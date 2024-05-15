Красноперекопский район – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Красноперекопский район» в Ярославле, цены от 3 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Второй раз в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150 за всё до 10 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей
Начало: На улице Стачек
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    «Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
    Большое спасибо Елизавете. Очень профессионально и интересно.
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    «Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
    Классная экскурсия, которая позволяет глянуть на Ярославль с другой стороны. Очень атмосферные места. Спасибо организаторам и гиду Елизавете.
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
    Ярославль - это не только исторический центр, но и фабричные окраины с жилой инфраструктурой 19 и 20 вв., церквями и
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    даже парком и прудами. Именно туда мы отправились с Елизаветой и не пожалели. Солнечный морозный день, скользкие тротуары, заснеженные водоемы… Получилось весело и увлекательно. Мы узнали о промышленном подъеме в отдельно взятом губернском городе, о советском периоде истории "Красного Перекопа", о трикотаже и лакокрасочном производстве. Елизавета - человек позитивный, энергичный, знающий и любящий свое дело.

  • К
    Ксения
    14 сентября 2023
    Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
    Экскурсия проходит действительно по необычному маршруту. Это не классика, чем и подкупило). Для нас все прошло на одном дыхании. Спасибо большое Елизавете! Рекомендую.
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
    Прекрасная экскурсия!!! Спасибо огромное Елизавете за эти познавательные 2.5 часа, которые пролетели как один миг. Обязательно вернемся к Елизавете в сл раз и будем дальше познавать прекрасный город Ярославль! Спасибо!
  • Н
    Наталия
    25 мая 2022
    Второй раз в Ярославле
    Большое спасибо за интересную и немного экстремальную экскурсию. Очевидно, что Олег любит свой город и район в котором живёт, искренне
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    интересуясь историей, как прошлого, так и творящейся в настоящем, замечая даже то, на что обыватель не обратил бы внимания. Экскурсия была познавательная, разнообразная. Из истории, которую можно было рассказать, и того, что можно было показать в районе, который мы смотрели, Олег вытащил максимум. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2022
    Второй раз в Ярославле
    Сразу скажу, что нам (а нас было 5 человек) всё очень понравилось. Хочется сказать ещё раз большое спасибо Олегу, человеку,
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    который вызвал у нас уважение и своими знаниями, и своими делами (особенно тем, что он - школьный учитель, который старается привить ученикам любовь к своему родному краю). Для кого эта экскурсия? Для тех, кто в Ярославле не первый, и даже не второй, а третий или четвёртый раз. Чем хороша экскурсия? Она позволяет увидеть что-то красивое и интересное там, где сами мы это никогда не увидим. Сами мы в этих местах увидели бы только промышленные и советские здания, унылый пейзаж и надписи на заборах. А, благодаря Олегу, мы погрузились в историю, архитектуру, уникальную природу и современное искусство. С организационной точки зрения всё было чётко - никто никуда не опоздал, не потерялся, на сообщения Олег отвечал быстро. Ещё раз спасибо. Будем рекомендовать и сами ещё придём.

  • О
    Ольга
    9 марта 2022
    Второй раз в Ярославле
    Большое СПАСИБО! Олегу за открытие давно известного Красноперекопского района г. Ярославля совершенно с другой стороны. Еще раз восхитились нашими горожанами (Иван
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    Михайлович Затрапезнов - основатель Большой Ярославской мануфактуры; Иван Андреевич и Андрей Александрович Карзинкины, Гавриил Матвеевич Игумнов - церковь Андрея Критского), вкладывавшими свои средства в развитие и красоту нашего города.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Красноперекопский район»

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  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Красноперекопский район" можно забронировать 3 экскурсии от 3 850 до 7 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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