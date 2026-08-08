Выборг знают по средневековым башням и скалистым берегам. Но есть в городе места, куда почти не заглядывают.Одно из них — Суур-Мерийоки, бывшее имение семьи Нойшеллеров, сейчас лесопарк с руинами каменных

построек. Мы начнем наше путешествие с района Паппула, пройдём по зелёным тропам, поднимемся на гору, откуда открываются заливы и дали, а потом едем в Суур-Мерийоки, где окажемся в «кольце» старых стен, где когда-то кипела жизнь, звучала музыка и работала обсерватория.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Паппула и парк Вольфа — в начале 20 века здесь стояла обзорная башня — её построили акционеры Объединённого банка Северных стран. Вы узнаете, почему банкир подарил городу этот уголок и что осталось от той эпохи.

Усадьба Нойшеллеров — вы увидите сохранившуюся обсерваторию, а также каменные руины: фрагмент стены, арочный проём и очертания хозяйственных построек. Они образуют «кольцо», которое когда-то замыкало двор усадьбы. Деревья сомкнулись вокруг стен, и теперь это место кажется заколдованным — трудно поверить, что вы всё ещё в черте города.

Музей энтузиастов (по выходным) — крошечный, но очень душевный. Волонтёры воссоздали макет усадьбы в её лучшие годы, собрали старые фотографии семьи, предметы быта и документы. В будний день музей закрыт, но я подробно расскажу историю каждого строения и покажу все уцелевшие детали.

Природа и пикник — лесопарк идеально подходит для неспешного отдыха. На поляне стоят деревянные скамьи, а в качестве столов — большие катушки из-под кабеля. Можно взять с собой перекус, устроиться в тени и послушать тишину.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет, которые готовы идти по пересечённой местности около двух часов

От центра Выборга до усадьбы Суур-Мерийоки примерно 7 км: можно доехать на такси или на машине

Музей работает только по выходным, поэтому, если вы планируете его посетить, выбирайте субботу или воскресенье. В будние дни акцент смещён на природные объекты и устные рассказы — их не станет меньше

Дополнительно оплачивается: