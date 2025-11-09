На авторской экскурсии по Ярославской области вы посетите исторический Бабаевский монастырь, увидите место впадения реки Солоницы в Волгу и насладитесь видами Соляного острова.В Доме кузнеца вас встретит народный мастер, который

не только расскажет о своём ремесле, но и научит основам работы с металлом. Погрузитесь в атмосферу старинного ремесла, попробуйте изготовить собственный предмет и насладитесь чаем из самовара. Это путешествие станет незабываемым опытом для каждого

На экскурсии по Некрасовскому и окрестностям вы увидите:

Бабаевский монастырь 14 века, который не закрывался даже в советское время

Впадение реки Солоницы в Волгу

Соляной источник с лечебной водой

Храм «Утоли моя печали» — посетим звонницу

Соляной остров, где вы услышите историю посада Большие соли

Дом кузнеца

В домашнем музее нас встретит народный мастер по кузнечному делу и талантливый резчик по дереву. Андрей Игоревич 15 лет преподавал в Суздале реставрацию художественных металлов. По зову души в доме 19 века он открыл музей, где проводит экскурсии и обучает старинному ремеслу.

Мастер познакомит вас с экспозицией, угостит чаем из самовара. А затем расскажет о технике безопасности, выдаст защитные маски и покажет, как работать с металлом. Вы попробуете сами разогнать горн и самостоятельно изготовить на наковальне гвоздик или другой несложный предмет.

Организационные детали