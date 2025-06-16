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и накладок. Наталья предупреждала и советовала по всем вопросам. Очень интересная сама экскурсия - живая, эмоциональная, насыщенная. При этом не сухая подача стандартного материала, а живой рассказ с интересными подробностями и фактами. Хорошо продуман маршрут в самом Плесе - не только набережная, но и очень атмосферные и уютные улочки Плеса! Свободного времени достаточно - хватило и на Соборную гору подняться, и знаменитый Плесский угол с копченым лещом сьесть, и по магазинам с сувенирами пройти. Рекомендую!!!