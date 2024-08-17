скидка
6%
14 дней
Северная Одиссея. Пеший тур по Якутии
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«Восхождение на гору Харчан (2351 м)»
17 июл в 10:00
7 авг в 10:00
8300078 000₽ за человека
3 дня
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Синяя, включая два восхождения на скалы»
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
36 000₽ за человека
12 дней
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Незабываемое путешествие, где на каждом шагу вас ждут грандиозные виды, захватывающие переезды и восхождения»
19 июл в 10:00
147 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил17 августа 2024Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
- ЯЯна26 июля 2024Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья23 марта 2024Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные
- ННаталья27 февраля 2024Дух Севера. Тропы хребта Сунтар ХаятаВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ТТэш12 января 2023Удивительное приключение))
- ППавел10 января 2022Большое спасибо за контроль и организацию тура. В целом тур прошел хорошо. Имели место накладки в виде поломки транспорта. Однако сложности были преодолены принимающей стороной. Гид Анатолий - настоящий профессионал, плюс тактичный и вежливый.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Восхождения»
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