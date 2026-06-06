Пётр Первый — фигура для Ярославля особая.
При нём город лишился привычного уклада, большая часть населения оказалась на грани банкротства, а каменные дома не строили два с лишним десятилетия. И там же, в Ярославле, царь пел на клиросе, спорил о бородах и запускал крупнейшие мануфактуры.
Мы проедем по всем памятным местам, и вы увидите: одну и ту же историю можно рассказывать по-разному.
При нём город лишился привычного уклада, большая часть населения оказалась на грани банкротства, а каменные дома не строили два с лишним десятилетия. И там же, в Ярославле, царь пел на клиросе, спорил о бородах и запускал крупнейшие мануфактуры.
Мы проедем по всем памятным местам, и вы увидите: одну и ту же историю можно рассказывать по-разному.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Почтовое подворье.
- Шляпный двор.
- Оружейный двор.
- Большую и малую мануфактуры.
- Кожевенную мануфактуру.
- Петропавловскую церковь.
- Спасо-Преображенский собор.
- Калашную слободу.
- Митрополичьи палаты.
- И другие места, где Пётр оставил свой след.
Вы узнаете
- Почему Пётр Первый стал для Ярославля ключевой фигурой и как его деятельность довела горожан до разорения.
- За что ярославцы не любили царя и как при нём появились крупнейшие мануфактуры.
- Почему Пётр сначала сделал ставку на Ярославль, а потом поставил на нём крест.
- Как так вышло, что при Петре и ещё двадцать лет после него в городе не строили каменных домов.
- Что такое налог на бороду и почему спор о бороде случился именно в Ярославле.
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле. В нём должно быть свободное место для гида.
- Для группы до 4 человек можно заказать машину за доплату 2000 ₽. Если нужен более вместительный транспорт, обсудим отдельно.
- Посещение Спасо-Преображенского собора платное
— вход на территорию: 50 ₽ для взрослых, бесплатно для льготных категорий
— посещение собора: 250 ₽ для взрослых, 150 ₽ для льготных категорий.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стрелки Волги и Которосли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 3159 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
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