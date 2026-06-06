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мой второй дом. Но Ярославлю равных нет. Я жил здесь целый месяц, когда приехал на дипломную практику в ТЮЗ, как режиссер, и буквально влюбился в этот древний русский город. В его тихие улочки, красивейшие набережные, уникальную Стрелку, старинные храмы. И дал зарок — я буду здесь жить! С 1997 года я — в Ярославле. Вначале был театр при художественном музее, с 2008 года вожу экскурсии по городу. Получил диплом экскурсовода и теперь занимаюсь любимым делом — влюбляю туристов в свой любимый город. И поверьте, это никогда не надоест. Информации, архивных документов и тем для экскурсий все больше. Но никаких сухих дат и цифр, только главное про Ярославль. Мои эмоции — ваш восторг! Приезжайте в самый лучший город, чтобы убедиться в этом.