На авто по самым красивым местам Южного берега

Приглашаем вас прокатиться по Южному берегу Крыма с ветерком и с комфортом! Я покажу вам самые...

Приглашаем вас прокатиться по Южному берегу Крыма с ветерком и с комфортом! Я покажу вам самые живописные места в красках осени.

Прогуляемся по парку Воронцовского дворца, доедем до Форосской церкви и горы Кошка, а также осмотрим Симеиз — один из самых зеленых поселков в окрестностях.
На авто по самым красивым местам Южного берега
На авто по самым красивым местам Южного берега
На авто по самым красивым местам Южного берега
На авто по самым красивым местам Южного берега

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовский дворец
  • скала Дива
  • гора Кошка
  • Симеиз
  • Форос
  • Форосская церковь.
Давайте проедемся с комфортом по самым популярным и красивым местам Южного берега Крыма? Сентябрь и октябрь точно идеальное время для таких увлекательных путешествий!
В нашу экскурсию входит знаменитый Воронцовский дворец, который выполнен сразу в нескольких стилях и так любим многими путешественниками. Мы прогуляемся по парку, Вы узнаете из чего и для кого строился дворец, и какие фильмы снимались внутри и в его окрестностях.
Проедемся по самому красивому участку старого Севастопольского шоссе и насладимся шикарными видами сверху. Здесь всегда мало машин, но есть несколько локаций, которые завораживают с первого взгляда. Мы расскажем, почему строительство дороги заняло целых 20 лет и для чего местные иногда пользуются этой дорогой!
А в программе дальше Форосская церковь, которая возвышается над обрывом. Вы знали, что здесь даже бывал иранский шейх? Вы узнаете чем его обидел Хрущев, а с шикарной смотровой мы насладимся поселком Форос.
Спустимся на новое Южнобережное шоссе и заедем на гору Кошка, откуда можно увидеть один из самых зеленых поселков Южного Берега - Симеиз. По желанию мы можем заехать в сам поселок и подняться на скалу Дива, которая является визитной карточкой Симеиза. А если Вы не хотите много ходить, мы прокатим вас по улочкам поселка и расскажем чем он так знаменит, и кто был его основателем.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
6 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • экскурсия на нашем авто
  • вода в машине.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт, сб, вс
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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пн, ср, пт, сб, вс

Мария К.
Мария К.
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