Водная прогулка по Сайменскому каналу

Рядом с "Брусничным" находится старинный шлюз "Юстила", который выглядит как великолепный каскадный водопад. Сейчас он используется для слива воды. Вы осмотрите его, а ещё потрясающие виды карельской природы, которые откроются

с борта катера. Прогулка проходит на комфортабельном катере Silver Star Cabin 650 с отоплением, мягкими сиденьями и большими окнами. Это уникальная возможность узнать историю Сайменского канала и насладиться красотой карельской природы в комфортных условиях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Сайменскому каналу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливые дни. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и ограниченной видимости.

Сейчас август — это идеальное время.