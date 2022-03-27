Что вы можете увидеть 🤩

Парк Монрепо - подлинная жемчужина Выборга. Вы совершите путешествие по самому романтичному уголку Карельского края.

Монрепо – единственный в России скально-пейзажный парк. Его суть в том, что за каждым поворотом и за каждым спуском Вас ожидает новый вид и необычные впечатления. Только Вы вспоминаете древние финские сказания на огромных валунах у морских волн, а уже перед глазами возникает строгий классический обелиск XVIII века.

Вы узнаете истории о том, как зарождался парк, о судьбах его владельцев, услышите сюжеты из таинственных сказаний древних северных народов.

Экскурсия начнется возле Главных усадебных ворот. Вначале маршрут будет проходить по парадной исторической части парка, затем плавно перейдет в лесопарковый массив. В ходе прогулки Вы полюбуетесь уникальными и живописными видами на парк и бухту Выборгского залива с высоты птичьего полета.

Вы прочувствуете незабываемую атмосферу удивительного сочетания необычной природы и вдохновенной романтики, которая придает Монрепо особую притягательность.

Также Вы сможете не только насладиться красивой природой и свежим воздухом, но и получить заряд бодрости и отличного настроения на долгое время. Добро пожаловать!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).