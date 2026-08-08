Зелёное кольцо Суур-Мерийоки: разрушенная усадьба в черте Выборга
Лесная тропа к забытой истории: виды, арки и обсерватория среди сосен
Выборг знают по средневековым башням и скалистым берегам. Но есть в городе места, куда почти не заглядывают.
Одно из них — Суур-Мерийоки, бывшее имение семьи Нойшеллеров, сейчас лесопарк с руинами каменных читать дальшеуменьшить
построек.
Мы начнем наше путешествие с района Паппула, пройдём по зелёным тропам, поднимемся на гору, откуда открываются заливы и дали, а потом едем в Суур-Мерийоки, где окажемся в «кольце» старых стен, где когда-то кипела жизнь, звучала музыка и работала обсерватория.
Описание экскурсии
Гора Паппула и парк Вольфа — в начале 20 века здесь стояла обзорная башня — её построили акционеры Объединённого банка Северных стран. Вы узнаете, почему банкир подарил городу этот уголок и что осталось от той эпохи.
Усадьба Нойшеллеров — вы увидите сохранившуюся обсерваторию, а также каменные руины: фрагмент стены, арочный проём и очертания хозяйственных построек. Они образуют «кольцо», которое когда-то замыкало двор усадьбы. Деревья сомкнулись вокруг стен, и теперь это место кажется заколдованным — трудно поверить, что вы всё ещё в черте города.
Музей энтузиастов (по выходным) — крошечный, но очень душевный. Волонтёры воссоздали макет усадьбы в её лучшие годы, собрали старые фотографии семьи, предметы быта и документы. В будний день музей закрыт, но я подробно расскажу историю каждого строения и покажу все уцелевшие детали.
Природа и пикник — лесопарк идеально подходит для неспешного отдыха. На поляне стоят деревянные скамьи, а в качестве столов — большие катушки из-под кабеля. Можно взять с собой перекус, устроиться в тени и послушать тишину.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет, которые готовы идти по пересечённой местности около двух часов
От центра Выборга до усадьбы Суур-Мерийоки примерно 7 км: можно доехать на такси или на машине
Музей работает только по выходным, поэтому, если вы планируете его посетить, выбирайте субботу или воскресенье. В будние дни акцент смещён на природные объекты и устные рассказы — их не станет меньше
Дополнительно оплачивается:
поездка на такси — ~ 600 ₽
входной билет в музей с экскурсией от сотрудника музея — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1673 туристов
Я журналист, в городе живу с конца 80-х годов. По роду своей деятельности часто писала и о домах-памятниках, и о реставрации в городе, на разные краеведческие темы. Не сосчитать, сколько читать дальшеуменьшить
километров «нагуляла», подсказывая путешественникам, куда пойти, где поесть и т. д. Мне всегда хотелось поделиться очарованием Выборга, его неповторимостью.
Я решила гулять с пользой не только для себя, но и для других. А ещё писала о культурных событиях в Выборге, так что могу быть вашим гидом по фестивалям и выставкам. В последнее время город активно реставрируют, открываются новые знаковые места.
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