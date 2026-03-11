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Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для новичков
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля - в Ростов
Увлекательное путешествие из Ярославля в Ростов Великий. Откройте для себя духовное сердце России и насладитесь уникальной архитектурой и природой
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
Сегодня в 10:00
8 июл в 10:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 11 мар 2026
Спасибо за замечательную экскурсию в Ростов, Наталья великолепный гид, дала много интересной информации по теме нашей экскурсии. С ее помощью
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В
Были на экскурсии с Юлией по городу. Юля прекрасный опытный экскурсовод, учла все наши пожелания. Очень увлекательно рассказала о своем городе, с большой любовью!
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Всё прошло организованно и отлично. День провели с огромным удовольствием на жаре +30)
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Т
Экскурсия состоялась 20.05.2026г. Гид-экскурсовод Наталья. Отлично, замечательно… Очень рекомендую….
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М
экскурсия нормальная. но не хватило времени, особенно в Яковлевском монастыре. Дали 10 минут на все про все. сказали можно подняться
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Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
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Е
Замечательный гид Наталья, все интересно рассказала, провела отличную экскурсию. Однозначно советую
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Экскурсия интересная, Ростовский кремль рекомендуем к обязательному посещению! Экскурсовод в кремле был очень грамотный и очень много информации рассказал нам. Поразил сад. Очень классные сувениры приобрели на рыночке в Ростове.
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О
Первый раз с мужем в этих краях, сами из Перми. Для знакомства с Золотым кольцом решили не брать "все включено",
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О
Экскурсия нам понравилась, да еще очень повезло с погодой - день был теплый и солнечный, так что прекрасные ростовские храмы
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Всего 208 отзывов в Ярославле в категории "Переславль-Залесский"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Переславль-Залесский»
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