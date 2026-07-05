Монрепо - старинный парк на берегу Выборгского залива, который станет целью нашего сплава.



Участники прокатятся на байдарке, наслаждаясь красотой северных ландшафтов: хвойными лесами и скалами. Опытный инструктор обеспечит увлекательную и комфортную прогулку. В середине маршрута запланирован пикник на острове и купание.



В стоимость тура включены аренда плавсредства, герметичная сумка, спасательный жилет, весло, фото на смартфон и перекус

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для байдарочного сплава в парк Монрепо - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода тёплая, а природа в полном расцвете. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но могут быть прохладнее, особенно в начале и конце дня. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.