Рыцари Тевтонского ордена оставили значительный след в истории Калининградской области.
Экскурсия предлагает посетить сохранившиеся замки, такие как Тапиау и Инстербург, а также познакомиться с архитектурой довоенной Восточной Пруссии.
Участники смогут увидеть памятник Барклаю де Толли и, по желанию, посетить один из старейших немецких конезаводов. Это уникальная возможность узнать больше о рыцарях и полководцах, оставивших след в истории региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки Тевтонского ордена
- 🗺️ Исторические места Восточной Пруссии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📚 Интересные факты о рыцарях и полководцах
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Замок Тапиау
- Замок Инстербург
- Замок Георгенбург
- Монумент Барклаю де Толли
- Конезавод Цион
Описание экскурсии
- Гвардейск (Тапиау). Прогуляемся по рыночной площади и набережной Деймы. Посетим один из наиболее хорошо сохранившихся тевтонских замков региона — Тапиау
- Черняховск (Инстербург). Погрузимся в атмосферу довоенного города с булыжными мостовыми, зданиями эпохи модерн, немецкими казармами и школами
- Замки Инстербург и Георгенбург. Изучим оба замка и поговорим об их роли в истории региона
- Монумент Барклаю де Толли. Почтим память великого полководца на месте его захоронения — в окружении старого парка и прусских полей
- Конезавод Цион. По желанию осмотрим один из старейших немецких конезаводов
Вы узнаете:
- Как на калининградской земле появились тевтонские рыцари
- Почему замки строили так близко друг другу
- Где захоронено сердце русского полководца
- Что такое Академия клопсов
- И многое другое из истории Восточной Пруссии и Калининградской области
Примерный тайминг:
8:00 — выезд из Янтарного или Балтийска
9:30 — прогулка по Гвардейску
10:15 — экскурсия в замке Тапиау
11:30–13:30 — дорога и остановки у замков, башни Бисмарка и конезавода
13:30 — обед
14:30 — пешая экскурсия по Черняховску
16:30 — отъезд
18:30 — возвращение в Янтарный или Балтийск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle. Есть детское кресло и бустер
- Дополнительно оплачиваются экскурсия в замок Тапиау — 600 ₽ за чел., посещение конезавода Георгенбург по желанию — 400 ₽ за чел., обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 774 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,Задать вопрос
