Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска

Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
Эта экскурсия по Калининградской области предлагает уникальную возможность познакомиться с историей региона, который напоминает Голландию.

Участники прогуляются по улицам бывших немецких городов, узнают о культурных влияниях России, Пруссии и Литвы.

В программе посещение замка Нойхаузен, церкви Гросс-Легиттен, музея «Старый маяк» и других достопримечательностей.

Это путешествие на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle позволит увидеть множество исторических мест и насладиться красотой природы

Что можно увидеть

  • Замок Нойхаузен
  • Церковь Гросс-Легиттен
  • Музей «Старый маяк»
  • Королевская кирха
  • Пивоварня Бланкенштайн

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — начало экскурсии в Янтарном или Балтийске
10:00 — остановка в Гурьевске и осмотр замка Нойхаузен
10:30 — переезд в Полесск, по дороге осмотр церкви Гросс-Легиттен, в которой похоронена племянница Наполеона Бонапарта
11:00 — автоэкскурсия по Полесску с остановкой у пивоварни Бланкенштайн и немецкого дота
11:30 — посещение музея «Старый маяк» в посёлке Заливино и прогулка по берегу Куршского залива
12:30 — обед
13:00 — выезд из Полесска
13:30 — остановка в посёлке Залесье, осмотр Королевской кирхи и старой сельской тюрьмы
14:00 — переезд в Советск
14:30 — пешеходная экскурсия по Советску (2 часа) и свободное время (30 минут)
17:00 — выезд из Советска
19:00 — возвращение в Янтарный или Балтийск

В поездке я расскажу:

  • Где великий астроном Фридрих Бессель вёл свои наблюдения
  • Как королева Луиза чуть не соблазнила Наполеона
  • Что связывает Россию и Литву
  • О чём рассказывают флюгеры на рыбацких куренасах
  • И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 200 ₽ за взрослого, дети до 14 лет бесплатно и обед — по желанию

Игорь
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

