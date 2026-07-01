Найдено 4 экскурсии в категории « Рыбалка » в Ярославле, цены от 3650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 часов 49 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы Начало: В Ярославле «Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин» 16 000 ₽ за всё до 2 чел. Пешая 8 часов 22 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Рыбинск - маленький Петербург Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях «На экскурсии вы увидите, что Рыбинск стоит не только на берегу великой русской реки Волги, но и на «Рыбинском море», искусственно созданном в 20 веке» 11 800 ₽ за всё до 10 чел. На машине На микроавтобусе 8 часов 38 отзывов Групповая до 18 чел. Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие Начало: ДК «Железнодорожник» «На территории городка селились ещё в 10 веке, после чего он был Рыбной слободой, поставляя царскому двору рыбу» Расписание: в четверг в 10:00 3650 ₽ за человека На машине 7 часов 7 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Из Ярославля в купеческий Рыбинск (на транспорте туристов) Начало: По договорённости с туристами в Ярославле «Город разных имен Рыбинск — город с почти тысячелетней историей, пять раз менявший название» Расписание: В любой день по предварительному бронированию 9000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Ярославля

Хотите поехать половить рыбу в Ярославле 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026