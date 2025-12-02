Групповая
до 15 чел.
Привет, Выборг! По средневековому городу на автобусе и пешком
Расширенная обзорная экскурсия: от Выборгского замка до библиотеки Алвара Аалто
Начало: На Привокзальной площади в Выборге
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому городу и Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «История Выборга»
Разобраться в наследии эпох, увидеть достопримечательности и уловить заграничный дух города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВлюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВыборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг в компании художника
Путешествие по Выборгу с художником откроет перед вами средневековые замки, старинные башни и тайны улиц. Уникальный опыт ждет вас
Начало: У вокзала
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Начало: У Круглой башни
13 дек в 12:00
14 дек в 12:00
950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина2 декабря 2025Были на экскурсии 30 ноября, понравилось все-организация-все четко по расписанию и по описанию, комфортный автобус,профессиональный водитель, экскурсовод Алла выше всяких
- ААлександр,9 ноября 2025Огромное спасибо за проведенную экскурсию по прекрасному городу Выборгу гиду Алле! Очень интересная, насыщенная и познавательная экскурсия! Сразу понятно, что с нами был настоящий профессионал, которая любит свой город!
- ВВиктор3 ноября 2025Большое спасибо гиду Алле, была очень интересная экскурсия. 3 часа просто пролетели.
- ВВиктория3 ноября 2025Трикстер - это удобно и надёжно. Спасибо вам, что вы есть.
- ААнна3 ноября 2025Экскурсии очень интересная.
Алла, гид которую заслушаться можно, очень классно рассказывает.
- ВВалентина2 ноября 2025Спасибо за экскурсию!
Необыкновенный город с интереснейшей историей и архитектурой. Благодарность экскурсоводу и водителю за внимательное отношение.
- ЕЕлена1 ноября 2025Шикарно! Рекомендую! Оптимальное сочетание - походить-проехать-послушать гида-посмотреть город и окрестности!
Насыщенно информационно, не утомительно физически, интересная и не скучная подача информации
- ССветлана18 октября 2025Прекрасна экскурсия. Рекомендуем
- ААлександр12 октября 2025Очень интересная и познавателтная экскурсия. Заметно, что Андрей любит свой город и знает каждый уголок.
Андрей, большое спасибо!
За экскурсией по Выборгу только к нему.
- ЭЭльвира4 октября 2025Анлрей пунктуальный, спокойный, грамотный. Рассказ был легкий, не перегруженный. Учел все пожелания. В дальнейшем будем рады снова с ним прогуляться по другим маршрутам.
- ФФролова31 августа 2025Я очень сложный заказчик и покупатель - я, всегда, знаю, что мне нужно и меня бесполезно пытаться продавливать. У нас
- ЕЕлена24 августа 2025Прогулка неутомительная,лекция интересная,экскурсовод внимательный и знающий.
Мы остались довольны!
- ККатенок23 июня 2025Спасибо большое за проведенную экскурсию для нашей компании! Прекрасный город с интересной истории! Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕкатерина20 июня 2025Отличная обзорная экскурсия! Маршрут выстроен по всем значимым и интересным местам, рассказ содержательный интересный без перегруза! Рекомендую!
- ТТатьяна8 июня 2025Благодарим за интересную экскурсию, за глубокое знание истории Выборга. Желаем творческих успехов и благодарных туристов✌🏻
- ААндрей12 апреля 2025Очень легко слушать рассказчика. нет усталости от дат и цифр…
Материал донесен удобно и доступно.
Спасибо
- ГГеннадий8 апреля 2025Хорошо
- ЛЛарисаЗайцева5 февраля 2025Спасибо за познавательную и интересную экскурсию
- ССветлана9 января 2025Хорошая экскурсия, понимание о городе сложилось, Выборг понравился.
- ИИрина13 декабря 2024Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Эрмитаж-Выборг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в декабре 2025
Сейчас в Выборге в категории "Эрмитаж-Выборг" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 950 до 8000. Туристы уже оставили гидам 2113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Выборге на 2025 год по теме «Эрмитаж-Выборг», 2113 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль