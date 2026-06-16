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до 18 чел.
Из Ярославля в Кострому
Путешествие из Ярославля в Кострому подарит вам незабываемые впечатления от посещения ампирных зданий, монастырей и знаковых мест города
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
4150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Познакомьтесь с Красноперекопским районом Ярославля, его историей и легендами. Откройте для себя необычные места и ощутите дух прошлого
Начало: На ул. Стачек
6 июл в 09:00
7 июл в 09:00
5560 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Посетить живописные старинные города на Волге и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 14 июн 2026
Замечательный формат экскурсии - определенная новизна, авторский подход, интересная и прекрасно поданная гидом Еленой информация, уместно переплетаемая чтением стихов Некрасова А.Н.!!!
К такому гиду хочется обращаться вновь..!
К такому гиду хочется обращаться вновь..!
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В
Дата посещения: 5 июн 2026
Отлично провели время! Ярославль ❤️ приятное общение с гидом Наталья. Все супер
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И
Дата посещения: 16 июн 2025
Понравилось всё: экскурсовод, транспорт и само село.
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Е
Экскурсовод прекрасно владеет информацией, рассказывает интересно и понятно.
Имеет дополнительный материал по типу фотографий или интересных фактов.
Готов отвечать на вопросы и участвовать в диалоге.
Единственный минус экскурсия быстро закончилась=)
Имеет дополнительный материал по типу фотографий или интересных фактов.
Готов отвечать на вопросы и участвовать в диалоге.
Единственный минус экскурсия быстро закончилась=)
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И
Замечательный формат экскурсии - определенная новизна, авторский подход, интересная и прекрасно поданная гидом Еленой информация, уместно переплетаемая чтением стихов Некрасова А. Н!!!
К такому гиду хочется обращаться вновь.!
К такому гиду хочется обращаться вновь.!
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Р
Роман — отличный гид. Гуляли вдвоём, легко и живо. Город знает отлично, рассказывает интересно. Маршрут хороший. Всё чётко, без лишней воды. Кому нужен умный, с юмором и простой в общении гид — рекомендую.
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Спасибо большое Анне, экскурсию. Интересно было и ребенку 10 лет и взрослым.
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М
Анна провела экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Истории фамилий до наших дней, истории зданий, истории мест. По
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Великолепная познавательная экскурсия, интересный маршрут, посетили несколько мест. Гид Елена рассказыла интересно, не сухо, цитировала стихи. Слушала её рассказ с большим удовольствием. По замку была отдельная экскурсия с местным экскурсоводом.
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ю
Руслан - именно такой индивидуальный гид, каким он должен быть. Много знает, плюс его режиссёрское образование помогает ему рассказывать образно
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Всего 82 отзыва в Ярославле в категории "Замок Понизовкина"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Замок Понизовкина»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Замок Понизовкина" можно забронировать 4 экскурсии от 4150 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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