Эрмитаж-Выборг – экскурсии в Выборге

Найдено 8 экскурсий в категории «Эрмитаж-Выборг» в Выборге, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
Расширенная обзорная экскурсия: от Выборгского замка до библиотеки Алвара Аалто
Начало: На Привокзальной площади в Выборге
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
230 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «История Выборга»
Пешая
На микроавтобусе
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия «История Выборга»
Разобраться в наследии эпох, увидеть достопримечательности и уловить заграничный дух города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 6 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Пешая
2 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Пешая
2.5 часа
348 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Выборг в компании художника
Пешая
2.5 часа
160 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг в компании художника
Путешествие по Выборгу с художником откроет перед вами средневековые замки, старинные башни и тайны улиц. Уникальный опыт ждет вас
Начало: У вокзала
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Выборг - путешествие во времени. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
631 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Пешая
3 часа
469 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Начало: У Круглой башни
13 дек в 12:00
14 дек в 12:00
950 ₽ за человека

  • Д
    Дина
    2 декабря 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Были на экскурсии 30 ноября, понравилось все-организация-все четко по расписанию и по описанию, комфортный автобус,профессиональный водитель, экскурсовод Алла выше всяких
    читать дальше

    похвал. 3 часа (чуть больше) прошли на одном дыхании. Для такого времени года-очень грамотный подхрд- совмещение автобусной экскурсии и пешей прогулки. Влюбились в Выборг. Спасибо всем организаторам. Приедем еще и будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо за такую замечательную экскурсию!

  • А
    Александр,
    9 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию по прекрасному городу Выборгу гиду Алле! Очень интересная, насыщенная и познавательная экскурсия! Сразу понятно, что с нами был настоящий профессионал, которая любит свой город!
  • В
    Виктор
    3 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Большое спасибо гиду Алле, была очень интересная экскурсия. 3 часа просто пролетели.
  • В
    Виктория
    3 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Трикстер - это удобно и надёжно. Спасибо вам, что вы есть.
  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Экскурсии очень интересная.
    Алла, гид которую заслушаться можно, очень классно рассказывает.
    Экскурсии очень интересная
  • В
    Валентина
    2 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Спасибо за экскурсию!
    Необыкновенный город с интереснейшей историей и архитектурой. Благодарность экскурсоводу и водителю за внимательное отношение.
    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
    Шикарно! Рекомендую! Оптимальное сочетание - походить-проехать-послушать гида-посмотреть город и окрестности!
    Насыщенно информационно, не утомительно физически, интересная и не скучная подача информации
    читать дальше

    современным языком, не растекаясь мыслью по дереву, аккуратное и нежное управление автомобилем, чистота и комфорт в нем.
    Спасибо очень-очень понравилось!
    Удачи и процветания команде!

  • С
    Светлана
    18 октября 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Прекрасна экскурсия. Рекомендуем
    Прекрасна экскурсия. Рекомендуем
  • А
    Александр
    12 октября 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Очень интересная и познавателтная экскурсия. Заметно, что Андрей любит свой город и знает каждый уголок.
    Андрей, большое спасибо!
    За экскурсией по Выборгу только к нему.
  • Э
    Эльвира
    4 октября 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Анлрей пунктуальный, спокойный, грамотный. Рассказ был легкий, не перегруженный. Учел все пожелания. В дальнейшем будем рады снова с ним прогуляться по другим маршрутам.
  • Ф
    Фролова
    31 августа 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Я очень сложный заказчик и покупатель - я, всегда, знаю, что мне нужно и меня бесполезно пытаться продавливать. У нас
    читать дальше

    была сложная задача, в рамках одного дня успеть посмотреть в городе, самые важные объекты, захватить самое-самое красивое в Монрепо и ещё оставить свободное время, на музеи и обед. Те, кто были в Выборге, понимают, что это задача “со звёздочкой”, из категории трудновыполнимых. Я бесконечно благодарна Андрею, за то что он от нас не отказался, учёл совершенно все пожелания и организовал наше знакомство с городом. Спокойный, вежливый, знающий своё дело специалист. Рекомендую его всем, кому потребуется персональный гид, по городу Выборг и его окрестностям. Если я захочу ещё раз приехать в эти места, я точно знаю к кому я буду обращаться. Андрей, желаю вам крепкого здоровья. Пусть вашими заказчиками, всегда будут люди спокойные, умеющие ценить красоту. Ещё раз – спасибо.

  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Прогулка неутомительная,лекция интересная,экскурсовод внимательный и знающий.
    Мы остались довольны!
  • К
    Катенок
    23 июня 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Спасибо большое за проведенную экскурсию для нашей компании! Прекрасный город с интересной истории! Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Отличная обзорная экскурсия! Маршрут выстроен по всем значимым и интересным местам, рассказ содержательный интересный без перегруза! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Благодарим за интересную экскурсию, за глубокое знание истории Выборга. Желаем творческих успехов и благодарных туристов✌🏻
  • А
    Андрей
    12 апреля 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Очень легко слушать рассказчика. нет усталости от дат и цифр…
    Материал донесен удобно и доступно.
    Спасибо
  • Г
    Геннадий
    8 апреля 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Хорошо
  • Л
    ЛарисаЗайцева
    5 февраля 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Спасибо за познавательную и интересную экскурсию
  • С
    Светлана
    9 января 2025
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Хорошая экскурсия, понимание о городе сложилось, Выборг понравился.
  • И
    Ирина
    13 декабря 2024
    Обзорная экскурсия «История Выборга»
    Все понравилось!

