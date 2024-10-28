Музей эмальерного искусства «Эмалис» – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей эмальерного искусства «Эмалис»» в Ярославле, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Неизведанный Ярославль
На машине
скидка
10%
51 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: Ярославский планетарий
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1111110 000 за всё до 4 чел.
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
9 отзывов
1.5 часа
Групповая
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
1 отзыв
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Неизведанный Ярославль
    Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря этой экскурсии погрузились в
    читать дальше

    неизвестные факты истории города, неразрывно связанные с историческими событиями, происходящими в России. Очень интересная подача информации, с доказательной базой и использованием старинных фотографий города и быта жителей. Захотелось дополнительно изучить некоторые моменты истории. Спасибо огромное! Рекомендуем всем, в том числе школьникам средних классов и выше для углубления своих знаний не только в истории, но и русском языке.

    Хотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаряХотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаряХотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаряХотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаряХотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаряХотим поблагодарить Егора за великолепную экскурсию по неизведанному Ярославлю. Не первый раз в городе, но благодаря
  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Неизведанный Ярославль
    Очень интересно повели время: неординарный взгляд Егора на историю заставляет задуматься и попытаться обновить свой исторический багаж. Безмерно благодарны!
    Очень интересно повели время: неординарный взгляд Егора на историю заставляет задуматься и попытаться обновить свой историческийОчень интересно повели время: неординарный взгляд Егора на историю заставляет задуматься и попытаться обновить свой исторический
  • А
    Артём
    19 сентября 2024
    Неизведанный Ярославль
    Очень позитивно и интересно провели время с Егором. Экскурсия была с элементами альтернативной истории Ярославля (и не только!), что очень важно для тех, кто уже был в этом прекрасном городе, или просто собирается расширить кругозор. Рекомендуем!
    Очень позитивно и интересно провели время с Егором. Экскурсия была с элементами альтернативной истории Ярославля (иОчень позитивно и интересно провели время с Егором. Экскурсия была с элементами альтернативной истории Ярославля (и

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Музей эмальерного искусства «Эмалис»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизведанный Ярославль
  2. Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
  3. Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Храм Ильи Пророка
  7. Церковь Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в ноябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Музей эмальерного искусства «Эмалис»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2024 год по теме «Музей эмальерного искусства «Эмалис»», 61 ⭐ отзыв, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам