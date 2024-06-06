1 чел.
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Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена6 июня 2024Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ТТАТЬЯНА2 июня 2024Экскурсия была 25.05, пешая. С погодой повезло. Время пролетело незаметно. Все знаковые и интересные места экскурсия охватывает. Обошли все улочки, рекомендую.
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
- LLiudmila31 мая 2024Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
- ЛЛариса29 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
- ННаталья21 мая 2024Нашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанные. Думали не выдержим. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом купеческой гильдии Святого Духа»
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