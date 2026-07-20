Путешествие по Выборгу с художником откроет перед вами средневековые замки, старинные башни и тайны улиц. Уникальный опыт ждет вас
Выборг впечатляет своим западноевропейским обликом и богатой историей. На экскурсии вы увидите Выборгский замок, Рогатую крепость и старинные башни.
Узнаете, как собиралась коллекция местного музея и почему Екатерина II останавливалась в доме купца Векрута. Погрузитесь в атмосферу шведского города и Российскую империю, а также вспомните Северную войну. В завершение вас ждет сувенир ручной работы
Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его красотой в полной мере. В октябре и ноябре тоже интересно, но может быть прохладно. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, что позволяет насладиться уединением и тишиной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Выборгский замок
Рогатая крепость
Старая Ратуша
Часовая башня
Описание экскурсии
Многоликий Выборг
Вы увидите все городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни, дома разных стилей и эпох, художественную галерею и ремесленные мастерские. Рассмотрите здание Старой Ратуши и узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея. Раскроете, кто разрушил кафедральный собор, почему не бьют часы на Часовой башне, что было на месте знаменитого ресторана «Эспиля» и почему Екатерина II останавливалась именно в доме купца Векрута.
Прошлое и настоящее
За свою многовековую историю Выборг неоднократно переходил «из рук в руки». Вы мысленно перенесетесь в средневековый шведский город, в многонациональную Российскую империю и в Великое княжество Финляндское. А также вспомните Северную войну и узнаете, как Выборг пришел к своему нынешнему состоянию. Рассмотрите построенные финскими архитекторами дома северного модерна и здание в стиле рококо, где жил самый богатый и щедрый русский предприниматель — Федор Сергеев.
Организационные детали
На память о городе я подарю вам сувенир ручной работы
Я готов скорректировать маршрут с учетом ваших интересов и приоритетов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1763 туристов
Меня зовут Владимир, я коренной житель Выборга. Искусствовед, преподаватель, художник и эксперт Министерства культуры. Провожу экскурсии с 2004 года. Свободно говорю на финском языке, снимаюсь в фильмах в эпизодических ролях и как актер массовых сцен, постоянно повышаю профессиональный уровень. Люблю общаться с заинтересованными людьми с чувством юмора, знакомить с родным городом, показывать нестандартные места, интересных людей, памятники истории и природы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождь! А еще мы к нашему стыду опоздали, но в итоге нам на все хватило времени, было очень интересно, заходили во дворы, в дома, в кафе, получалось избегать больших групп. Спасибо большое 🫶
+1
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Наталья
Нам очень понравилась экскурсия! Всё было очень хорошо организовано. маршрут был очень интересный. Великолепная подача материала. Спасибо большое.
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А
Алла
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Владимир великолепный экскурсовод и замечательный человек! Его обширные знания не только о Выборге, но в целом знание истории, языков, юмор и эмоциональный рассказ увлекают настолько, читать дальшеуменьшить
что время летит незаметно, а потом не хочется расставаться - хочется слушать еще и еще! Дополнительным "бонусом" оказалось, что мы учились в одном институте в Питере - это добавило эмоций и воспоминаний о нашем общем институтском прошлом! Кроме всего прочего, Владимир сделал отличные фотографии для нас на фоне достопримечательностей Выборга! Вообще, писать об этой экскурсии можно бесконечно: сколько всевозможных "незаметных" деталей от открыл нам, да еще и по дороге познакомил с известными людьми Выборга, которые встретились на нашем пути. . Мы непременно хотим вернуться и узнать еще много нового от Владимира, ведь во время одной экскурсии это невозможно… Благодарим от души! Алла, Нина, Татьяна.
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О
Олеся
Владимир очень интересный рассказчик, познакомил нас с историей города, провел по знаковым для города местам, по пути рассказывая почти о каждом здании, мимо которого проходили, очень живо и интересно, с юмором, с финскими словечками. Узнали о Выборге, как о старом знакомце. Владимиру удалось влюбить нас в город. Время экскурсии пролетело незаметно, заканчивать не хотелось
Владимир
Ответ организатора:
Tack för dina vänliga ord! 😁 Спасибо за Ваши добрые слова!
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О
Ольга
Нам очень понравилось экскурсия. Владимир много и очень интересно с юмором рассказывал о Выборге. Замечательный город. Болшое спасибо за чудесную экскурсию.
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо 🙏 за добрые слова! Приезжайте ещё много чего интересного есть посмотреть. Тule uudelleen!
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Н
Наталья
Были на экскурсии впятером. Очень понравилось и нам с мужем, и нашим взрослым детям.
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо 🙏 за добрые слова!
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