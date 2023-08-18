1 чел.
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Мини-группа
1 час
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу средневековья, отправившись на драккаре по волнам Выборгского залива. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: На причале на Крепостном мосту
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На катере - по островам Выборгского залива
Прекрасная возможность провести день на воде, наслаждаясь живописными видами островов Выборгского залива. Катер, гид-капитан и море удовольствия ждут вас
Начало: В районе Выборгского замка
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
10 июня в 14:00
11 июня в 17:00
18 690₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Ветер Саймы: прогулка на катере
Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное
Начало: Северная Гавань Выборга
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
9 100₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на яхте по Выборгскому заливу
По воде отправиться к парку Монрепо, полюбоваться шхерами и собрать ожерелье островов
Начало: Причал яхт-клуба у Крепостного моста
16 июня в 15:30
30 июня в 15:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 августа 2023Дорого! Подобная экскурсия для спокойного осмотра должна длиться 3 часа, что бы еще хватило времени шхерный вокруг осмотреть.
- ммарина4 августа 2023Замечательная водная прогулка с Константином - с интересным рассказом и просмотром старинных фотографий. А еще - возможность увидеть парк Монрепо
- ККсения14 июня 2023Изумительная прогулка по островам Выборгского залива. Интересный и познавательный рассказ, прекрасные виды северной природы, теплое летнее солнышко, уютный чистый катер - что еще нужно для заряда хорошего настроения на несколько дней? Большое спасибо Константину и капитану Дмитрию, успехов и процветания, рекомендую!
- ТТатьяна23 мая 2023Рекомендую! Команда отличная!
- ААндрей10 мая 2023Отлично организовано! Прекрасные места!
- EElena19 марта 2023Эта экскурсия – не просто возможность посмотреть на природу Карелии в сопровождении эрудированного экскурсовода. Часто у туриста есть время только от
- ААлина9 августа 2022Великолепная прогулка с замечательным капитаном, который провёл полноценную экскурсию, хотя в общем-то она не была заявлена. Это самое яркое впечатление за данное посещение Выборга! Постараемся осуществить и другие маршруты яхты "Рица" и обязательно порекомендуем своим друзьям.
- ННадежда1 августа 2022Всё было отлично! И с погодой повезло!) Капитан Вячеслав очень интересный собеседник! Рекомендую!
- ССветлана13 июля 2022"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Речные прогулки»
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