Аквариум в Ялте – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквариум в Ялте» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
На автобусе
6 часов
202 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
1600 ₽ за человека
Ливадийский дворец
На автобусе
4 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
2 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 апреля 2025
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Отлична вышла экскурсия по замкам, несмотря на густой туман. Юлия умничка, много чего интересного поведала о местности и истории.
  • Я
    Яна
    11 апреля 2025
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Программа экскурсии хорошая, экскурсовод Юлия - умничка, все очень понравилось. Два минуса: подвела погода, но на нее не повлияешь, и в
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    Воронцовском дворце на экскурсии была огромная группа людей, больше сорока человек, сложно было в этой толпе что-то увидеть, и это проблема экскурсоводов дворца. В целом спасибо, всё хорошо, с удовольствием поедем с вами еще не раз.

  • Л
    Людмила
    27 февраля 2025
    Ливадийский дворец
    Все было отлично! 😊🌹
  • Е
    Елизавета
    6 января 2025
    Ливадийский дворец
    Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Хорошая организация!
  • V
    Vladimir
    4 января 2025
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
  • Б
    Борис
    14 октября 2024
    Ливадийский дворец
    Отлично, познавательно и интересно провел время во время экскурсии. Спасибо организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Аквариум в Ялте»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  2. Ливадийский дворец
  3. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Никитский ботанический сад
  7. Массандровский дворец
  8. Винзавод «Массандра»
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Аквариум в Ялте" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 1600. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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