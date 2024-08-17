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мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!