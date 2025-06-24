Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Янтарном, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Там, где солнце встречается с морем: Янтарный и Светлогорск Из Янтарного - к старинным виллам, свежему бризу и шёпоту парков «Лиственничный парк и мозаичные солнечные часы в глубине ущелья Венеры» 16 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Куршская коса вдоль и поперёк Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру «Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 руб» 20 900 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Янтарный и Светлогорск за 1 день Погрузитесь в атмосферу Калининградской области, исследуя Янтарный и Светлогорск. Откройте для себя природные и исторические сокровища региона «В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом» 16 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Янтарного

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