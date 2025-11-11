Эта экскурсия по Калининградской области предлагает уникальную возможность познакомиться с историей региона, который напоминает Голландию.
Участники прогуляются по улицам бывших немецких городов, узнают о культурных влияниях России, Пруссии и Литвы.
В программе посещение замка Нойхаузен, церкви Гросс-Легиттен, музея «Старый маяк» и других достопримечательностей.
Это путешествие на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle позволит увидеть множество исторических мест и насладиться красотой природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть замок Нойхаузен
- 🕍 Посетить Королевскую кирху
- 🍺 Остановиться у пивоварни Бланкенштайн
- 🌊 Прогуляться по берегу Куршского залива
- 📜 Узнать о Тильзитском мире
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Замок Нойхаузен
- Церковь Гросс-Легиттен
- Музей «Старый маяк»
- Королевская кирха
- Пивоварня Бланкенштайн
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
9:00 — начало экскурсии в Янтарном или Балтийске
10:00 — остановка в Гурьевске и осмотр замка Нойхаузен
10:30 — переезд в Полесск, по дороге осмотр церкви Гросс-Легиттен, в которой похоронена племянница Наполеона Бонапарта
11:00 — автоэкскурсия по Полесску с остановкой у пивоварни Бланкенштайн и немецкого дота
11:30 — посещение музея «Старый маяк» в посёлке Заливино и прогулка по берегу Куршского залива
12:30 — обед
13:00 — выезд из Полесска
13:30 — остановка в посёлке Залесье, осмотр Королевской кирхи и старой сельской тюрьмы
14:00 — переезд в Советск
14:30 — пешеходная экскурсия по Советску (2 часа) и свободное время (30 минут)
17:00 — выезд из Советска
19:00 — возвращение в Янтарный или Балтийск
В поездке я расскажу:
- Где великий астроном Фридрих Бессель вёл свои наблюдения
- Как королева Луиза чуть не соблазнила Наполеона
- Что связывает Россию и Литву
- О чём рассказывают флюгеры на рыбацких куренасах
- И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 200 ₽ за взрослого, дети до 14 лет бесплатно и обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
