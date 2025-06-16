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Ярославль для новичков
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
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Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
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Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 16 июн 2025
Понравилось всё: экскурсовод, транспорт и само село.
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Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный храмы… Описать трудно, лучше посмотреть ❤
+5
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Экскурсия -Супер! Очень интересно, позновательно, красиво!
+1
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Отличная,насыщенная и очень интересная экскурсия. Наталья замечательный экскурсовод,очень много знает и интересно рассказывает! И еще отличный водитель.
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А
Прекрасный экскурсовод, нормальный транспорт, все соответствует заявленным параметрам
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О
Ездили 12 октября в Плес с экскурсоводом Натальей. Очень хорошая экскурсия. Прекрасная организация - все рассчитано, все учтено, без сбоев
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Н
В целом позитивные впечатления.
Но конечно было бы логичнее давать хотя бы примерный тайминг.
Также учитывая такой не близкий путь было бы
Но конечно было бы логичнее давать хотя бы примерный тайминг.
Также учитывая такой не близкий путь было бы
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Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии.
Рекомендую.
Рекомендую.
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Очень интересно!
Рекомендую.
История купеческой жизни и история современного меценатства в России.
Рекомендую.
История купеческой жизни и история современного меценатства в России.
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А
Плёс -чудесный город! Его надо увидеть своими глазами. Наталья просто потрясающий гид! Всю дорогу интересно доносила информацию! Свободного времени хватило и пообедать, и прогуляться по улочкам и магазинам. Хотя экскурсия длительная, ты не замечаешь этого и не устаешь.
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Всего 258 отзывов в Ярославле в категории "Плес"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Плес»
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