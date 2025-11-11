Эта экскурсия по Калининградской области предлагает уникальную возможность познакомиться с историей региона, который напоминает Голландию. Участники прогуляются по улицам бывших немецких городов, узнают о культурных влияниях России, Пруссии и Литвы. В программе посещение замка Нойхаузен, церкви Гросс-Легиттен, музея «Старый маяк» и других достопримечательностей. Это путешествие на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle позволит увидеть множество исторических мест и насладиться красотой природы

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — начало экскурсии в Янтарном или Балтийске

10:00 — остановка в Гурьевске и осмотр замка Нойхаузен

10:30 — переезд в Полесск, по дороге осмотр церкви Гросс-Легиттен, в которой похоронена племянница Наполеона Бонапарта

11:00 — автоэкскурсия по Полесску с остановкой у пивоварни Бланкенштайн и немецкого дота

11:30 — посещение музея «Старый маяк» в посёлке Заливино и прогулка по берегу Куршского залива

12:30 — обед

13:00 — выезд из Полесска

13:30 — остановка в посёлке Залесье, осмотр Королевской кирхи и старой сельской тюрьмы

14:00 — переезд в Советск

14:30 — пешеходная экскурсия по Советску (2 часа) и свободное время (30 минут)

17:00 — выезд из Советска

19:00 — возвращение в Янтарный или Балтийск

В поездке я расскажу:

Где великий астроном Фридрих Бессель вёл свои наблюдения

Как королева Луиза чуть не соблазнила Наполеона

Что связывает Россию и Литву

О чём рассказывают флюгеры на рыбацких куренасах

И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области

Организационные детали