Восхождения в Якутске

Найдено 3 тура в категории «Восхождения» в Якутске, цены от 36 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Северная Одиссея. Пеший тур по Якутии
Пешая
скидка
6%
3 отзыва
14 дней
Северная Одиссея. Пеший тур по Якутии
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«Восхождение на гору Харчан (2351 м)»
17 июл в 10:00
7 авг в 10:00
8300078 000 за человека
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Синяя, включая два восхождения на скалы»
22 фев в 10:00
7 мар в 10:00
36 000 за человека
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
Пешая
На автобусе
3 отзыва
12 дней
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Незабываемое путешествие, где на каждом шагу вас ждут грандиозные виды, захватывающие переезды и восхождения»
19 июл в 10:00
147 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    17 августа 2024
    Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
    Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
    Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо ИвануВсё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо ИвануВсё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану
  • Я
    Яна
    26 июля 2024
    Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
    Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,
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    шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.

    Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все
  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
    Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные
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    мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!

    Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
    Удивительное приключение))
  • П
    Павел
    10 января 2022
    Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
    Большое спасибо за контроль и организацию тура. В целом тур прошел хорошо. Имели место накладки в виде поломки транспорта. Однако сложности были преодолены принимающей стороной. Гид Анатолий - настоящий профессионал, плюс тактичный и вежливый.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Восхождения»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северная Одиссея. Пеший тур по Якутии
  2. Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
  3. Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона
Сколько стоит тур в Якутске в феврале 2025
Сейчас в Якутске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 147 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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