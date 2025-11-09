На авторской экскурсии по Ярославской области вы посетите исторический Бабаевский монастырь, увидите место впадения реки Солоницы в Волгу и насладитесь видами Соляного острова.
В Доме кузнеца вас встретит народный мастер, который
5 причин купить этот мастер-класс
- 🔨 Уникальный мастер-класс по кузнечному делу
- 🏞 Живописные виды реки Солоницы и Волги
- 🕍 Посещение древнего Бабаевского монастыря
- 💧 Целебные свойства Соляного источника
- 🎨 Возможность создать сувенир своими руками
Что можно увидеть
- Бабаевский монастырь
- Впадение реки Солоницы в Волгу
- Соляной источник
- Храм «Утоли моя печали»
- Соляной остров
Описание мастер-класса
На экскурсии по Некрасовскому и окрестностям вы увидите:
- Бабаевский монастырь 14 века, который не закрывался даже в советское время
- Впадение реки Солоницы в Волгу
- Соляной источник с лечебной водой
- Храм «Утоли моя печали» — посетим звонницу
- Соляной остров, где вы услышите историю посада Большие соли
Дом кузнеца
В домашнем музее нас встретит народный мастер по кузнечному делу и талантливый резчик по дереву. Андрей Игоревич 15 лет преподавал в Суздале реставрацию художественных металлов. По зову души в доме 19 века он открыл музей, где проводит экскурсии и обучает старинному ремеслу.
Мастер познакомит вас с экспозицией, угостит чаем из самовара. А затем расскажет о технике безопасности, выдаст защитные маски и покажет, как работать с металлом. Вы попробуете сами разогнать горн и самостоятельно изготовить на наковальне гвоздик или другой несложный предмет.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara. Я буду за рулём
- В стоимость включено посещение Дома кузнеца, чай со сладостями и мастер-класс
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Ярославле
Моя страсть — путешествия. Я побывала в 20 странах и практически в каждом уголке нашей страны. Мой интерес — исследование новых мест с нетуристической точки зрения. Вы мои гости, и я точно не дам вам скучать — вы почувствуете себя, как в гостях у старинных приятелей!Задать вопрос
