17 каменных сказов Ярославля и древнерусское узорочье

Исследовать эволюцию храмовой архитектуры в допетровскую эпоху
Ярославль — очень русский город.

Здесь легко считываются наши национальные коды, и даже история России в отражении старинных храмов раскрывается по-новому.

Приглашаю вас рассмотреть 17 шедевров древнерусского зодчества и узнать о знаменитых ярославских меценатах. Сохранившиеся в разных районах города каменные сказы помогут нам в этом.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Церковь Николы Надеина — первый каменный посадский храм 17 века
  • Вторая из сохранившихся церквей Рождества Христова с колокольней — у неё нет аналогов во всей русской архитектуре
  • Храм Ильи Пророка, которому нет равных по красоте и гармонии
  • Храмы Которосльной набережной: Николы Рублённого, Спаса на Городу, Михаила Архангела
  • Церковь Богоявления — ярославская невеста с роскошными изразцами
  • Храм Дмитрия Солунского, который похож на древнерусского богатыря
  • Парные ансамбли в средневековых слободах Кондаково, Коровники, Меленки, Пенье и Киселюха
  • Храм Иоанна Предтечи, который изображён на 1000-рублёвой купюре

На экскурсии:

  • вы узнаете об истории города и его золотом 17 веке
  • познакомитесь с особенностями ярославской архитектурной школы и традицией меценатства купцов
  • попробуете разгадать, почему здесь так много храмов
  • прислушаетесь к «музыке, застывшей в камне»
  • полюбуетесь изразцами, кокошниками, поребриками, бегунцами, раковинами, ширинками, «волчьим зубом» и коронами
  • научитесь отличать узорочье как архитектурный стиль и определять его характерные черты

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле Nissan Qashqai. По договорённости мы можем поехать на вашей машине, где должно быть место для гида
  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • При желании вы самостоятельно осмотрите храмы и храмы-музеи внутри, если они будут открыты. Билеты не входят в стоимость — от 150 ₽ за чел. Дополнительный час ожидания — 1500 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Художественным музеем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 454 туристов
Закончила исторический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Со времён студенчества дарю впечатления, помогаю делать приятные открытия, влюбляю в Ярославию. Полуфиналист всероссийского конкурса «Проводники смыслов» 2024 года. Приоткрою мир, полный тайн,
мудрости предков и интересных историй. Рассказываю умно, тонко, эмоционально, с любовью к месту и людям, которые жили здесь раньше и живут теперь. Как историк и краевед, много знаю про Ярославию и с радостью поделюсь с вами самым интересным. Знакомство с этим краем не оставит равнодушным даже самого взыскательного путешественника. Надеюсь, вам захочется приезжать сюда снова и снова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алексей
1 окт 2025
Нам все очень понравилось!!!!
Нам все очень понравилось!!!!

