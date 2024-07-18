Если кажется, что вы уже посмотрели все достопримечательности Выборга и вас сложно удивить, вам стоит отправиться на увлекательную водную экскурсию вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу. С воды вы увидите парк в совсем другом ракурсе и восхититесь видами живописных отвесных скал. А также вы узнаете много нового о Сайменском канале и связанных с этими местами событиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Водная экскурсия пpойдет по маршруту от набережнoй в цeнтрe города Выборга вокpуг ocтрoвa Tвеpдыш, пo живoпиcным мeстам Bыбoргcкогo заливa в буxту Защитнaя. Путь протянется вдoль пoбepeжья паркa Mонрепо, острова Людвигштайн (остров мертвых) на котором находится одна из достопримечательностей — капелла Людвигсбург (1830 г.), далее пойдём до Сайменского канала через старинный шлюз Лавола (1856 г.).
Ежедневно с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оcтрoв Tвеpдыш
- Bыбoргcкий залив
- Парк Mонрепо
- Остров Людвигштайн
- Сайменский канал
- Шлюз Лавола
Что включено
- Водная экскурсия
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная 30-го Гвардейского корпуса, пристань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Просьба не опаздывать к назначенному времени
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
18 июл 2024
К
Ксения
17 июл 2024
Очень понравилась экскурсия, Юсеф хороший эккурсовод, все рассказывал, дети и взрослые поняли) и терпеливый, ребенок пытался спросить все сам, перебивал иногда, на все свои вопросы получил ответы спокойно, это радует)
Е
Елена
11 июл 2024
Прекрасная экскурсия: вода, замок, парк Монрепо с берега… и все это с прекрасным капитаном Юсефом! Была и скорость и ветер и брызги и медленное скольжение мимо интересных мест. Кувшинки, утки с утятами. Парк Монрепо нужно видеть и с воды и пройти по нему. Знакомство с парком с воды получили на этой экскурсии! Здорово! Спасибо огромное!
А
Анна
7 июл 2024
Юсев огромный молодец, спасибо большое за такое удовольствие!
Показал там самые тайные места парка Монрепо, а какие, я вам не скажу, пока не прокатитесь - не узнаете.
С огромной эмпатией дети к нему, чрезвычайно располагает к себя.
Очень подкован теоретически!
Следит за безопасностью, следит за комфортом, мы довольны и, разумеется, рекомендуем!
Показал там самые тайные места парка Монрепо, а какие, я вам не скажу, пока не прокатитесь - не узнаете.
С огромной эмпатией дети к нему, чрезвычайно располагает к себя.
Очень подкован теоретически!
Следит за безопасностью, следит за комфортом, мы довольны и, разумеется, рекомендуем!
А
Алеева
5 июл 2024
Экскурсия понравилась! Катер комфортный, капитан приветливый и интересный человек и рассказчик) Юсеф, спасибо 🙏🏻
Т
Татьяна
2 июл 2024
За час водной экскурсии: почувствовали "дыхание" Балтики, историю этого города, изюминки парка Монрепо и часть исторический канал…
С
Смирнов
28 июн 2024
О
Ольга
27 июн 2024
Экскурсию покупала в подарок, приятно, что не было никаких проблем с бронированием, оплатой и организацией. На почту быстро пришли все документы, гид, он же капитан Юсеф ответил на все мои вопросы, скинул все ссылки. Замечательная экскурсия, красивые места, отличный рассказчик Юсеф, масса положительных впечатлений. Рекомендуем эту экскурсию!!
Н
Наталья
22 июн 2024
Экскурсия понравилась, виды потрясающее, Юсуп деликатный мужчина, рассказывал интересно.
Е
Елена
20 июн 2024
Водную прогулку с Юсефом могу описать только словами восхищения! Очень позитивный и жизнерадостный человек, прекрасный рассказчик. Интересный маршрут. Я, муж и дочь, довольны как удавы. Рекомендуем экскурсию с Юсефом!
А
Анастасия
31 мая 2024
В Выборг стоит приехать даже исключительно ради этой экскурсии. Были на водной прогулке втроём. Три абсолютно разных человека и все остались в восторге. Лёгкая подача информации, аккуратное, но при этом с огоньком управление катером. Сам Юсеф настолько позитивный человек, что кажется, зарядит оптимизмом даже самого пессимистичного человека. И, конечно, невероятно красивая природа! Юсеф, спасибо Вам огромное! Данную экскурсию однозначно рекомендую.
T
Tatyana
30 мая 2024
Замечательная экскурсия! С берега Вы не увидите ни города, ни его окрестностей, ни парка так, как вы видите их с воды. Вы ощутите чувство полёта над водной гладью, узнаете много
Т
Татьяна
29 мая 2024
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям.
И
Ирина
26 мая 2024
Очень понравился наш капитан Юсеф!)
Весёлый, добродушный! Не переживали за безопасность, потому что Юсеф очень профессионально вёл катер!
Много интересного нам рассказывал, помогал настроить музыку, даже фотографировал!))
Остались очень приятные впечатления, всем советуем!!!)
Весёлый, добродушный! Не переживали за безопасность, потому что Юсеф очень профессионально вёл катер!
Много интересного нам рассказывал, помогал настроить музыку, даже фотографировал!))
Остались очень приятные впечатления, всем советуем!!!)
Е
Елена
18 мая 2024
Большое спасибо за увлекательную и очень познавательную экскурсию! Внимательный капитан, очень интересно и понятно рассказывает. Море положительных эмоций!!!
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