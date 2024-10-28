Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря этой экскурсии погрузились в

неизвестные факты истории города, неразрывно связанные с историческими событиями, происходящими в России. Очень интересная подача информации, с доказательной базой и использованием старинных фотографий города и быта жителей. Захотелось дополнительно изучить некоторые моменты истории. Спасибо огромное! Рекомендуем всем, в том числе школьникам средних классов и выше для углубления своих знаний не только в истории, но и русском языке.

А Артём

Очень позитивно и интересно провели время с Егором. Экскурсия была с элементами альтернативной истории Ярославля (и не только!), что очень важно для тех, кто уже был в этом прекрасном городе, или просто собирается расширить кругозор. Рекомендуем!