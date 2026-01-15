1 отзыв оставили туристы

Ночная экскурсия в Выборге раскроет секреты Круглой башни и Замкового острова. Погрузитесь в мир мифов и легенд
В полночь начнется индивидуальная экскурсия по мистическому Выборгу.
Участники узнают о легендах Круглой башни, услышат о загадочном выборгском громe и призраках Замкового острова. Истории о событиях Русско-шведской войны и местных преданиях подарят незабываемые впечатления. В конце маршрута можно будет увидеть белёсые фигуры призраков на крепостных стенах. Это путешествие обещает стать настоящим приключением в мире тайн и мифов
Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда ночи тёплые и комфортные для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, хотя вечера могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учесть холод и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Круглая башня
Замковый остров
Описание экскурсии
Легенды Круглой башни
Толстая Катерина, Круглая, Карельская, Скотопрогонная, Баранья — как только ни называли в разные времена башню на торговой площади Выборга. Почему она не случайно появилась именно в этом месте, разберемся на экскурсии, которая начнется, по традиции, в полночь у первого таинственного объекта Выборга.
Выборгский гром
Одно из самых захватывающих местных феноменов— так называемый выборгский гром. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также человеке, сварившем «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшим отнести его под стены единственно уцелевшей башни. И о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическим явлением Выборга.
Призраки замка
Прогулка все больше станет напоминать приключения славного идальго Дон Кихота, ведь впереди будут захватывающие легенды о персонажах средневекового мира, живших в окрестностях замка. Вы послушаете легенду о жене шведского рыбака, ночной буре и маяке. Откроете тайну прототипа героини известной песни из фильма «Формула любви». А на сам Замковый остров ночью вас не пустит стража, но на крепостных стенах при большом везении вы сможете разглядеть странные белёсые фигуры призраков Выборгского замка;)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 34944 туристов
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Рекомендую 👍
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Наталья
Нашим экскурсоводом по ночному Выборгу был Иван. У него была очень нелегкая задача. Дело в том, что днем мы ходили по городу с Иваном Васильевичем, и получили просто море информации читать дальшеуменьшить
обо всем, что было в Выборге. У Ивана экскурсия была связана с тайнами Выборга, и ему удалось добавить в нашу копилку знаний еще новой мистической информации. Хочу отметить дружелюбность и обаяние нашего экскурсовода. Наш самый маленький член экскурсионной команды (8 лет) просто не отпускал Ивана ни на минуту. Иван внимательно его выслушивал и что-то рассказывал. Экскурсия прошла по уже известным нам местам, но теперь мы узнавали о них как бы с другой стороны. У нас получился живой диалог. Мы рассказывали, что мы знаем о том или ином месте, а Иван добавлял к нашей информации предания и легенды. Нам понравилось. Иван был очень внимателен и провел экскурсию с учетом наших пожеланий. Желаем Ивану успехов и поменьше морозных ночей:-)!
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Л
Людмила
Очень понравилось! У нашей группы из 8 взрослых и подростка был очень насыщенный день, к вечеру даже шевелиться не могли. Благодаря экскурсоводу Денису у нашей группы открылось второе дыхание. Прекрасная подача материала и редкое умение заинтересовать каждого вернуло нам силы. Чуть на поезд не опаздали) Очень жаль было расставаться. Рекомендую!
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Л
Лада
Денис был прекрасен! В этот день лил проливной дождь, но мы были так поглощены интересными, мистическими рассказами. Очень много информации, которую преподал Денис легко, непринужденно, с большим чувством юмора!! Если снова в Выборг, то опять только Денис.
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А
Алла
Были в этот день (18.07.2024) на второй экскурсии по Выборгу. Утром пошли от вокзала не пойми с какой теткой. Не рекомендую, кстати, от слова совсем. Ситуация знакомства с Выборгом спас читать дальшеуменьшить
Денис на ночной экскурсии. Рассказывал настолько живо, интересно, весело и вовлеченно, что даже мелкий дождь не омрачил))). Много любопытных фактов, глубокие знания истории города и истории в целом, великолепная подача. Рекомендую всем. Тайн было не много, особой мистики не нагонял, зато много интересного, чего вы не найдете в интернете.
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Наталья
Экскурсию для нас провёл Денис, чувство юмора и талант рассказчика которого на самом высоком уровне. Благодаря ночной прогулке влюбились в Выборг и увидели в нём многокультурный и многонациональный город с удивительной историей. Посещение «тайных» и загадочных мест, на которые не обратишь внимание при самостоятельной дневной прогулке, прилагаются.