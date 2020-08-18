1 отзыв оставили туристы

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Тайны ночного Выборга

Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд

4
1 отзыв
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Выборга
В самое магическое время суток вы узнаете, какие мифы бытуют о месте возведения Круглой башни и призраках Замкового острова.

Как осада Ивана III связана с загадкой выборгского грома.

Что местная легенда подарила фильму «Формула любви».

И в результате поразитесь тому, как богат Выборг мистикой и будоражащими воображение преданиями!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 260 ₽ за экскурсию

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Тайны ночного Выборга
Тайны ночного Выборга

Что вас ожидает

Легенды Круглой башни
Толстая Катерина, Круглая, Карельская, Скотопрогонная, Баранья — как только ни называли в разные времена башню на торговой площади Выборга. Почему она не случайно появилась именно в этом месте, разберемся на экскурсии 🧭, которая начнется, по традиции, в полночь у первого таинственного объекта Выборга.

Выборгский гром
Одно из самых захватывающих местных феноменов— так называемый выборгский гром. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также человеке, сварившем «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшим отнести его под стены единственно уцелевшей башни. И о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическим явлением Выборга.

Призраки замка
Прогулка 👣 все больше станет напоминать приключения славного идальго Дон Кихота, ведь впереди будут захватывающие легенды о персонажах средневекового мира, живших в окрестностях замка. Вы послушаете легенду о жене шведского рыбака, ночной буре и маяке. Откроете тайну прототипа героини известной песни из фильма «Формула любви». А на сам Замковый остров 🏝️ ночью вас не пустит стража, но на крепостных стенах при большом везении вы сможете разглядеть странные белёсые фигуры призраков Выборгского замка😉

Начало и место завершения
🚩 на Рыночной площади
Тайны ночного Выборга
Тайны ночного Выборга
Тайны ночного Выборга
Тайны ночного Выборга
Тайны ночного Выборга
Тайны ночного Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!
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1 отзыв оставили туристы

18 августа 2020
Очень колоритная экскурсия, чувствуешь себя внутри истории города. Детям 6 и 12 лет очень понравилось, рекомендуем!

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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