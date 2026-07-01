Мои заказы

Экскурсии с животными в Ярославле

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Ярославле, цены от 3650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
На машине
7 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Пешая
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
11 800 ₽ за всё до 10 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
На машине
На микроавтобусе
8 часов
38 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
3650 ₽ за человека
Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов)
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
9000 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Ярославля - в колоритный Рыбинск;
  2. Рыбинск - маленький Петербург;
  3. Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск;
  4. Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 3650 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2026 год по теме «Животные», 116 ⭐ отзывов, цены от 3650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь