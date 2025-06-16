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Экскурсии в Плес из Ярославля

Найдено 6 экскурсий в категории «Плес» в Ярославле, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ярославль для новичков
Пешая
2 часа
-
10%
151 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для новичков
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
На машине
4.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: В Ярославле
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
11 500 ₽ за всё до 2 чел.
Из Ярославля в государыню-Кострому (на вашем автомобиле)
7.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Ярославля в государыню-Кострому (на вашем автомобиле)
Путешествие из Ярославля в Кострому - это уникальная возможность погрузиться в историю Золотого кольца России и насладиться красотой древних городов
Завтра в 12:00
3 июл в 08:00
10 400 ₽ за всё до 8 чел.
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
На машине
9 часов
54 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
5 июл в 09:00
19 июл в 09:00
5200 ₽ за человека
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Посетить живописные старинные города на Волге и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Дата посещения: 16 июн 2025
Понравилось всё: экскурсовод, транспорт и само село.
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Юлия
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный храмы… Описать трудно, лучше посмотреть ❤
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный+5
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный
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Ольга
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!+1
Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
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Мороз
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Отличная,насыщенная и очень интересная экскурсия. Наталья замечательный экскурсовод,очень много знает и интересно рассказывает! И еще отличный водитель.
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А
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Прекрасный экскурсовод, нормальный транспорт, все соответствует заявленным параметрам
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О
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Ездили 12 октября в Плес с экскурсоводом Натальей. Очень хорошая экскурсия. Прекрасная организация - все рассчитано, все учтено, без сбоев
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и накладок. Наталья предупреждала и советовала по всем вопросам. Очень интересная сама экскурсия - живая, эмоциональная, насыщенная. При этом не сухая подача стандартного материала, а живой рассказ с интересными подробностями и фактами. Хорошо продуман маршрут в самом Плесе - не только набережная, но и очень атмосферные и уютные улочки Плеса! Свободного времени достаточно - хватило и на Соборную гору подняться, и знаменитый Плесский угол с копченым лещом сьесть, и по магазинам с сувенирами пройти. Рекомендую!!!

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Н
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
В целом позитивные впечатления.
Но конечно было бы логичнее давать хотя бы примерный тайминг.
Также учитывая такой не близкий путь было бы
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неплохо сделать разные варианты: 1)более длительного пребывания в Плесе на пару часов, конечно с удорожанием и 2) такой же формат как и есть. И предлагать эти варианты по отдельности. Каждый выберет что больше подходит именно ему.

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Ольга
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии.
Рекомендую.
Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии.
Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии.
Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии.
Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии.
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Наталья
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Очень интересно!
Рекомендую.
История купеческой жизни и история современного меценатства в России.
Очень интересно!
Очень интересно!
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А
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Плёс -чудесный город! Его надо увидеть своими глазами. Наталья просто потрясающий гид! Всю дорогу интересно доносила информацию! Свободного времени хватило и пообедать, и прогуляться по улочкам и магазинам. Хотя экскурсия длительная, ты не замечаешь этого и не устаешь.
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Всего 258 отзывов в Ярославле в категории "Плес"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Плес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Ярославль для новичков;
  2. Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом;
  3. Из Ярославля в государыню-Кострому (на вашем автомобиле);
  4. Из Ярославля в город-вдохновение Плёс;
  5. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Плес" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4500 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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