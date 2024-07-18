М Марина

К Ксения читать дальше и дочка ещё получила возможность посидеть на корме, почувствовать скорость и брызги волн) взрослым тоже очень понравилось) и ещё, был заявлен один час экскурсии, и он был отработан сполна) даже Выборгский замок обошли и успели сфотографировать с нескольких ракурсов) Так что заказывайте экскурсии у Юзефа, не пожалеете Очень понравилась экскурсия, Юсеф хороший эккурсовод, все рассказывал, дети и взрослые поняли) и терпеливый, ребенок пытался спросить все сам, перебивал иногда, на все свои вопросы получил ответы спокойно, это радует)

Е Елена Прекрасная экскурсия: вода, замок, парк Монрепо с берега… и все это с прекрасным капитаном Юсефом! Была и скорость и ветер и брызги и медленное скольжение мимо интересных мест. Кувшинки, утки с утятами. Парк Монрепо нужно видеть и с воды и пройти по нему. Знакомство с парком с воды получили на этой экскурсии! Здорово! Спасибо огромное!

А Анна Юсев огромный молодец, спасибо большое за такое удовольствие!

Показал там самые тайные места парка Монрепо, а какие, я вам не скажу, пока не прокатитесь - не узнаете.

С огромной эмпатией дети к нему, чрезвычайно располагает к себя.

Очень подкован теоретически!

Следит за безопасностью, следит за комфортом, мы довольны и, разумеется, рекомендуем!

А Алеева Экскурсия понравилась! Катер комфортный, капитан приветливый и интересный человек и рассказчик) Юсеф, спасибо 🙏🏻

Т Татьяна За час водной экскурсии: почувствовали "дыхание" Балтики, историю этого города, изюминки парка Монрепо и часть исторический канал…

С Смирнов

О Ольга Экскурсию покупала в подарок, приятно, что не было никаких проблем с бронированием, оплатой и организацией. На почту быстро пришли все документы, гид, он же капитан Юсеф ответил на все мои вопросы, скинул все ссылки. Замечательная экскурсия, красивые места, отличный рассказчик Юсеф, масса положительных впечатлений. Рекомендуем эту экскурсию!!

Н Наталья Экскурсия понравилась, виды потрясающее, Юсуп деликатный мужчина, рассказывал интересно.

Е Елена Водную прогулку с Юсефом могу описать только словами восхищения! Очень позитивный и жизнерадостный человек, прекрасный рассказчик. Интересный маршрут. Я, муж и дочь, довольны как удавы. Рекомендуем экскурсию с Юсефом!

А Анастасия В Выборг стоит приехать даже исключительно ради этой экскурсии. Были на водной прогулке втроём. Три абсолютно разных человека и все остались в восторге. Лёгкая подача информации, аккуратное, но при этом с огоньком управление катером. Сам Юсеф настолько позитивный человек, что кажется, зарядит оптимизмом даже самого пессимистичного человека. И, конечно, невероятно красивая природа! Юсеф, спасибо Вам огромное! Данную экскурсию однозначно рекомендую.

T Tatyana читать дальше интересной информации, услышите занимательные исторические факты, связанные с городом и его обитателями. Огромное спасибо гиду-капитану Юсефу. Он эрудирован, лёгок в общении и, просто, симпатичный человек. Смело идите на эту экскурсию. Не пожалеете! Замечательная экскурсия! С берега Вы не увидите ни города, ни его окрестностей, ни парка так, как вы видите их с воды. Вы ощутите чувство полёта над водной гладью, узнаете много

Т Татьяна Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям.

И Ирина Очень понравился наш капитан Юсеф!)

Весёлый, добродушный! Не переживали за безопасность, потому что Юсеф очень профессионально вёл катер!

Много интересного нам рассказывал, помогал настроить музыку, даже фотографировал!))

Остались очень приятные впечатления, всем советуем!!!)