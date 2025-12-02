читать дальше

была сложная задача, в рамках одного дня успеть посмотреть в городе, самые важные объекты, захватить самое-самое красивое в Монрепо и ещё оставить свободное время, на музеи и обед. Те, кто были в Выборге, понимают, что это задача “со звёздочкой”, из категории трудновыполнимых. Я бесконечно благодарна Андрею, за то что он от нас не отказался, учёл совершенно все пожелания и организовал наше знакомство с городом. Спокойный, вежливый, знающий своё дело специалист. Рекомендую его всем, кому потребуется персональный гид, по городу Выборг и его окрестностям. Если я захочу ещё раз приехать в эти места, я точно знаю к кому я буду обращаться. Андрей, желаю вам крепкого здоровья. Пусть вашими заказчиками, всегда будут люди спокойные, умеющие ценить красоту. Ещё раз – спасибо.