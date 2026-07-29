Водная прогулка по Сайменскому каналу

Рядом с "Брусничным" находится старинный шлюз "Юстила", который выглядит как великолепный каскадный водопад. Сейчас он используется для слива воды. Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Уникальная водная прогулка
- 📜 Исторические факты о канале
- 🌲 Прекрасные виды карельской природы
- 🔧 Осмотр старинных и действующих шлюзов
- 🚢 Возможность увидеть шлюзование корабля
Лучшее время для посещения
янв
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мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для водной прогулки по Сайменскому каналу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливые дни. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и ограниченной видимости.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сайменский канал
- Шлюз Лавола
- Шлюз Брусничное
- Шлюз Юстила
Описание экскурсии
Сайменский канал до сих пор остаётся важной транспортной артерией. Вы пройдёте по старинному шлюзу Лавола 1856 года и осмотрите действующий шлюз «Брусничное». Если будет удачный момент, застанете завораживающий процесс шлюзования корабля.
Рядом с «Брусничным» находится старинный шлюз «Юстила», который выглядит как великолепный каскадный водопад. Сейчас он используется для слива воды. Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются с борта катера.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере Silver Star Cabin 650 с отоплением, мягкими сиденьями и большими окнами
- Остаток оплаты производится только наличными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В квартале Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1029 туристов
Хорошо изучил историю родного города и с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Являюсь капитаном катера много лет и отлично знаю акваторию Выборгского залива. Также имею диплом гида-экскурсовода и аттестацию по Ленинградской области, профессионально занимаюсь экскурсиями на катере. Со мной будет не только интересно,но и познавательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Чтоб вы подавились моими деньгами, жадные жлобы! Я про Трипстер. Накручивать 34% ни за что … 6 минусов вам в карму.
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М
Замечательная прогулка! Комфортный катер, отличный капитан! Спасибо Дмитрию за интересный рассказ и невероятно красивые виды!
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарю Вас за такой отзыв.
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Второй раз мы на экскурсии с Дмитрием, и второй раз остались довольны! Отличная экскурсия, Дмитрий отлично знает материал и прекрасно управляет катером! Рекомендую!
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарю Вас за такой отзыв. Очень приятно.
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Е
Большое спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку, ожидания оправдались, прекрасная экскурсия по старым шлюзам, Выборг прекрасен в осенью и с воды и с берега. Всем рекомендуем
Дмитрий
Ответ организатора:
Пожалуйста, рад что Вам всё понравилось.
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Интересно! Захотелось посмотреть другие маршруты! Дмитрий вежливый и квалифицированный экскурсовод. Мы услышали очень много исторических фактов и историй, связанных с Сайменским каналом. Немаловажная информация о лодке, которую обычно умалчивают. Лодка
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарю Вас за честный отзыв, очень приятно.
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Чудесно покатались! Полюбовались красотой, послушали массу интересного про шлюзование кораблей, финскую границу, да и вообще про окружающие места. У Дмитрия отлично поставлен голос, его прекрасно слышно даже на открытой палубе,
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Входит в следующие категории Выборга
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