Константин проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Разгадать рецепт кренделя

В истории кренделя есть и любовь горожан, и признание императоров, и даже «крендельные войны», но со временем знаменитый рецепт был утрачен. Вы попробуете его восстановить в том виде, по которому жители 20 столетия пекли сдобу. Вооружившись картой города 1905 года, вы будете разгадывать загадки, шаг за шагом собирать 15 компонентов кренделя и раскрывать его любопытную историю.

Не забыть познакомиться с Выборгом

Старинная карта будет вашим неотъемлемым помощником — вы выберете один из предложенных маршрутов и отправитесь в увлекательное путешествие по городу! Дорога покажет вам Выборг 13, 18 и 19 вв. Здесь и ветхий Королевский замок, и дома горожан Средневековья, и Центральный парк. А ещё большей атмосферности добавят улочки, целиком вымощенные булыжником. Собрав полный список ингредиентов для кренделя и исследовав колоритный Выборг, вы уже самостоятельно за чашкой чая или кофе сможете отведать главного героя нашего квеста.