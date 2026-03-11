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а выбрать самим. Проживание взяли в Ярославле, а оттуда выезжать на однодневные экскурсии, тем более что в Ярославле нам интересен был в первую очередь, драматический театр имени Волкова. Удалось съездить в Ростов и Кострому, пока достаточно. Для Ростова выбрали поездку на минивэне и не пожалели: выслали схему с точкой встречи, гид Наталья встретила и… сама села за руль! А возраст у нее немолодой, мы напряглись, но 10 лет водительского стажа и уверенная спокойная езда сделали свое дело. К тому же она оказалась очень увлеченным и профессиональным рассказчиком. В пути узнавали много историй, речь у нее грамотная, с хорошей внятной дикцией и приятным тембром. Немного мешает слушать дорожный шум, хорошо бы её микрофончиком снабдить. Но мы иногда просили погромче или повторить, и все ок. Главная же удача, это гид в Ростовском "Кремле" - по-моему, тоже Наталья. Человек ученый, исследователь и популяризатор. Теперь мы знаем про "Град Иерусалимский на земле", про Иону Сысойского, и про ручку на вратах Успенского собора, единственная сохранившаяся после многочисленных пожаров с 12 века Нас свозили по городу, заехали еще в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь и рты открыли: и красота и древность. И спасибо Наталье за подсказку спросить в кафе "Провинция" комплексный обед, что в разы дешевле: в свободном доступе меню обеда нет, не афишируют.

Рекомендую такую поездку однозначно.