Давайте проедемся с комфортом по самым популярным и красивым местам Южного берега Крыма? Сентябрь и октябрь точно идеальное время для таких увлекательных путешествий!

В нашу экскурсию входит знаменитый Воронцовский дворец, который выполнен сразу в нескольких стилях и так любим многими путешественниками. Мы прогуляемся по парку, Вы узнаете из чего и для кого строился дворец, и какие фильмы снимались внутри и в его окрестностях.

Проедемся по самому красивому участку старого Севастопольского шоссе и насладимся шикарными видами сверху. Здесь всегда мало машин, но есть несколько локаций, которые завораживают с первого взгляда. Мы расскажем, почему строительство дороги заняло целых 20 лет и для чего местные иногда пользуются этой дорогой!

А в программе дальше Форосская церковь, которая возвышается над обрывом. Вы знали, что здесь даже бывал иранский шейх? Вы узнаете чем его обидел Хрущев, а с шикарной смотровой мы насладимся поселком Форос.

Спустимся на новое Южнобережное шоссе и заедем на гору Кошка, откуда можно увидеть один из самых зеленых поселков Южного Берега - Симеиз. По желанию мы можем заехать в сам поселок и подняться на скалу Дива, которая является визитной карточкой Симеиза. А если Вы не хотите много ходить, мы прокатим вас по улочкам поселка и расскажем чем он так знаменит, и кто был его основателем.