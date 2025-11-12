Мои заказы

К старым курортам Балтики - из Янтарного или Балтийска

Посетите два удивительных курорта Балтики - Светлогорск и Зеленоградск. Прогулки по набережным, исторические места и уникальная архитектура ждут вас
Гости региона выбирают между уютным Светлогорском и ярким Зеленоградском. На экскурсии можно посетить оба города, узнать их историю и полюбоваться архитектурой.

Светлогорск предлагает прогулки по старинным улочкам и променаду, а Зеленоградск - по набережной и курортной улице.

Возможно, вы найдете свой любимый курорт или влюбитесь в оба! В любом случае, это путешествие оставит яркие впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по набережной Зеленоградска
  • 🏰 Историческая архитектура Светлогорска
  • 🎡 Возможность прокатиться на колесе обозрения
  • 🐦 Кормление уток и чаек в парке
  • 💧 Дегустация минеральной воды в бювете
Ближайшие даты:
14
ноя17
ноя25
ноя27
ноя29
ноя30
ноя1
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Набережная Зеленоградска
  • Концертный зал Янтарь-Холл
  • Водонапорная башня
  • Католическая капелла Мария Морская Звезда

Описание экскурсии

Оживлённый Зеленоградск

  • Пройдём по набережной и главной курортной улице, где великолепно сохранилась старая архитектура отелей и пансионатов
  • Покормим уточек в старинном парке Плантаже и чаек на морском променаде
  • По вашему желанию прокатимся на колесе обозрения, с которого открывается великолепный вид на город и морской пляж
  • Если захотите, посетим музей кошек «Муррариум» или Музей курортной моды, созданный историком моды Александром Васильевым

Умиротворяющий Светлогорск

  • Прогуляемся по старинным улочкам бывшего немецкого королевского курорта Раушен
  • Посмотрим на концертный зал «Янтарь-Холл»
  • Спустимся к берегу моря и пройдём по променаду
  • Попробуем минеральную воду в светлогорском бювете
  • Полюбуемся архитектурными памятниками, водонапорной башней и католической капеллой «Мария Морская Звезда»

Я расскажу:

  • Как появились балтийские курорты
  • Что символизирует светлогорская улитка
  • Как Зеленоградск стал столицей кошек и кто такой котошеф
  • Какие знаменитые русские путешественники любили здесь отдыхать
  • Где находится Лисья нора
  • И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — начало экскурсии в Янтарном или Балтийске
8:30 — Филинская бухта: фотосессия на ваш телефон в одном из самых пейзажных мест Балтийского побережья
9:00 — Светлогорск: пешеходная экскурсия
11:00 — переезд в Зеленоградск
11:30 — Зеленоградск: пешеходная экскурсия (2 часа) и свободное время (1 час)
14:30 — возвращение в Янтарный или Балтийск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
  • Дополнительно оплачиваются поездка на колесе обозрения и обед — по желанию
  • Могу бесплатно забрать из Балтийска и после экскурсии отвезти обратно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

