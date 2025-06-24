Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где солнце встречается с морем: Янтарный и Светлогорск
Из Янтарного - к старинным виллам, свежему бризу и шёпоту парков
«Лиственничный парк и мозаичные солнечные часы в глубине ущелья Венеры»
24 июн в 11:00
27 июн в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 руб»
Завтра в 08:00
3 июн в 12:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининградской области, исследуя Янтарный и Светлогорск. Откройте для себя природные и исторические сокровища региона
«В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом»
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
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