читать дальше масса впечатлений, отличный экскурсовод, интересно рассказывала и показала все особенные места в парке, сам парк тоже шикарный, большой, разнообразный, с редкими деревьями из дальних стран, прудики с рыбками и лебедями! Дорога легкая, отличный водитель!

Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,