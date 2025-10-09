Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль: прогулка и музейные приключения
Откройте для детей и себя мир Ярославля! Прогулка по набережной, секреты города и мастер-классы ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 09:00
10 окт в 16:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - «город с физиономией»: индивидуальная экскурсия
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Ярославлю. Посетите знаковые места города и узнайте их историю
Начало: У Знаменской башни
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
4320 ₽
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Погрузитесь в историю Ярославля и узнайте о выдающихся личностях, которые здесь жили и творили. Вдохновляющие рассказы и уникальные места ждут вас
Завтра в 13:00
12 окт в 09:30
4000 ₽ за всё до 18 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в октябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 92 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь