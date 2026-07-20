Выборг впечатляет своим западноевропейским обликом и богатой историей. На экскурсии вы увидите Выборгский замок, Рогатую крепость и старинные башни.



Узнаете, как собиралась коллекция местного музея и почему Екатерина II останавливалась в доме купца Векрута. Погрузитесь в атмосферу шведского города и Российскую империю, а также вспомните Северную войну. В завершение вас ждет сувенир ручной работы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его красотой в полной мере. В октябре и ноябре тоже интересно, но может быть прохладно. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, что позволяет насладиться уединением и тишиной.

Сейчас август — это идеальное время.