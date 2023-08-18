Речные прогулки в Выборге

Найдено 9 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Выборге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Мини-группа
1 час
10 отзывов
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900 за человека
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Сайменскому каналу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700 за всё до 5 чел.
На катере - по островам Выборгского залива
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Острова Выборгского залива
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
10 июня в 14:00
11 июня в 17:00
18 690 за всё до 6 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600 за человека
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 августа 2023
    Острова Выборгского залива
    Дорого! Подобная экскурсия для спокойного осмотра должна длиться 3 часа, что бы еще хватило времени шхерный вокруг осмотреть.
  • м
    марина
    4 августа 2023
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    Замечательная водная прогулка с Константином - с интересным рассказом и просмотром старинных фотографий. А еще - возможность увидеть парк Монрепо
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    с необычного ракурса. Материал экскурсии настолько заинтересовал нас, что после прогулки мы все дружно полезли в интернет - узнать еще больше о семействе Николаи. Всем рекомендую! Нам еще и с погодой очень повезло, поэтому - двойное удовольствие!

  • К
    Ксения
    14 июня 2023
    Острова Выборгского залива
    Изумительная прогулка по островам Выборгского залива. Интересный и познавательный рассказ, прекрасные виды северной природы, теплое летнее солнышко, уютный чистый катер - что еще нужно для заряда хорошего настроения на несколько дней? Большое спасибо Константину и капитану Дмитрию, успехов и процветания, рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    Рекомендую! Команда отличная!
  • А
    Андрей
    10 мая 2023
    Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
    Отлично организовано! Прекрасные места!
  • E
    Elena
    19 марта 2023
    Острова Выборгского залива
    Эта экскурсия – не просто возможность посмотреть на природу Карелии в сопровождении эрудированного экскурсовода. Часто у туриста есть время только от
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    электрички до электрички. Экскурсия на катере – шанс посмотреть окрестности любимого Выборга до которых торопливый турист врядли доберётся. Монрепо с уникального ракурса, посёлки элиты, «секретные» протоки и таинственные развалины… Мы остались в полном восторге от тёплого катера с уютными пледами, уникальных фотографии. Спасибо за гостеприимство и прекрасные рассказы о непростой истории города.

  • А
    Алина
    9 августа 2022
    Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
    Великолепная прогулка с замечательным капитаном, который провёл полноценную экскурсию, хотя в общем-то она не была заявлена. Это самое яркое впечатление за данное посещение Выборга! Постараемся осуществить и другие маршруты яхты "Рица" и обязательно порекомендуем своим друзьям.
  • Н
    Надежда
    1 августа 2022
    Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
    Всё было отлично! И с погодой повезло!) Капитан Вячеслав очень интересный собеседник! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    13 июля 2022
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    "Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на
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    катере по Защитной бухте и Сайменскому каналу до шлюза Брусничный. Выборг, парк Монрепо, живописные берега Сайменского канала, Беличьи скалы открылись нам с воды. Все понравилось, катер и капитан Дмитрий, гид Константин и его рассказ. Зарядились энергией и позитивом. Всем большое спасибо!

    "Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
  2. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  3. По шхерам Выборгского залива - на катере
  4. Водная прогулка по Сайменскому каналу
  5. На катере - по островам Выборгского залива
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Речные прогулки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 900 до 18 690. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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