Ярославль — первым русский и первый христианским город 🏙️ на Волге

А прекрасные средневековые храмы, возведённые ярославскими купцами, стали одной из причин для включения всего центра города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почему «ярославское ожерелье храмов» так высоко ценится?

В первой половине нашей экскурсии 🧭 познакомимся с историческим центром Ярославля: Храмом Ильи Пророка и Николы Мокрого, Михаила Архангела и Благовещения. Узнаем, почему же у нового Успенского собора на стрелке рек Которосли и Волги нет колокольни. А ещё во время нашей прогулки обязательно услышим звон колоколов XIX века.

Толга — обитель, заложенная семьсот лет назад на самом берегу Волги

После обеда (а пообедать можно в трапезной одного из ярославских монастырей) отправимся в знаменитый Толгский монастырь. В Толгском монастыре будет возможность прикоснуться к чудотворной Толгской иконе Божьей матери, а также попробовать пряники из местной пекарни и покормить хлебом ручных лебедей. Завершим поездку на Толгу прогулкой по уникальной кедровнику, расположенному прямо на территории монастыря!