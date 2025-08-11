-
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
«Если будет время и желание, можем посетить Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор и Музей Балтийского флота»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 705 ₽
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки, руины и интересные люди Калининградской области (из Янтарного)
Большое путешествие в культурную столицу Восточной Пруссии и другие места по пути
«Город Инстербург/Черняховск, а в нём — собор Архангела Михаила, дом Наполеона, собор Бруно Бонифация, водонапорная башня с музеем часов, старинные виллы и колоритные пешеходные улицы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
«Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 200 ₽ за взрослого, дети до 14 лет бесплатно и обед — по желанию»
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ННаталья11 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, которая оказалась гораздо шире и разнообразнее представленного описания. Антон прекрасный рассказчик и знаток истории родного
- ККатаев19 июля 2025Экскурсия очень понравилась, гид Антон грамотный, рассказывает историю, остановились в примечательных местах, куда не возят других туристов
