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На байдарках - в парк Монрепо

Путешествие на байдарках к парку Монрепо в Выборге подарит незабываемые впечатления от северной природы и живописных пейзажей
Монрепо - старинный парк на берегу Выборгского залива, который станет целью нашего сплава.

Участники прокатятся на байдарке, наслаждаясь красотой северных ландшафтов: хвойными лесами и скалами. Опытный инструктор обеспечит увлекательную и комфортную прогулку. В середине маршрута запланирован пикник на острове и купание.

В стоимость тура включены аренда плавсредства, герметичная сумка, спасательный жилет, весло, фото на смартфон и перекус
4.2
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚣‍♂️ Увлекательное путешествие на байдарках
  • 🌲 Прекрасные виды северной природы
  • 🏞️ Пейзажный парк Монрепо
  • 📸 Фото на память
  • 🍴 Пикник на острове
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей и питомцев

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для байдарочного сплава в парк Монрепо - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода тёплая, а природа в полном расцвете. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но могут быть прохладнее, особенно в начале и конце дня. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
На байдарках - в парк Монрепо
На байдарках - в парк Монрепо
На байдарках - в парк Монрепо

Что можно увидеть

  • Парк Монрепо
  • Бухта Защитная

Описание экскурсии

Монрепо и удивительная северная природа

Из центра Выборга мы выйдем на байдарках в открытую бухту Защитная и отправимся в сторону скального парка Монрепо. Пройдя сквозь тростниковые заросли лилий и кувшинок, окажемся в живописном лесу со сползающими на берег гигантскими каменными валунами. Полюбуемся с воды северной природой и завораживающими панорамами парка. А еще в середине маршрута вас ждут пикник на острове и купание!

Организационные детали

  • С вами будет один из наших инструкторов
  • В стоимость тура входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки, перекус в середине маршрута

Участие детей и питомцев

  • Участие в сплаве могут принять взрослые, дети в сопровождении взрослых, а также домашние питомцы. Каждому ребёнку нужен отдельный взрослый.
  • Если ваш ребенок до 10 лет либо питомец садится третьим на байдарку, сплав для него бесплатный. Если вашему ребенку или питомцу требуется отдельное второе место на байдарке, оплачивается полный билет:
    — от 2 до 5 лет — бесплатно
    — от 6 до 9 лет — 2400 рублей
    — от 10 до 14 лет — 2800 рублей
  • Просим при заказе сообщать, сколько детей и питомцев с вами участвует в сплаве — это нужно за тем, чтобы мы могли подготовить спасательный жилет по размеру

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детям от 2 до 5 летБесплатно
Стандартный4200 ₽
Детям от 6 до 9 лет2600 ₽
Детям от 10 до 14 лет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Железнодорожная улица, 5, Выборг, Ленинградская обл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 9 часов 40 минут
Провели экскурсии для 247 туристов
Мы занимаемся организацией активного отдыха на воде, разрабатываем интересные маршруты с необычного ракурса — с воды! Постоянно работаем над повышением качества наших услуг и уровнем сервиса. Мы влюбляем в каякинг, дарим эмоции и погружаем в единение с природой!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
Ширшова
Впервые каталась на байдарках (опыт на сапах был). Понравился сам маршрут- медитативный. Погуляла в лесной части парка Монрепо, полазали по камням немного. Был пикник. Очень довольна. Спасибо Анатолию (инструктору) и организатору.
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Татьяна
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден, но покорён), полюбовались отреставрированным парком Монрепо (классные открыточные виды и мосты), устроили пикник на дивном острове (мох, цветы, сосны и облака)! Наверно лучше в болотных сапогах грести и на пенке сидеть, но в следующий раз будем лучше готовиться:)) Спасибо! Впечатляет!
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден,
Иван
Иван
Ответ организатора:
Татьяна, какие чудесные фотографии, мы готовы пересматривать их снова и снова, рады что Вам понравилось, ждём снова, если готовы для более длительного путешествия, то можем предложить Вам двухдневный поход в окрестностях Выборга, смотрите новые предложения в профиле.
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А
Эта экскурсия вызвала полный восторг и у меня и у детей. Солнце, волны, брызги, залив, парк Монрепо, природа, отличные снимки и локации, горячий чай и полный релакс. Отличная девушка - наш наставник, веселая, ответственная и хорошо эрудированная. Попробуйте такой отдых, увидеть парк с воды - зрелище восхитительное. Всем советую. Да, в конце конечно, все устали, но эта очень приятная усталость.
Эта экскурсия вызвала полный восторг и у меня и у детей. Солнце, волны, брызги, залив, парк
Эта экскурсия вызвала полный восторг и у меня и у детей. Солнце, волны, брызги, залив, парк
Эта экскурсия вызвала полный восторг и у меня и у детей. Солнце, волны, брызги, залив, парк
Эта экскурсия вызвала полный восторг и у меня и у детей. Солнце, волны, брызги, залив, парк
Эта экскурсия вызвала полный восторг и у меня и у детей. Солнце, волны, брызги, залив, парк
Иван
Иван
Ответ организатора:
Альбина, благодарим Вас за такой чудесный отзыв, очень рады что в путешествиях участвуют такие ценители природы (фото просто шикарные). Надеемся на скорую встречу в новом сезоне.
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Владимир
Всё прошло отлично, нам очень понравилось - и сам поход по заливу, и купание на острове, и перекус)
Всё прошло отлично, нам очень понравилось - и сам поход по заливу, и купание на острове, и перекус)
Иван
Иван
Ответ организатора:
Владимир, благодарим что попробовали и оценили все прелести короткого похода на байдарках. Ждём Вас в новом сезоне. Стартуем уже 1 мая 2026.
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Юля
Спасибо большое Александру. Всё очень понравилось. И взрослым и детям
Спасибо большое Александру. Всё очень понравилось. И взрослым и детям
Иван
Иван
Ответ организатора:
Рады видеть юных путешественников на борту байдарок, благодарим Вас, что приучаете детей с детства видеть красоту природы. Наши байдарки разработаны
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специально для семейных путешествий, а бухта Защитная считается очень безопасной для путешествий с детьми на воде. Будем рады если в Вашей семье появится ежегодная традиция проводить время вместе.

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Е
Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы.
Но надо сразу понять - это не байдарки, а каяки.
По поводу информативности - ничего сказать не могу, почти ничего не рассказали.
Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы.
Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы.
Иван
Иван
Ответ организатора:
Елизавета, благодарим вас за отзыв и яркие фотографии. Будем рады Видеть вашу компанию в новом летнем гребном сезоне.
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