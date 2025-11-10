Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание водной прогулкиУникальная экскурсия на аэролодках по увлекательному водному маршруту "Вокруг города" в Выборге! Это путешествие позволит вам окунуться в уникальную атмосферу исторического города, исследовать его красивые берега и достопримечательности, а также насладиться живописными пейзажами Балтийского моря. Наши аэролодки обладают высокой проходимостью и манёвренностью, что делает их идеальным средством для путешествия по местам, недоступным для обычных судов.
Дата и время по предварительному согласованию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выборгский замок
- Бухта Саллака-Лахти
- Парк Монрепо
- Падающий камень
- Фамильная усадьба Николаи
- Храм Нептуна
- Остров Мёртвых
- Остров 33 сосны
- Скалы парка Монрепо
- Железнодорожный мост
- Мост Дружбы
- Шхеры
Что включено
- Прогулка на аэролодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время по предварительному согласованию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
