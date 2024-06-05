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Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: на стрелке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- ННаталия4 июня 2024Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ММарина4 июня 2024Спасибо Елене за познавательную прогулку по городу. Мы задавали вопросы и получали полноценные ответы. Благодарим, что быстро отозвались и не смотря на погодные условия провели нам эту экскурсию.
- ООльга4 июня 2024Отличная экскурсия. Рашид проявил индивидуальный подход и внимание к нам в соответствии с обстоятельствами. А обстоятельства были непростые: нас было
- ААнна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась: интересная, понятная, последовательная, не утомительная. Сложилось четкое представление о городе и почему исторический центр Ярославля - объект охраны ЮНЕСКО. Большое спасибо. Рекомендую и с удовольствием еще раз приедем.
- ннаталия3 июня 2024Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Огромное спасибо Наталье за экскурсию - все было очень интересно и комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Чувствуется, что человек увлечена
- ЛЛариса31 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Мой экскурсовод Роман отличный рассказчик и очень позитивный человек. На любой вопрос по истории Ярославля отвечал развернуто и максимально информативно. Маршрут экскурсии был построен оптимально и экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромное, рекомендую всем)
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Музей-заповедник»
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