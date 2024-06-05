Экскурсии по музею-заповеднику

Найдено 28 экскурсий в категории «Музей-заповедник» в Ярославле, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Ярославль пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
129 отзывов
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
228 отзывов
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
272 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
215 отзывов
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Теплая встреча с Ярославлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
235 отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620 за всё до 20 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400 за всё до 10 чел.
Многоликий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Ярославль - живая сказка России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
148 отзывов
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 10 чел.
Фотоэкскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Ярославль в лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000 за человека
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Каменные сказы Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Ярославль - Москва: связанные навеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000 за человека
По следам Екатерины Великой в Ярославле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Ярославль без академизма и славословия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Ярославль - живая сказка России
    Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Влюбиться в Ярославль за 2 часа
    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
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    обогатились духовно и интеллектуально! Спасибо Вам за особое внимание к нашему юному туристу, 11 лет, который не привык ходить по музеям, но Вы нашли к нему подход и сейчас он с удовольствием делится своими впечатлениями 😄. Два часа пролетели незаметно. Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. ❤

    Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ярославль пешком
    Спасибо Елене за познавательную прогулку по городу. Мы задавали вопросы и получали полноценные ответы. Благодарим, что быстро отозвались и не смотря на погодные условия провели нам эту экскурсию.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Ярославль - первая встреча
    Отличная экскурсия. Рашид проявил индивидуальный подход и внимание к нам в соответствии с обстоятельствами. А обстоятельства были непростые: нас было
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    трое взрослых и ребенок 2,5 лет на 3-х часовой экскурсии☝🏼, нужно было уложиться в период до дневного сна ребенка, да еще и пообедать, погода была непредсказуемо холодной, минус 1 и это 9 мая🤪🫣! Но Рашид учел всё, для остановки и рассказа выбирал места, где можно было спрятаться от ветра! Маршрут был очень грамотно спланирован, так, чтобы были остановки в местах (храмах, сувенирном магазине), где можно было согреться, чтобы продолжить экскурсию дальше. Сам маршрут интересный, а рассказ еще интереснее, что мы практически не заметили, как пролетело время. И если уж и поглядывали на часы, то в основном это из-за холода. Отличные знания истории и превосходная подача материала Рашидом располагают к тому, чтобы вернуться сюда еще раз. Благодарим за интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Ярославль пешком
    Экскурсия очень понравилась: интересная, понятная, последовательная, не утомительная. Сложилось четкое представление о городе и почему исторический центр Ярославля - объект охраны ЮНЕСКО. Большое спасибо. Рекомендую и с удовольствием еще раз приедем.
  • н
    наталия
    3 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Ярославль
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию - все было очень интересно и комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Чувствуется, что человек увлечена
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    и занят своим делом - прекрасное знание истории города, много интересных деталей, хорошая подача материала, юмор. Светлая энергия) Легкость в общении) Сегодня пойдем добирать самостоятельно по следам вчерашней экскурсии - заходить внутрь храмов) спасибо большое, мы получили удовольствие) Наталью рекомендую)

  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Ярославль - живая сказка России
    Экскурсия очень понравилась. Мой экскурсовод Роман отличный рассказчик и очень позитивный человек. На любой вопрос по истории Ярославля отвечал развернуто и максимально информативно. Маршрут экскурсии был построен оптимально и экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромное, рекомендую всем)
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Музей-заповедник»

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  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Музей-заповедник" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 750 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 2143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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