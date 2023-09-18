Водная прогулка по Сайменскому каналу

Пройти по каналу 19 века на катере и узнать, как он буквально и фигурально связан с Финляндией
Познакомьтесь с почти 200-летней историей Сайменского канала! На современном катере вы пройдёте по каналу и узнаете, как эта водная артерия длиной в тысячу вёрст соединила Петербург с Саймой и повлияла на экономику Восточной Финляндии в 19 веке. Полюбуетесь карельской природой и, если повезёт, увидите шлюзование корабля.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сайменский канал до сих пор остаётся важной транспортной артерией. Вы пройдёте по старинному шлюзу Лавола 1856 года и осмотрите действующий шлюз «Брусничное». Если будет удачный момент, застанете завораживающий процесс шлюзования корабля.
Рядом с «Брусничным» находится старинный шлюз «Юстила», который выглядит как великолепный каскадный водопад. Сейчас он используется для слива воды. Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются с борта катера.
Организационные детали
Прогулка проходит на комфортабельном катере Silver Star Cabin 650 с отоплением, мягкими сиденьями и большими окнами
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в квартале Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Выборге
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Выборге более 40 лет. За это время очень хорошо изучил историю родного города и с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Являюсь капитаном катера более 25 лет и отлично знаю акваторию Выборгского залива. Также имею диплом гида-экскурсовода, профессионально занимаюсь экскурсиями на катере уже более 5 лет. Со мной будет интересно и познавательно!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
18 сен 2023
Очень довольны экскурсией. Дмитрий очень вежливый и компетентный экскурсовод с хорошо поставленным голосом. Час пролетел незаметно, интересно. С удовольствием осмотрели парк Монрепо с воды и послушали его историю. Также порадовал печатный материал со старинными фотографиями и гравюрами, которыми Дмитрий сопровождал свой рассказ. Отдельно хочеться сказать про комфортабельный катер с мягкими сиденьями и крышей.
Д
Диана
14 сен 2023
Очень комфортно и познавательно.
Прекрамный рассказ и маршрут.
Прекрамный рассказ и маршрут.
Лена
11 сен 2023
Чудесно покатались! Полюбовались красотой, послушали массу интересного про шлюзование кораблей, финскую границу, да и вообще про окружающие места. У Дмитрия отлично поставлен голос, его прекрасно слышно даже на открытой палубе, и рассказчик он интересный - много знает, на все вопросы отвечает. Катер комфортный, маршрут живописный - золотой осенью здесь будет просто сказочно. Час пролетел как 10 минут! Спасибо за отличную прогулку)
Александра
10 сен 2023
Прекрасная прогулка на катере с шикарными видами, приятным эрудированным гидом и возможностью прикоснуться к истории) за час успели осмотреть несколько интересных объектов — старинные и современные шлюзы. Рассказ интересный, дополнен историческими фото.
Катер очень комфортный, гида слышно из любой точки, даже с открытой палубы)
Спасибо Дмитрию за такое приятное начало дня.
Катер очень комфортный, гида слышно из любой точки, даже с открытой палубы)
Спасибо Дмитрию за такое приятное начало дня.
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