1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей
Начало: На улице Стачек
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Большое спасибо Елизавете. Очень профессионально и интересно.
- ИИрина30 апреля 2024Классная экскурсия, которая позволяет глянуть на Ярославль с другой стороны. Очень атмосферные места. Спасибо организаторам и гиду Елизавете.
- ООльга8 марта 2024Ярославль - это не только исторический центр, но и фабричные окраины с жилой инфраструктурой 19 и 20 вв., церквями и
- ККсения14 сентября 2023Экскурсия проходит действительно по необычному маршруту. Это не классика, чем и подкупило). Для нас все прошло на одном дыхании. Спасибо большое Елизавете! Рекомендую.
- ААнна11 августа 2023Прекрасная экскурсия!!! Спасибо огромное Елизавете за эти познавательные 2.5 часа, которые пролетели как один миг. Обязательно вернемся к Елизавете в сл раз и будем дальше познавать прекрасный город Ярославль! Спасибо!
- ННаталия25 мая 2022Большое спасибо за интересную и немного экстремальную экскурсию. Очевидно, что Олег любит свой город и район в котором живёт, искренне
- ЮЮлия19 апреля 2022Сразу скажу, что нам (а нас было 5 человек) всё очень понравилось. Хочется сказать ещё раз большое спасибо Олегу, человеку,
- ООльга9 марта 2022Большое СПАСИБО! Олегу за открытие давно известного Красноперекопского района г. Ярославля совершенно с другой стороны. Еще раз восхитились нашими горожанами (Иван
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Красноперекопский район»
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