Выборг в компании художника

Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора

5
4 отзыва
Выборг поразит вас западноевропейским обликом, старинными укреплениями, башнями и средневековым замком.

Вы увидите его главные и секретные места, услышите городские легенды, раскроете тайны улиц, площадей и водных просторов.

Заглянете в усадьбу бюргера и попробуете «бредовый» выборгский крендель с глёгом или кофе.
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника
Выборг в компании художника

Что вас ожидает

Многоликий Выборг

Вы увидите все городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни, дома разных стилей и эпох, художественную галерею и ремесленные мастерские. Рассмотрите здание Старой Ратуши и узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея. Раскроете, кто разрушил кафедральный собор, почему не бьют часы на Часовой башне, что было на месте знаменитого ресторана «Эспиля» и почему Екатерина II останавливалась именно в доме купца Векрута.

Прошлое и настоящее

За свою многовековую историю Выборг неоднократно переходил «из рук в руки». Вы мысленно перенесетесь в средневековый шведский город, в многонациональную Российскую империю и в Великое княжество Финляндское. А также вспомните Северную войну и узнаете, как Выборг пришел к своему нынешнему состоянию. Рассмотрите построенные финскими архитекторами дома северного модерна и здание в стиле рококо, где жил самый богатый и щедрый русский предприниматель — Федор Сергеев.

Организационные детали

  • На память о городе я подарю вам сувенир ручной работы
  • Я готов скорректировать маршрут с учетом ваших интересов и приоритетов
🚩 Начало и место завершения: у вокзала
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, я коренной житель Выборга. Искусствовед, преподаватель, художник и эксперт Министерства культуры. Провожу экскурсии более 20 лет. Свободно говорю на финском языке, снимаюсь в фильмах в эпизодических ролях и как актер массовых сцен, постоянно повышаю профессиональный уровень. Люблю общаться с заинтересованными людьми с чувством юмора, знакомить с родным городом, показывать нестандартные места, интересных людей, памятники истории и природы.
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4 настоящих отзыва от туристов

В
8 авг 2021
Владимир-человек, который знает и любит свой город. И если знакомиться с Выборгом, то только с ним. Он расскажет не только об истории и архитектуре города, но и чем живет Выборг сегодня(выставки, концерты, фестивали, мастер-классы). Мы остались в полном восторге. Владимир, спасибо ещё раз. Мы к Вам вернёмся. )
Е
15 июня 2021
12 июня прогулялись с Владимиром по улочкам Выборга, Владимир - отличный рассказчик, говорит обо всем с юмором, экскурсия проходит в непринужденной обстановке, получили удовольствие.
С
7 июня 2021
Были на экскурсии с Владимиром по Выборгу 6 июня. Нам очень понравилось как Владимир построил маршрут и преподносит информацию. Всё было настолько живо, доступно, не перегружено лишней информацией. Мы увидели самые интересные места города, узнали очень много любопытных фактов. Большое спасибо за маленькие подарки по окончании прогулки.
О
7 мая 2021
Чудесная прогулка-экскурсия по Выборгу. И даже непрерывный дождь не помешал! Живо, весело, азартно и насыщенно, буду рекомендовать друзьям!

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