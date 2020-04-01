Константин проводит ещё 4 экскурсии

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  3. В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест

Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города

Константин
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Константин – ваш гид
Выборг не зря хранит репутацию «крендельного» города — монахи-францисканцы ещё в 15 веке завезли сюда лакомство.

Во время прогулки вы будете отгадывать замысловатые загадки, чтобы собрать все ингредиенты для сдобы! А наш путь по вымощенным брусчаткой улицам погрузит вас в европейскую атмосферу уютного городка на границе с Финляндией и познакомит с его архитектурой.
3130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Рыночная площадь Выборга
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В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест

Что вас ожидает

Разгадать рецепт кренделя
В истории кренделя есть и любовь горожан, и признание императоров, и даже «крендельные войны», но со временем знаменитый рецепт был утрачен. Вы попробуете его восстановить в том виде, по которому жители 20 столетия пекли сдобу. Вооружившись картой города 1905 года, вы будете разгадывать загадки, шаг за шагом собирать 15 компонентов кренделя и раскрывать его любопытную историю.

Не забыть познакомиться с Выборгом
Старинная карта будет вашим неотъемлемым помощником — вы выберете один из предложенных маршрутов и отправитесь в увлекательное путешествие по городу! Дорога покажет вам Выборг 13, 18 и 19 вв. Здесь и ветхий Королевский замок, и дома горожан Средневековья, и Центральный парк. А ещё большей атмосферности добавят улочки, целиком вымощенные булыжником. Собрав полный список ингредиентов для кренделя и исследовав колоритный Выборг, вы уже самостоятельно за чашкой чая или кофе сможете отведать главного героя нашего квеста.

Организационные детали

  • Экскурсия костюмированная, если позволят погодные условия
  • Чай, кофе и сувенирную продукцию в лавке Рыжей Лапки вы приобретатете самостоятельно и по желанию
  • Дегустация кренделя включена в стоимость
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Рыночная площадь Выборга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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Константин проводит ещё 4 экскурсии

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