Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Ярославля, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Вы увидите храмы Благовещения, Ильи Пророка и Николы Мокрого, послушаете, как звонят старинные колокола, и прикоснетесь к чудотворной иконе Божьей матери в Толгской обители. 5 4 отзыва

Небанальные Экскурсии Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 5 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ярославль — первым русский и первый христианским город на Волге А прекрасные средневековые храмы, возведённые ярославскими купцами, стали одной из причин для включения всего центра города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почему «ярославское ожерелье храмов» так высоко ценится? В первой половине нашей экскурсии познакомимся с историческим центром Ярославля: Храмом Ильи Пророка и Николы Мокрого, Михаила Архангела и Благовещения. Узнаем, почему же у нового Успенского собора на стрелке рек Которосли и Волги нет колокольни. А ещё во время нашей прогулки обязательно услышим звон колоколов XIX века. Толга — обитель, заложенная семьсот лет назад на самом берегу Волги После обеда (а пообедать можно в трапезной одного из ярославских монастырей) отправимся в знаменитый Толгский монастырь. В Толгском монастыре будет возможность прикоснуться к чудотворной Толгской иконе Божьей матери, а также попробовать пряники из местной пекарни и покормить хлебом ручных лебедей. Завершим поездку на Толгу прогулкой по уникальной кедровнику, расположенному прямо на территории монастыря!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр

Храм Ильи Пророка

Церковь Николы Мокрого

Церковь Михаила Архангела

Благовещенско-Вознесенский приход

Успенский собор

Стрелка рек Которосли и Волги

Театр ИМ.Ф. Волкова

Улица Кирова

Волжская и Которосльная набережные

Старинные улицы и площади

Волга

Толгский монастырь Что включено Экскурсия по Ярославлю

Путевая экскурсия до Толгского монастыря

Экскурсия по монастырю. Что не входит в цену Транспортные услуги Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости с туристами, в гостинице Завершение: По договорённости с туристами Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.