Наш квест превращает прогулку по старым мостовым в увлекательное расследование: вы сами решаете, куда повернуть, сами ищете ответы и сами собираете историю Выборга — шведского, финского и русского. Никаких скучных лекций — только загадки, легенды и неожиданные открытия в вашем смартфоне!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Вы пройдёте по историческому центру и увидите более 25 объектов — от средневекового замка до памятника трамваю. Вот лишь часть вопросов, на которые вы найдёте ответы:

зачем на брусчатке Рыночной площади выбиты номера

почему Круглую башню в народе прозвали Толстой Катериной»

как подпольный бар в Чёртовой церкви обманывал неверных жён

где учился создатель финской письменности

какое чудо техники установил в городе германский консул Роте

почему выборгский трамвай называли фениксом

Ключевые точки маршрута

Драккары, Круглая башня, Чёртова церковь, Усадьба бюргера, Рыцарский дом, Часовая башня, Выборгский замок, Ведьмин дом, Аллея славы, памятник трамваю. Всего — 21 остановка, на каждой вас ждут вопросы, ребусы и задания на внимательность.

Организационные детали

Квест проходит без сопровождения гида

На маршруте есть музеи с платным входом. Посещать их необязательно, но если решите зайти, квест подождёт

Технические детали