локации и подсказки дублируются аудио — можно слушать, если не хочется читать с экрана
- Квест можно прервать в любой момент и продолжить позже с того же места. Доступ сохраняется 1 год
- При прослушивании вернуться к предыдущему вопросу нельзя — только вперёд, как в настоящем расследовании
- Если по каким-то причинам квест вам не понравится, мы вернём деньги. Принять решение о возврате можно до 5 вопроса включительно — затем свяжитесь с нами через личные сообщения на сайте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около гостиницы «Дружба»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда живет в городе давно, любим его за атмосферу и скрытые уголки. Наша команда — настоящие энтузиасты истории: мы постоянно открываем для себя новые факты, легенды и детали, мимо которых обычно проходят туристы. Нам искренне интересно делиться этими находками с путешественниками, чтобы показать город не по учебнику, а через живые эмоции и увлекательные сюжеты.
Входит в следующие категории Выборга
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