1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда ночи тёплые и комфортные для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, хотя вечера могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учесть холод и ранние сумерки.

В полночь начнется индивидуальная экскурсия по мистическому Выборгу. Участники узнают о легендах Круглой башни, услышат о загадочном выборгском громe и призраках Замкового острова. Истории о событиях Русско-шведской войны и местных преданиях подарят незабываемые впечатления. В конце маршрута можно будет увидеть белёсые фигуры призраков на крепостных стенах. Это путешествие обещает стать настоящим приключением в мире тайн и мифов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легенды Круглой башни

Толстая Катерина, Круглая, Карельская, Скотопрогонная, Баранья — как только ни называли в разные времена башню на торговой площади Выборга. Почему она не случайно появилась именно в этом месте, разберемся на экскурсии, которая начнется, по традиции, в полночь у первого таинственного объекта Выборга.

Выборгский гром

Одно из самых захватывающих местных феноменов— так называемый выборгский гром. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также человеке, сварившем «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшим отнести его под стены единственно уцелевшей башни. И о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическим явлением Выборга.

Призраки замка

Прогулка все больше станет напоминать приключения славного идальго Дон Кихота, ведь впереди будут захватывающие легенды о персонажах средневекового мира, живших в окрестностях замка. Вы послушаете легенду о жене шведского рыбака, ночной буре и маяке. Откроете тайну прототипа героини известной песни из фильма «Формула любви». А на сам Замковый остров ночью вас не пустит стража, но на крепостных стенах при большом везении вы сможете разглядеть странные белёсые фигуры призраков Выборгского замка;)