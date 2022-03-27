Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики

Парк Монрепо в Выборге

Индивидуальная
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики

Что вы можете увидеть 🤩

  • Бухта Защитная
  • Левкадийский скала
  • Колонна двух императоров Павла I и его сына Александра I
  • «Парящий камень»
  • Кедр «Лира» – символ парка Монрепо
  • Самая высокая точка парка с красивейшей панорамой
  • Грот желаний
  • Чайная беседка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Парк Монрепо - подлинная жемчужина Выборга. Вы совершите путешествие по самому романтичному уголку Карельского края.
Монрепо – единственный в России скально-пейзажный парк. Его суть в том, что за каждым поворотом и за каждым спуском Вас ожидает новый вид и необычные впечатления. Только Вы вспоминаете древние финские сказания на огромных валунах у морских волн, а уже перед глазами возникает строгий классический обелиск XVIII века.
Вы узнаете истории о том, как зарождался парк, о судьбах его владельцев, услышите сюжеты из таинственных сказаний древних северных народов.
Экскурсия начнется возле Главных усадебных ворот. Вначале маршрут будет проходить по парадной исторической части парка, затем плавно перейдет в лесопарковый массив. В ходе прогулки Вы полюбуетесь уникальными и живописными видами на парк и бухту Выборгского залива с высоты птичьего полета.
Вы прочувствуете незабываемую атмосферу удивительного сочетания необычной природы и вдохновенной романтики, которая придает Монрепо особую притягательность.
Также Вы сможете не только насладиться красивой природой и свежим воздухом, но и получить заряд бодрости и отличного настроения на долгое время. Добро пожаловать!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивные аудиоэкскурсии в приложении WeGoTrip
  • Входные билеты в парк Монрепо
  • Захватывающие истории от экскурсионных гидов
  • Рекомендации атмосферных кафе и баров Выборга
  • Рекомендации необычных мест старого Выборга
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Когда и сколько длится
Когда: Парк работает ежедневно с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом. Входной билет доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Парк работает ежедневно с 09:00 до 18:00

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