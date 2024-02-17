Мои заказы

Храмовое ожерелье Ярославля

Индивидуальная экскурсия по Ярославлю: познакомьтесь с ярославскими храмами
Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Ярославля, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите храмы Благовещения, Ильи Пророка и Николы Мокрого, послушаете, как звонят старинные колокола, и прикоснетесь к чудотворной иконе Божьей матери в Толгской обители.
5
4 отзыва
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля

Описание экскурсии

Ярославль — первым русский и первый христианским город на Волге А прекрасные средневековые храмы, возведённые ярославскими купцами, стали одной из причин для включения всего центра города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почему «ярославское ожерелье храмов» так высоко ценится? В первой половине нашей экскурсии познакомимся с историческим центром Ярославля: Храмом Ильи Пророка и Николы Мокрого, Михаила Архангела и Благовещения. Узнаем, почему же у нового Успенского собора на стрелке рек Которосли и Волги нет колокольни. А ещё во время нашей прогулки обязательно услышим звон колоколов XIX века. Толга — обитель, заложенная семьсот лет назад на самом берегу Волги После обеда (а пообедать можно в трапезной одного из ярославских монастырей) отправимся в знаменитый Толгский монастырь. В Толгском монастыре будет возможность прикоснуться к чудотворной Толгской иконе Божьей матери, а также попробовать пряники из местной пекарни и покормить хлебом ручных лебедей. Завершим поездку на Толгу прогулкой по уникальной кедровнику, расположенному прямо на территории монастыря!

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр
  • Храм Ильи Пророка
  • Церковь Николы Мокрого
  • Церковь Михаила Архангела
  • Благовещенско-Вознесенский приход
  • Успенский собор
  • Стрелка рек Которосли и Волги
  • Театр ИМ.Ф. Волкова
  • Улица Кирова
  • Волжская и Которосльная набережные
  • Старинные улицы и площади
  • Волга
  • Толгский монастырь
Что включено
  • Экскурсия по Ярославлю
  • Путевая экскурсия до Толгского монастыря
  • Экскурсия по монастырю.
Что не входит в цену
  • Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завершение: По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Ольге!!! С первых минут она смогла захватить наше внимание и держала его до самого конца экскурсии. Мы побывали у самых знаковых мест Ярославля, полностью погрузились
читать дальшеуменьшить

в атмосферу тех времён. На комфортом минивэне с замечательным водителем Сергеем мы доехали до Толгского монастыря,посмотрели все самые известные святыни, а также побывали в укромных уголках, типа Рождественского вертепа и Кедровой чащи😃 Ольга дала нам возможность восполнить силы - перекусив монастырских пирожков и испив кофе мы направились на пешеходную прогулку по исторической части Ярославля. Не смотря на мороз - 20 от прогулки остались самые приятные впечатления! Ещё раз Спасибо большое Ольге за такую чёткую, понятную и последовательную подачу материала! Информации много, но благодаря тому, что Ольга всегда возвращала нас в рассказе к каким-то знаковым моментам, у нас в головах складывалась ясность и не было каши ☺️Зашли также в самый лучший сувенирный магазин и обзавелись собственными изразцами, которые увезли в Петербург! В Ярославле мы пробыли 2 дня, возвращались гулять в центр по уже известному нам маршруту. Влюбились в этот уютный добрый город с огромной тысячелетней историей!! Спасибо!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия очень понравилась, необычно. я первый раз заказывала индивидуальную экскурсию, поэтому могу сравнить только с групповыми. очнь было интересно. Мне понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
b
Спасибо вам огромное!! Мы были 5.10 у вас и экскурсовод Мария поразила и знаниями и подачей!!!! Ещё не раз вернемся в Ярославль и обратимся к вам
Вам был полезен этот отзыв?
К
Интересная и подробная экскурсия по основным храмам Ярославля. Советую
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Храмовое ожерелье Ярославля»

Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
На автобусе
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
Отправиться в большое автопешеходное путешествие по Ярославлю
Начало: На Волковской площади
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 13:45, в пятницу в 10:30
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:30
1900 ₽ за человека
Ярославль впервые
Пешая
2.5 часа
130 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 08:00
19 авг в 11:30
от 5300 ₽ за всё до 8 чел.
Ярославль: городские легенды
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Второй раз в Ярославле
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Второй раз в Ярославле
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Начало: У Петропавловских прудов
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
от 7107 ₽ за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
12 500 ₽ за экскурсию