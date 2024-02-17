Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Ярославля, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите храмы Благовещения, Ильи Пророка и Николы Мокрого, послушаете, как звонят старинные колокола, и прикоснетесь к чудотворной иконе Божьей матери в Толгской обители.
Вы увидите храмы Благовещения, Ильи Пророка и Николы Мокрого, послушаете, как звонят старинные колокола, и прикоснетесь к чудотворной иконе Божьей матери в Толгской обители.
Описание экскурсииЯрославль — первым русский и первый христианским город на Волге А прекрасные средневековые храмы, возведённые ярославскими купцами, стали одной из причин для включения всего центра города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почему «ярославское ожерелье храмов» так высоко ценится? В первой половине нашей экскурсии познакомимся с историческим центром Ярославля: Храмом Ильи Пророка и Николы Мокрого, Михаила Архангела и Благовещения. Узнаем, почему же у нового Успенского собора на стрелке рек Которосли и Волги нет колокольни. А ещё во время нашей прогулки обязательно услышим звон колоколов XIX века. Толга — обитель, заложенная семьсот лет назад на самом берегу Волги После обеда (а пообедать можно в трапезной одного из ярославских монастырей) отправимся в знаменитый Толгский монастырь. В Толгском монастыре будет возможность прикоснуться к чудотворной Толгской иконе Божьей матери, а также попробовать пряники из местной пекарни и покормить хлебом ручных лебедей. Завершим поездку на Толгу прогулкой по уникальной кедровнику, расположенному прямо на территории монастыря!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр
- Храм Ильи Пророка
- Церковь Николы Мокрого
- Церковь Михаила Архангела
- Благовещенско-Вознесенский приход
- Успенский собор
- Стрелка рек Которосли и Волги
- Театр ИМ.Ф. Волкова
- Улица Кирова
- Волжская и Которосльная набережные
- Старинные улицы и площади
- Волга
- Толгский монастырь
Что включено
- Экскурсия по Ярославлю
- Путевая экскурсия до Толгского монастыря
- Экскурсия по монастырю.
Что не входит в цену
- Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завершение: По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Ольге!!! С первых минут она смогла захватить наше внимание и держала его до самого конца экскурсии. Мы побывали у самых знаковых мест Ярославля, полностью погрузились
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Т
Экскурсия очень понравилась, необычно. я первый раз заказывала индивидуальную экскурсию, поэтому могу сравнить только с групповыми. очнь было интересно. Мне понравилось.
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b
Спасибо вам огромное!! Мы были 5.10 у вас и экскурсовод Мария поразила и знаниями и подачей!!!! Ещё не раз вернемся в Ярославль и обратимся к вам
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К
Интересная и подробная экскурсия по основным храмам Ярославля. Советую
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