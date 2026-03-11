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Экскурсии в Переславль-Залесский из Ярославля

Найдено 3 экскурсии в категории «Переславль-Залесский» в Ярославле, цены от 3600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ярославль для новичков
Пешая
2 часа
-
10%
151 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для новичков
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Ярославля - в Ростов
На машине
6 часов
44 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля - в Ростов
Увлекательное путешествие из Ярославля в Ростов Великий. Откройте для себя духовное сердце России и насладитесь уникальной архитектурой и природой
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
Сегодня в 10:00
8 июл в 10:00
3600 ₽ за человека
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Из Ярославля - в Ростов
Дата посещения: 11 мар 2026
Спасибо за замечательную экскурсию в Ростов, Наталья великолепный гид, дала много интересной информации по теме нашей экскурсии. С ее помощью
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мы увидели красоту и богатую историю тех мест, которые мы посетили. Захотелось отправиться и по другим маршрутам с ее участием, я уже забронировала следующую поездку и с нетерпением жду встречи с Натальей и новых ярких впечатлений!

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В
Из Ярославля - в Ростов
Были на экскурсии с Юлией по городу. Юля прекрасный опытный экскурсовод, учла все наши пожелания. Очень увлекательно рассказала о своем городе, с большой любовью!
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Наталья
Из Ярославля - в Ростов
Всё прошло организованно и отлично. День провели с огромным удовольствием на жаре +30)
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Т
Из Ярославля - в Ростов
Экскурсия состоялась 20.05.2026г. Гид-экскурсовод Наталья. Отлично, замечательно… Очень рекомендую….
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М
Из Ярославля - в Ростов
экскурсия нормальная. но не хватило времени, особенно в Яковлевском монастыре. Дали 10 минут на все про все. сказали можно подняться
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на смотровую площадку, погулять по территории и зайти в храм. мы успели бегом только поставить свечки в храме и время подошло к возвращению в автобус, про прогулку и тем более поднятию на башню там и речи не могло бы быть

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Анна
Из Ярославля - в Ростов
Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
Все очень понравилось. Рекомендую к посещению.
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Е
Из Ярославля - в Ростов
Замечательный гид Наталья, все интересно рассказала, провела отличную экскурсию. Однозначно советую
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Наталья
Из Ярославля - в Ростов
Экскурсия интересная, Ростовский кремль рекомендуем к обязательному посещению! Экскурсовод в кремле был очень грамотный и очень много информации рассказал нам. Поразил сад. Очень классные сувениры приобрели на рыночке в Ростове.
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О
Из Ярославля - в Ростов
Первый раз с мужем в этих краях, сами из Перми. Для знакомства с Золотым кольцом решили не брать "все включено",
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а выбрать самим. Проживание взяли в Ярославле, а оттуда выезжать на однодневные экскурсии, тем более что в Ярославле нам интересен был в первую очередь, драматический театр имени Волкова. Удалось съездить в Ростов и Кострому, пока достаточно. Для Ростова выбрали поездку на минивэне и не пожалели: выслали схему с точкой встречи, гид Наталья встретила и… сама села за руль! А возраст у нее немолодой, мы напряглись, но 10 лет водительского стажа и уверенная спокойная езда сделали свое дело. К тому же она оказалась очень увлеченным и профессиональным рассказчиком. В пути узнавали много историй, речь у нее грамотная, с хорошей внятной дикцией и приятным тембром. Немного мешает слушать дорожный шум, хорошо бы её микрофончиком снабдить. Но мы иногда просили погромче или повторить, и все ок. Главная же удача, это гид в Ростовском "Кремле" - по-моему, тоже Наталья. Человек ученый, исследователь и популяризатор. Теперь мы знаем про "Град Иерусалимский на земле", про Иону Сысойского, и про ручку на вратах Успенского собора, единственная сохранившаяся после многочисленных пожаров с 12 века Нас свозили по городу, заехали еще в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь и рты открыли: и красота и древность. И спасибо Наталье за подсказку спросить в кафе "Провинция" комплексный обед, что в разы дешевле: в свободном доступе меню обеда нет, не афишируют.
Рекомендую такую поездку однозначно.

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О
Из Ярославля - в Ростов
Экскурсия нам понравилась, да еще очень повезло с погодой - день был теплый и солнечный, так что прекрасные ростовские храмы
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замечательно смотрелись на фоне яркого синего неба! Наталья очень много и интересно рассказывала по ходу всей экскурсии, отвечала на все вопросы и была явно увлечена темой. Водитель Алексей был аккуратен, так что ехали мы и туда, и обратно в полном комфорте. Единственно, хотелось бы более четкой информации в начале поездки по организационным вопросам для понимания общего плана (когда и где остановки, обед, wc и т. д.). А в целом поездку обязательно рекомендуем!

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Всего 208 отзывов в Ярославле в категории "Переславль-Залесский"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Переславль-Залесский»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ярославль для новичков;
  2. Из Ярославля - в Ростов;
  3. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Переславль-Залесский" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 4900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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