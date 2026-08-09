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Квест-экскурсия без гида «Выборг. Секреты Старого города»

4 километра брусчатки и 7 веков истории, которые вы пройдёте в своём темпе
Наш квест превращает прогулку по старым мостовым в увлекательное расследование: вы сами решаете, куда повернуть, сами ищете ответы и сами собираете историю Выборга — шведского, финского и русского. Никаких скучных лекций — только загадки, легенды и неожиданные открытия в вашем смартфоне!
Квест-экскурсия без гида «Выборг. Секреты Старого города»
Квест-экскурсия без гида «Выборг. Секреты Старого города»
Квест-экскурсия без гида «Выборг. Секреты Старого города»

Описание квеста

Вы пройдёте по историческому центру и увидите более 25 объектов — от средневекового замка до памятника трамваю. Вот лишь часть вопросов, на которые вы найдёте ответы:

  • зачем на брусчатке Рыночной площади выбиты номера
  • почему Круглую башню в народе прозвали Толстой Катериной»
  • как подпольный бар в Чёртовой церкви обманывал неверных жён
  • где учился создатель финской письменности
  • какое чудо техники установил в городе германский консул Роте
  • почему выборгский трамвай называли фениксом

Ключевые точки маршрута

Драккары, Круглая башня, Чёртова церковь, Усадьба бюргера, Рыцарский дом, Часовая башня, Выборгский замок, Ведьмин дом, Аллея славы, памятник трамваю. Всего — 21 остановка, на каждой вас ждут вопросы, ребусы и задания на внимательность.

Организационные детали

  • Квест проходит без сопровождения гида
  • На маршруте есть музеи с платным входом. Посещать их необязательно, но если решите зайти, квест подождёт

Технические детали

  • Каждый вопрос, описание локации и подсказки дублируются аудио — можно слушать, если не хочется читать с экрана
  • Квест можно прервать в любой момент и продолжить позже с того же места. Доступ сохраняется 1 год
  • При прослушивании вернуться к предыдущему вопросу нельзя — только вперёд, как в настоящем расследовании
  • Если по каким-то причинам квест вам не понравится, мы вернём деньги. Принять решение о возврате можно до 5 вопроса включительно — затем свяжитесь с нами через личные сообщения на сайте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около гостиницы «Дружба»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда живет в городе давно, любим его за атмосферу и скрытые уголки. Наша команда — настоящие энтузиасты истории: мы постоянно открываем для себя новые факты, легенды и детали, мимо которых обычно проходят туристы. Нам искренне интересно делиться этими находками с путешественниками, чтобы показать город не по учебнику, а через живые эмоции и увлекательные сюжеты.

Входит в следующие категории Выборга

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