Или наоборот, приятным знакомством с городом-крепостью сразу после прибытия! Какой бы вариант вы не выбрали — вы точно увидите самые главные достопримечательности. А затем окажетесь в аэропорту или на побережье.
Описание трансфер
Я построю маршрут, исходя из ваших пожеланий. Мы учтём: время прилёта или вылета, трансфер из Янтарного или в него, необходимость остановиться на завтрак, обед или ужин.
В любом случае, вы увидите всё самое интересное в Калининграде
Пешеходная прогулка по острову Канта (50 мин). Кафедральный собор, мемориальный портик, Кёнигсбергский университет, синагога, Медовый мост и, конечно, дедушка Карл — первый городской хомлин.
Проездом: «Ростех Арена», филиалы Третьяковской галереи и Большого театра, Королевские ворота, исторический район Марауненхоф, площадь Победы.
Район Хуфен (20 мин). Граница вального кольца, Дворец правосудия, борющиеся зубры, здание Верховной дирекции почт, памятник Петру I и не только.
Проездом: Драматический театр, исторический зоопарк, кинотеатр «Заря», кирха королевы Луизы.
Знакомство с историческим районом Амалиенау (20 мин): прогулка через несколько вилл, кирха Святого Адальберта.
Исследование района Ратсхоф: дома для рабочих, последняя кирха Восточной Пруссии и набережная Преголи с индустриальными видами.
Проездом: Бранденбургские ворота, Центральный вокзал, площадь Калинина, кирха Святого семейства, госпиталь святого Георга.
Короткая прогулка у Рыбной биржи (15 мин) с видом на набережную Петра Великого и Музей мирового океана.
Финал экскурсии — на Центральной площади города.Мы будем говорить:
- об истории края — начиная с пруссов и заканчивая современностью
- культурно-значимых достопримечательностях и выдающихся личностях
- архитектуре и её особенностях
- прошлом и нынешнем
- воспоминаниях обычных людей и трогающих сердце фактах
И не только!
Обратите внимание: указан примерный тайминг. Точное время зависит от конкретной локации, где вы остановились, и множества других факторов
- Время в пути от Янтарного до Калининграда — около часа
- Время в пути от Калининграда до Храброво — около получаса
- Экскурсия в Калининграде — 4,5–5 часов
Организационные детали
- Перемещаемся на автомобиле Nissan Qashqai, часть экскурсии — пешеходная. В автомобиле будут сухие и влажные салфетки, пледы, зонт, одноразовые дождевики
- За доплату можно включить в экскурсию посещение замков Нойхаузен и Шаакен, сыроварни Шаакендорф, форта Дёнхофф
- Экскурсию можно провести на минивэне Hyundai H1 для большего количества человек (до 7) — доплата 5000 ₽ за минивэн
- Мы заранее обговорим детали поездки: время и место встречи, пожелания по времени обеда и прочие вопросы