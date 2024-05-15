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который вызвал у нас уважение и своими знаниями, и своими делами (особенно тем, что он - школьный учитель, который старается привить ученикам любовь к своему родному краю). Для кого эта экскурсия? Для тех, кто в Ярославле не первый, и даже не второй, а третий или четвёртый раз. Чем хороша экскурсия? Она позволяет увидеть что-то красивое и интересное там, где сами мы это никогда не увидим. Сами мы в этих местах увидели бы только промышленные и советские здания, унылый пейзаж и надписи на заборах. А, благодаря Олегу, мы погрузились в историю, архитектуру, уникальную природу и современное искусство. С организационной точки зрения всё было чётко - никто никуда не опоздал, не потерялся, на сообщения Олег отвечал быстро. Ещё раз спасибо. Будем рекомендовать и сами ещё придём.