  1. Россия
  2. Экскурсии

Храмовое ожерелье Ярославля

5
2 отзыва
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Приглашаем вас на прогулку 👣 по историческому центру Ярославля, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите храмы Благовещения, Ильи Пророка и Николы Мокрого, послушаете, как звонят старинные колокола, и прикоснетесь к чудотворной иконе Божьей матери в Толгской обители.
Задать вопрос
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля

Что вы увидите

  • Исторический центр
  • Храм Ильи Пророка
  • Церковь Николы Мокрого
  • Церковь Михаила Архангела
  • Благовещенско-Вознесенский приход
  • Успенский собор
  • Стрелка рек Которосли и Волги
  • Театр им. Ф. Волкова
  • улица Кирова
  • Волжская и Которосльная набережные
  • Старинные улицы и площади
  • Волга
  • Толгский монастырь
Ярославль — первым русский и первый христианским город 🏙️ на Волге
А прекрасные средневековые храмы, возведённые ярославскими купцами, стали одной из причин для включения всего центра города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Почему «ярославское ожерелье храмов» так высоко ценится?
В первой половине нашей экскурсии 🧭 познакомимся с историческим центром Ярославля: Храмом Ильи Пророка и Николы Мокрого, Михаила Архангела и Благовещения. Узнаем, почему же у нового Успенского собора на стрелке рек Которосли и Волги нет колокольни. А ещё во время нашей прогулки обязательно услышим звон колоколов XIX века.
Толга — обитель, заложенная семьсот лет назад на самом берегу Волги
После обеда (а пообедать можно в трапезной одного из ярославских монастырей) отправимся в знаменитый Толгский монастырь. В Толгском монастыре будет возможность прикоснуться к чудотворной Толгской иконе Божьей матери, а также попробовать пряники из местной пекарни и покормить хлебом ручных лебедей. Завершим поездку на Толгу прогулкой по уникальной кедровнику, расположенному прямо на территории монастыря!
Что входит
  • Экскурсия по Ярославлю
  • Путевая экскурсия до Толгского монастыря
  • Экскурсия по монастырю.
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 По договорённости с туристами
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля
Храмовое ожерелье Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

НебанальныеЭкскурсии проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в Толгский монастырь
3 200
3 часа
Путешествие в Толгский монастырь
12 отзывов
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
3 200
3 часа
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
5 отзывов
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
2 700
3 часа
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
4 отзыва
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
7 200
2 часа
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
3 отзыва
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
4 800
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
520
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
303 отзыва
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
278 отзывов
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
скидка10%
3900
3 510
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
81 отзыв
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века