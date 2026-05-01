Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)

С комфортом добраться до нужного места и посмотреть основные достопримечательности города
Эта поездка может стать последним перед вылетом свиданием с прекрасным Калининградом и не менее удивительным Кёнигсбергом начала 20 века.

Или наоборот, приятным знакомством с городом-крепостью сразу после прибытия! Какой бы вариант вы не выбрали — вы точно увидите самые главные достопримечательности. А затем окажетесь в аэропорту или на побережье.
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)

Описание трансфер

Я построю маршрут, исходя из ваших пожеланий. Мы учтём: время прилёта или вылета, трансфер из Янтарного или в него, необходимость остановиться на завтрак, обед или ужин.

В любом случае, вы увидите всё самое интересное в Калининграде

Пешеходная прогулка по острову Канта (50 мин). Кафедральный собор, мемориальный портик, Кёнигсбергский университет, синагога, Медовый мост и, конечно, дедушка Карл — первый городской хомлин.

Проездом: «Ростех Арена», филиалы Третьяковской галереи и Большого театра, Королевские ворота, исторический район Марауненхоф, площадь Победы.

Район Хуфен (20 мин). Граница вального кольца, Дворец правосудия, борющиеся зубры, здание Верховной дирекции почт, памятник Петру I и не только.

Проездом: Драматический театр, исторический зоопарк, кинотеатр «Заря», кирха королевы Луизы.

Знакомство с историческим районом Амалиенау (20 мин): прогулка через несколько вилл, кирха Святого Адальберта.

Исследование района Ратсхоф: дома для рабочих, последняя кирха Восточной Пруссии и набережная Преголи с индустриальными видами.

Проездом: Бранденбургские ворота, Центральный вокзал, площадь Калинина, кирха Святого семейства, госпиталь святого Георга.

Короткая прогулка у Рыбной биржи (15 мин) с видом на набережную Петра Великого и Музей мирового океана.

Финал экскурсии — на Центральной площади города.

Мы будем говорить:
  • об истории края — начиная с пруссов и заканчивая современностью
  • культурно-значимых достопримечательностях и выдающихся личностях
  • архитектуре и её особенностях
  • прошлом и нынешнем
  • воспоминаниях обычных людей и трогающих сердце фактах

И не только!

Обратите внимание: указан примерный тайминг. Точное время зависит от конкретной локации, где вы остановились, и множества других факторов

  • Время в пути от Янтарного до Калининграда — около часа
  • Время в пути от Калининграда до Храброво — около получаса
  • Экскурсия в Калининграде — 4,5–5 часов

Организационные детали

  • Перемещаемся на автомобиле Nissan Qashqai, часть экскурсии — пешеходная. В автомобиле будут сухие и влажные салфетки, пледы, зонт, одноразовые дождевики
  • За доплату можно включить в экскурсию посещение замков Нойхаузен и Шаакен, сыроварни Шаакендорф, форта Дёнхофф
  • Экскурсию можно провести на минивэне Hyundai H1 для большего количества человек (до 7) — доплата 5000 ₽ за минивэн
  • Мы заранее обговорим детали поездки: время и место встречи, пожелания по времени обеда и прочие вопросы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 149 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде и всегда знала, что проживу здесь всю свою жизнь. В этом месте есть всё: комфортный климат, потрясающая природа, богатая история, аутентичная архитектура, крутая гастрономия и
читать дальшеуменьшить

особый дух! Это всё мы и будем «пробовать на вкус». У меня за плечами: — 2 диплома: «Менеджмент организации» и «Экскурсоведение» - Аттестация при министерстве по культуре и туризму — 4х-летний опыт работы в корпоративном туризме с большими и малыми группами — разработка и проведение экскурсий по направлениям: Куршская коса, Калининград побережье, восток области — водительский стаж более 15 лет — полезные контакты, знакомства, адреса и рекомендации для вашего дальнейшего отдыха Я коммуникабельная, добродушная, ответственная, внимательная. Мы с вами будем путешествовать в комфортном темпе на минивэне. В поездку возьмём: салфетки, плед, зонт от дождя и пляжный, дождевик, бинокль.

