Показать всё
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
11 800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
3650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
9000 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 3650 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2026 год по теме «Животные», 116 ⭐ отзывов, цены от 3650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь