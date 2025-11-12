Гости региона выбирают между уютным Светлогорском и ярким Зеленоградском. На экскурсии можно посетить оба города, узнать их историю и полюбоваться архитектурой.
Светлогорск предлагает прогулки по старинным улочкам и променаду, а Зеленоградск - по набережной и курортной улице.
Возможно, вы найдете свой любимый курорт или влюбитесь в оба! В любом случае, это путешествие оставит яркие впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по набережной Зеленоградска
- 🏰 Историческая архитектура Светлогорска
- 🎡 Возможность прокатиться на колесе обозрения
- 🐦 Кормление уток и чаек в парке
- 💧 Дегустация минеральной воды в бювете
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Набережная Зеленоградска
- Концертный зал Янтарь-Холл
- Водонапорная башня
- Католическая капелла Мария Морская Звезда
Описание экскурсии
Оживлённый Зеленоградск
- Пройдём по набережной и главной курортной улице, где великолепно сохранилась старая архитектура отелей и пансионатов
- Покормим уточек в старинном парке Плантаже и чаек на морском променаде
- По вашему желанию прокатимся на колесе обозрения, с которого открывается великолепный вид на город и морской пляж
- Если захотите, посетим музей кошек «Муррариум» или Музей курортной моды, созданный историком моды Александром Васильевым
Умиротворяющий Светлогорск
- Прогуляемся по старинным улочкам бывшего немецкого королевского курорта Раушен
- Посмотрим на концертный зал «Янтарь-Холл»
- Спустимся к берегу моря и пройдём по променаду
- Попробуем минеральную воду в светлогорском бювете
- Полюбуемся архитектурными памятниками, водонапорной башней и католической капеллой «Мария Морская Звезда»
Я расскажу:
- Как появились балтийские курорты
- Что символизирует светлогорская улитка
- Как Зеленоградск стал столицей кошек и кто такой котошеф
- Какие знаменитые русские путешественники любили здесь отдыхать
- Где находится Лисья нора
- И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — начало экскурсии в Янтарном или Балтийске
8:30 — Филинская бухта: фотосессия на ваш телефон в одном из самых пейзажных мест Балтийского побережья
9:00 — Светлогорск: пешеходная экскурсия
11:00 — переезд в Зеленоградск
11:30 — Зеленоградск: пешеходная экскурсия (2 часа) и свободное время (1 час)
14:30 — возвращение в Янтарный или Балтийск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
- Дополнительно оплачиваются поездка на колесе обозрения и обед — по желанию
- Могу бесплатно забрать из Балтийска и после экскурсии отвезти обратно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
