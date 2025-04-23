Мини-группа
до 1 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 апреля 2025Отлична вышла экскурсия по замкам, несмотря на густой туман. Юлия умничка, много чего интересного поведала о местности и истории.
- ЯЯна11 апреля 2025Программа экскурсии хорошая, экскурсовод Юлия - умничка, все очень понравилось. Два минуса: подвела погода, но на нее не повлияешь, и в
- ЛЛюдмила27 февраля 2025Все было отлично! 😊🌹
- ЕЕлизавета6 января 2025Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Хорошая организация!
- VVladimir4 января 2025Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
- ББорис14 октября 2024Отлично, познавательно и интересно провел время во время экскурсии. Спасибо организаторам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Аквариум в Ялте»
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