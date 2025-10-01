Ярославль — очень русский город.
Здесь легко считываются наши национальные коды, и даже история России в отражении старинных храмов раскрывается по-новому.
Приглашаю вас рассмотреть 17 шедевров древнерусского зодчества и узнать о знаменитых ярославских меценатах. Сохранившиеся в разных районах города каменные сказы помогут нам в этом.
Описание экскурсии
- Церковь Николы Надеина — первый каменный посадский храм 17 века
- Вторая из сохранившихся церквей Рождества Христова с колокольней — у неё нет аналогов во всей русской архитектуре
- Храм Ильи Пророка, которому нет равных по красоте и гармонии
- Храмы Которосльной набережной: Николы Рублённого, Спаса на Городу, Михаила Архангела
- Церковь Богоявления — ярославская невеста с роскошными изразцами
- Храм Дмитрия Солунского, который похож на древнерусского богатыря
- Парные ансамбли в средневековых слободах Кондаково, Коровники, Меленки, Пенье и Киселюха
- Храм Иоанна Предтечи, который изображён на 1000-рублёвой купюре
На экскурсии:
- вы узнаете об истории города и его золотом 17 веке
- познакомитесь с особенностями ярославской архитектурной школы и традицией меценатства купцов
- попробуете разгадать, почему здесь так много храмов
- прислушаетесь к «музыке, застывшей в камне»
- полюбуетесь изразцами, кокошниками, поребриками, бегунцами, раковинами, ширинками, «волчьим зубом» и коронами
- научитесь отличать узорочье как архитектурный стиль и определять его характерные черты
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Nissan Qashqai. По договорённости мы можем поехать на вашей машине, где должно быть место для гида
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- При желании вы самостоятельно осмотрите храмы и храмы-музеи внутри, если они будут открыты. Билеты не входят в стоимость — от 150 ₽ за чел. Дополнительный час ожидания — 1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Художественным музеем
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 454 туристов
Закончила исторический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Со времён студенчества дарю впечатления, помогаю делать приятные открытия, влюбляю в Ярославию. Полуфиналист всероссийского конкурса «Проводники смыслов» 2024 года. Приоткрою мир, полный тайн,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
1 окт 2025
Нам все очень понравилось!!!!
