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ли недовольства с ее стороны (к сожалению внимательно слушать,не отвлекаться дети в этом возрасте не умеют (во всяком случае наши))). Могу сказать одно -Людмила это профессионал своего дела, быстро построилась под группу- подача материала не скучная, при этом старалась всегда оценить поняли ли ребята или нет, шутила, прям на 5+, не всем удается сделать это на уровне в глазах подростков. Мы в восторге от Людмилы, ее знаний, любви к профессии и ЧЮ и ещё один показательный момент, у нас произошел форс-мажор, и несколько человек приехали на следующей электрички, которая приходила в 9-10, а в 9 было начало экскурсии на рыночной площади. Людмила без проблем изменила место и на 15 минут перенесла времяи ни на минуту не уменьшила экскурсию, все 2,5 часа отработала на 100 баллов. А для меня лично время пролетело, как 15 минут)) моментально Спасибо огромное Людмила. Успехов вам в вашей интересной профессии.