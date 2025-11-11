Экскурсия в храм Ильи Пророка - это возможность увидеть фрески артели Гурия Никитина в их первозданной красоте.
В рамках экскурсии рассказывается о знаменитых стенописях, таких как "Жатва", "Сотворение мира" и "Страшный
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные фрески 17 века
- 🏛 Исторический храм Ильи Пророка
- 📚 Интересные факты о меценатах
- 🖌 Технологии древнерусской росписи
- 👑 Царские подарки храмоздателям
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Храм Ильи Пророка
- Фрески «Жатва»
- Фрески «Сотворение мира»
- Фрески «Страшный суд»
Описание экскурсии
Вы увидите многоликие фрески в изумительном золотистом и радостном свете. Познакомитесь с самыми знаменитыми стенописями церкви — среди них «Жатва», «Сотворение мира», «Страшный суд».
Мы поговорим:
- о людях — щедрых заказчиках церкви, первоклассных иконописцах, меценатах и реставраторах
- фресках — самых известных сюжетах и технологии росписи
- иконостасах и иконах
- мироздании, вере, любви, искуплении и чуде
А ещё обсудим причины фантастического взлета Ярославля в 17 веке. Вы узнаете:
- о царских подарках храмоздателям
- выдающемся изографе Гурии Никитине и его настольной книге
- уникальном родословном древе русских князей и царей
И многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 1 мая по 30 сентября
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Церковь Ильи Пророка в сильный дождь закрывается для посещения. Если такое случится, мы обсудим возможность переноса экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 4486 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Историк, аттестованный гид по Ярославлю, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!Задать вопрос
Входит в следующие категории Ярославля
