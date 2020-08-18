1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Легенды Круглой башни

Толстая Катерина, Круглая, Карельская, Скотопрогонная, Баранья — как только ни называли в разные времена башню на торговой площади Выборга. Почему она не случайно появилась именно в этом месте, разберемся на экскурсии 🧭, которая начнется, по традиции, в полночь у первого таинственного объекта Выборга.

Выборгский гром

Одно из самых захватывающих местных феноменов— так называемый выборгский гром. Вы узнаете об осаде города войсками Ивана III, а также человеке, сварившем «страшное зелье из змей, жаб, ртути, золы и соли» и велевшим отнести его под стены единственно уцелевшей башни. И о том, как первое крупное событие Русско-шведской войны 15 века связано с мистическим явлением Выборга.

Призраки замка

Прогулка 👣 все больше станет напоминать приключения славного идальго Дон Кихота, ведь впереди будут захватывающие легенды о персонажах средневекового мира, живших в окрестностях замка. Вы послушаете легенду о жене шведского рыбака, ночной буре и маяке. Откроете тайну прототипа героини известной песни из фильма «Формула любви». А на сам Замковый остров 🏝️ ночью вас не пустит стража, но на крепостных стенах при большом везении вы сможете разглядеть странные белёсые фигуры призраков Выборгского замка😉