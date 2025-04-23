читать дальше

Воронцовском дворце на экскурсии была огромная группа людей, больше сорока человек, сложно было в этой толпе что-то увидеть, и это проблема экскурсоводов дворца. В целом спасибо, всё хорошо, с удовольствием поедем с вами еще не раз.