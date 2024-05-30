1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850₽ за всё до 15 чел.
скидка
25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Экскурсовод Людмила провела экскурсию для нашей небольшой группы. Милейшая Людмила. Отличный рассказчик, великолепная речь. В нашей группе было 3 человека, 2е
- ВВиктория22 мая 202421.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет
- ССергей1 мая 2024Отличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гид Анна очень предусмотрительно предложила
- ААнна10 марта 2024Огромная благодарность Демьяну за отлично проведенную экскурсию! Ваши рассказы были увлекательными, каждая достопримечательность ожила перед нами благодаря вашему рассказу. Очень приятно было гулять по улицам с таким знающим и интересным экскурсоводом. Спасибо за яркие впечатления и увлекательное время!
- ДДарья10 марта 2024Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь. Параллельно с экскурсией получаешь элемент
- ЕЕлена16 ноября 2023Превосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностям Выборга, а еще и
- ССергей17 октября 2023Интересный формат, по крайней мере для меня) Здорово сделан телеграм бот, с картинками, хорошей озвучкой, интересный сюжет, интересные факты (впервые слышу о некоторых) Сувенир как и обещали искал на каждой локации, из минусов разве что погода такая себе была Рекомендую к прохождению
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Драккары викингов»
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