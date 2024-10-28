скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: Ярославский планетарий
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1111110 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 октября 2024Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря этой экскурсии погрузились в
- ССветлана6 октября 2024Очень интересно повели время: неординарный взгляд Егора на историю заставляет задуматься и попытаться обновить свой исторический багаж. Безмерно благодарны!
- ААртём19 сентября 2024Очень позитивно и интересно провели время с Егором. Экскурсия была с элементами альтернативной истории Ярославля (и не только!), что очень важно для тех, кто уже был в этом прекрасном городе, или просто собирается расширить кругозор. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Музей эмальерного искусства «Эмалис»»
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