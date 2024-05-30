Драккары викингов – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Драккары викингов» в Выборге, цены от 1 302 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг, в который невозможно не влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850 за всё до 15 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Экскурсовод Людмила провела экскурсию для нашей небольшой группы. Милейшая Людмила. Отличный рассказчик, великолепная речь. В нашей группе было 3 человека, 2е
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    из которых не в первый раз в городе и им было местами скучновато. Но это момент повторения)) А тот, единственный, который не знал про город ничего, остался максимально удовлетворён экскурсией! Рекомендую.

  • В
    Виктория
    22 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет
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    ли недовольства с ее стороны (к сожалению внимательно слушать,не отвлекаться дети в этом возрасте не умеют (во всяком случае наши))). Могу сказать одно -Людмила это профессионал своего дела, быстро построилась под группу- подача материала не скучная, при этом старалась всегда оценить поняли ли ребята или нет, шутила, прям на 5+, не всем удается сделать это на уровне в глазах подростков. Мы в восторге от Людмилы, ее знаний, любви к профессии и ЧЮ и ещё один показательный момент, у нас произошел форс-мажор, и несколько человек приехали на следующей электрички, которая приходила в 9-10, а в 9 было начало экскурсии на рыночной площади. Людмила без проблем изменила место и на 15 минут перенесла времяи ни на минуту не уменьшила экскурсию, все 2,5 часа отработала на 100 баллов. А для меня лично время пролетело, как 15 минут)) моментально Спасибо огромное Людмила. Успехов вам в вашей интересной профессии.

    21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод
  • С
    Сергей
    1 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Отличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гид Анна очень предусмотрительно предложила
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    за небольшую доплату превратить пешеходную экскурсию в автомобильно-пешеходную. Это спасло нас от простуды, а Выборг от нашего невнимания из-за холода и ветра. Анна прекрасный рассказчик, с юмором и прекрасным знанием предмета! Факты из истории города были украшены сочными комментариями и современными аналогиями. Анна чутко реагировали на наши эмоции, меняя темп, локации, давая возможность согреться и обсудить информацию. Узнав наши вкусы, порекомендовала отличный рыбный ресторан!) Спасибо огромное, Анна! С удовольствием будем рекомендовать экскурсии в Вашем исполнении! Сергей и компания!

    Отличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гидОтличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гидОтличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гидОтличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гид
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Исторический квест в Выборге
    Огромная благодарность Демьяну за отлично проведенную экскурсию! Ваши рассказы были увлекательными, каждая достопримечательность ожила перед нами благодаря вашему рассказу. Очень приятно было гулять по улицам с таким знающим и интересным экскурсоводом. Спасибо за яркие впечатления и увлекательное время!
  • Д
    Дарья
    10 марта 2024
    Исторический квест в Выборге
    Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь. Параллельно с экскурсией получаешь элемент
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    квеста - ищешь кусочки пазла. В итоге, после экскурсии получаешь не только знания, но и классный сувенир в виде пазла с достопримечательностями города. Рекомендую!

    Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь
  • Е
    Елена
    16 ноября 2023
    Исторический квест в Выборге
    Превосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностям Выборга, а еще и
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    азарт в поиске деталей пазла придает остросюжетность всему мероприятию. Гораздо увлекательнее, чем просто прослушать экскурсию. От души рекомендую! Ну и пазл, собранный в процессе, - отличный подарок на память. Благодарность организаторам

    Превосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностямПревосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностямПревосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностямПревосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностямПревосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностямПревосходная идея, игра, которая будет интересна и подросткам и взрослым, получаешь комплексное представление по основным достопримечательностям
  • С
    Сергей
    17 октября 2023
    Исторический квест в Выборге
    Интересный формат, по крайней мере для меня) Здорово сделан телеграм бот, с картинками, хорошей озвучкой, интересный сюжет, интересные факты (впервые слышу о некоторых) Сувенир как и обещали искал на каждой локации, из минусов разве что погода такая себе была Рекомендую к прохождению

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Драккары викингов»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Драккары викингов" можно забронировать 3 экскурсии от 1 302 до 6 850 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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