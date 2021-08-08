Что вас ожидает

Многоликий Выборг

Вы увидите все городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни, дома разных стилей и эпох, художественную галерею и ремесленные мастерские. Рассмотрите здание Старой Ратуши и узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея. Раскроете, кто разрушил кафедральный собор, почему не бьют часы на Часовой башне, что было на месте знаменитого ресторана «Эспиля» и почему Екатерина II останавливалась именно в доме купца Векрута.

Прошлое и настоящее

За свою многовековую историю Выборг неоднократно переходил «из рук в руки». Вы мысленно перенесетесь в средневековый шведский город, в многонациональную Российскую империю и в Великое княжество Финляндское. А также вспомните Северную войну и узнаете, как Выборг пришел к своему нынешнему состоянию. Рассмотрите построенные финскими архитекторами дома северного модерна и здание в стиле рококо, где жил самый богатый и щедрый русский предприниматель — Федор Сергеев.

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