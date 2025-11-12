Мои заказы

К замкам Тевтонского ордена - из Янтарного или Балтийска

Путешествие по следам рыцарей Тевтонского ордена: старинные замки, довоенная архитектура и история Восточной Пруссии в одном маршруте
Рыцари Тевтонского ордена оставили значительный след в истории Калининградской области.

Экскурсия предлагает посетить сохранившиеся замки, такие как Тапиау и Инстербург, а также познакомиться с архитектурой довоенной Восточной Пруссии.

Участники смогут увидеть памятник Барклаю де Толли и, по желанию, посетить один из старейших немецких конезаводов. Это уникальная возможность узнать больше о рыцарях и полководцах, оставивших след в истории региона

Ближайшие даты:
14
ноя17
ноя25
ноя27
ноя29
ноя30
ноя1
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Замок Тапиау
  • Замок Инстербург
  • Замок Георгенбург
  • Монумент Барклаю де Толли
  • Конезавод Цион

Описание экскурсии

  • Гвардейск (Тапиау). Прогуляемся по рыночной площади и набережной Деймы. Посетим один из наиболее хорошо сохранившихся тевтонских замков региона — Тапиау
  • Черняховск (Инстербург). Погрузимся в атмосферу довоенного города с булыжными мостовыми, зданиями эпохи модерн, немецкими казармами и школами
  • Замки Инстербург и Георгенбург. Изучим оба замка и поговорим об их роли в истории региона
  • Монумент Барклаю де Толли. Почтим память великого полководца на месте его захоронения — в окружении старого парка и прусских полей
  • Конезавод Цион. По желанию осмотрим один из старейших немецких конезаводов

Вы узнаете:

  • Как на калининградской земле появились тевтонские рыцари
  • Почему замки строили так близко друг другу
  • Где захоронено сердце русского полководца
  • Что такое Академия клопсов
  • И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области

Примерный тайминг:

8:00 — выезд из Янтарного или Балтийска
9:30 — прогулка по Гвардейску
10:15 — экскурсия в замке Тапиау
11:30–13:30 — дорога и остановки у замков, башни Бисмарка и конезавода
13:30 — обед
14:30 — пешая экскурсия по Черняховску
16:30 — отъезд
18:30 — возвращение в Янтарный или Балтийск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
  • Дополнительно оплачиваются экскурсия в замок Тапиау — 600 ₽ за чел., посещение конезавода Георгенбург по желанию — 400 ₽ за чел., обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

