Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие

Насыщенная экскурсия по старинному городу — столице Золотого кольца

Целую тысячу лет Ярославль стоит на Волге — вот куда уж точно стоит ехать, чтобы почувствовать историю и величие нашей Руси-матушки.

Богатая храмовая архитектура, историческая планировка, почтенные улицы — мы прокатимся по городу на автобусе, исходим его центр пешком, заглянем в монастырь.

Вам предстоит не только познакомиться с внешней стороной древнего Ярославля, но и ощутить его дух!
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие

Что вас ожидает

Часть 1: на автобусе

Первым делом вы отправитесь на обзорную автобусную экскурсию, чтобы составить цельный образ города. Вы увидите красивейший Храм Иоанна Предтечи, Первый Русский театр имени Ф. Г. Волкова и памятник Ярославу Мудрому — человеку, заложившему город. Часовню Казанской Божьей Матери, Власьевскую башню, Казанский собор и другие важные достопримечательности Ярославля, которые впечатлят не только своим видом, но и богатой историей.

Часть 2: пешком

Затем вы оставите транспорт и продолжите знакомство с городом пешком. Гулять будем по историческому центру, он приберёг для вас и Церковь Ильи Пророка, знаменитую своими фресками. И единственную в России скульптуру Святой Троицы, а также легендарную Стрелку и памятник-монумент Вечный огонь. Кроме того, вы осмотрите насколько нарядных святынь Ярославля — Храм Михаила Архангела, Храм Спаса на городу, Успенский кафедральный собор и Ильинско-Тихоновскую церковь. А ещё насладитесь променадом по набережной, откуда вширь открываются великолепные просторы нашей родной Волги.

С чем вы ещё познакомитесь.

Мы направимся на экскурсию в Спасо-Преображенский монастырь 13 века, где сегодня разместился Ярославский художественный музей-заповедник. Возникший как православная обитель, монастырь со временем превратился в оборонительную цитадель города. Внутри была храмовая библиотека и именно в её фондах обнаружили рукопись знаменитого списка «Слова о Полку Игореве». Подробнее об этом о вы узнаете на экскурсии по территории музея.

Организационные детали

  • Выезд из Костромы, но также возможно присоединиться к группе и в Ярославле
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Важно: никаких аудиогидов, наушников и прочих современных штучек! Вас ждёт только живое общение и интересный рассказ гида, с ответами на вопросы и с учётом всех ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Ярославле

Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
3 000
за 1-25 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого...
По договоренности
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
5
15
3 500
за 1-10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
В экскурсии от «Гидов в городе» вас ждёт история старинного приволжского Ярославля, рассказ о...
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
3 600
за 1-15 чел.
Пешеходная экскурсия по Ярославлю
Ежедневная пешеходная экскурсия по прекрасному Ярославлю
Ежедневно по договоренности
Ярославль — город богатырей и воинов
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
4 800
за 1-50 чел.
Ярославль — город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Путешествие по историческому центру Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5
19
2ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Путешествие по историческому центру Ярославля
Ярославль - один из старейших городов России, носящий тысячелетнюю историю
По договоренности
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-40 чел.
«Знакомьтесь, Ярославль. » - классическая обзорная экскурсия
Я приглашая вас на экскурсию по прекрасному старинному городу, расположенному на стыке рек Волги и...
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-4 чел.
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
Приглашаю вас на знакомство с особенностями ярославской архитектурной школы и щедрыми меценатами -...
По договоренности
Ярославль — любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
4.8
31
4 990
за 1-4 чел.
Ярославль — любовь с первого взгляда
Увидеть символы города и услышать о них нескучные рассказы на авто-пешеходной экскурсии
Красоты Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5 300
за 1-5 чел.
Красоты Ярославля
Приглашаем на пешеходную экскурсию по знаковым местам города Ярославль, с посещением бывшего Спасского...
По договоренности
Обзорная экскурсия Ярославль в прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
4.7
28
2ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия Ярославль в прошлом и настоящем
За время экскурсии по Ярославлю вы увидите множество древних и современных достопримечательностей, в...
по договоренности
В Углич из Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-3 чел.
В Углич из Ярославля
Приглашаю Вас на экскурсию в Углич - город, который по праву внесен в перечень Золотого кольца России...
По будням в летний период
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5
13
3 000
за 1-6 чел.
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле
🇷🇺