Дом купеческой гильдии Святого Духа – экскурсии в Выборге

Найдено 7 экскурсий в категории «Дом купеческой гильдии Святого Духа» в Выборге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
О Выборге - увлекательно и с душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Выборг: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
117 отзывов
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    6 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
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    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
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    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

  • Т
    ТАТЬЯНА
    2 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Экскурсия была 25.05, пешая. С погодой повезло. Время пролетело незаметно. Все знаковые и интересные места экскурсия охватывает. Обошли все улочки, рекомендую.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
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    выстроен маршрут, очень логично. Рассказ гида воспринимается очень легко, Владимир интересно и доступно рассказывает историю сложного приграничного города в разные непростые времена. Надеемся еще вернуться в город.

  • L
    Liudmila
    31 мая 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Нашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанные. Думали не выдержим. Но
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    Андрей, своим позитивом и интересными рассказами об истории, не дал нам закиснуть. Очень круто, что такие классные люди как Андрей, ведут экскурсии красивого города Выборг😍

    Нашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанные

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом купеческой гильдии Святого Духа»

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  4. Выборг: история на каждом шагу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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